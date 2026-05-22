Gravity Game Unite เปิดฉาก OBT "Ragnarok Zero: Global" แล้ววันนี้ โดยมีผู้เล่นทั่วโลกแห่เข้าร่วมอย่างคึกคัก!

News provided by

Gravity Game Unite SDN. BHD.

22 May, 2026, 22:14 CST

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 22 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ — Gravity Game Unite (GGU) บริษัทในเครือประจำประเทศมาเลเซียของ Gravity ซึ่งเป็นบริษัทเกมระดับโลก ได้ประกาศเปิดตัว Open Beta Test (OBT) ของเกม PC MMORPG สุดคลาสสิก Ragnarok Zero: Global อย่างเป็นทางการ พร้อมเผยฟีเจอร์เด่น และกิจกรรมพิเศษมากมายเพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสความสนุกอย่างเต็มอิ่ม

Ragnarok Zero: Global ยังคงรักษาเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Ragnarok Online ไว้อย่างครบถ้วนผ่านการสร้างสรรค์โลกทัศน์, กราฟิกพิกเซลอาร์ต 2D, BGM และคอนเทนต์หลักที่คุ้นเคย พร้อมทั้งยังมีการเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ๆ ที่จะมาขยายจักรวาลแห่ง Midgard ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

Ragnarok Zero: Global OBT In-Game Screenshot

ต่อยอดเสน่ห์ความคลาสสิกของ RO สู่ความทันสมัยพร้อมสีสันใหม่สุดเร้าใจ

Ragnarok Zero: Global ได้มามอบความประทับใจแรกเห็นอันยอดเยี่ยมด้วยการยกระดับภาพลักษณ์ของ IP Ragnarok ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของไอคอน ตัวติดตั้งเกม และสกินพิเศษเฉพาะตัว

โดยตัวเกมยังมาพร้อมกับ UI ที่ใช้งานง่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจฟีเจอร์หลักได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม พร้อมรองรับการใช้งานถึง 7 ภาษา และมีระบบอำนวยความสะดวกอย่างระบบล่าอัตโนมัติ

ในช่วง OBT นี้ ผู้เล่นสามารถเลือกสายอาชีพที่หลากหลายจาก 6 อาชีพดั้งเดิมของ Ragnarok Online ได้แก่ Swordsman, Mage, Merchant, Acolyte, Thief และ Archer โดยสามารถเก็บเลเวลได้สูงสุดถึงเลเวล 50

นอกจากนี้ ตัวเกมยังได้รับการออกแบบใหม่เพื่อมอบความสนุกที่แตกต่างจากเวอร์ชันดั้งเดิม ผ่านการปรับสมดุลการเติบโตของตัวละครและระบบการเล่นโดยรวม ผู้เล่นจะสนุกกับการล่ามอนสเตอร์ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยระบบล่าอัตโนมัติ พร้อมเส้นทางการเดินทางที่กระชับขึ้นเพื่อช่วยลดความเหนื่อยล้าในการเดินทางข้ามภูมิภาค ยิ่งไปกว่านั้น การปรับมุมกล้องให้กว้างขึ้นยังช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่น พร้อมกับมอบทัศนวิสัยที่เปิดกว้าง และดื่มด่ำได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

ของรางวัลสุดพิเศษช่วง OBT ทั้งฉายาลิมิเต็ด และไอเทมคอสตูมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินไปกับช่วง OBT ได้มากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมฉลองเปิดตัวมากมายที่ทาง Gravity Game Unite เตรียมไว้ต้อนรับ

อันดับแรกก็คือ ผู้เล่นที่เช็คอินผ่านหน้าเพจ OBT จะได้รับ 20,000 Free Kafra Point วันละหนึ่งครั้ง และยังมีรางวัลพิเศษมอบให้หลังเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการ โดยคำนวณจากเลเวลที่ทำได้ในช่วง OBT นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรายงานบั๊ก และกิจกรรมตอบแบบสอบถามผู้เล่นเพื่อให้ผู้เล่นได้ส่งความคิดเห็นถึงทีมพัฒนาได้โดยตรง ซึ่งเหล่านักผจญภัยที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลในเกมเพิ่มเติมในช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกด้วย

สำหรับผู้เล่นที่ทำเควสต์กิจกรรมผ่าน NPC ในเมืองหลัก จะได้รับกล่องรางวัล Top Adventurer Reward Box และฉายาลิมิเต็ด "Pioneer" อีกด้วย ทั้งยังมีกิจกรรม GM Boss Summon ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินไปกับการร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับบอสสุดท้าทาย

ผู้เล่นที่ถ่ายภาพสกรีนช็อตในสถานที่โปรดภายในเกม อัปโหลดลงโซเชียลมีเดียของตัวเอง และยืนยันการเข้าร่วม จะได้รับไอเทมในเกมไปครอง แถมยังมีกิจกรรมอื่นๆ รวมถึง กิจกรรมรายงานบั๊กให้ร่วมสนุกอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ใช้ที่ซื้อแผนสมัครสมาชิกแบบ 6 เดือนขึ้นไปในช่วง OBT จะได้รับไอเทมคอสตูมรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันสุดพิเศษไปครอบครอง

กระแสตอบรับจากผู้เล่นทั่วโลกที่เข้าร่วมในช่วง OBT ได้จุดประกายความตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับแผนที่ใหม่

ในการทดสอบ OBT ครั้งนี้ Gravity Game Unite มุ่งมั่นทำงานร่วมกับผู้เล่นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนียเพื่อยกระดับคุณภาพโดยรวมของเกมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มเปิดช่วง OBT นั้น ได้มีผู้เล่นจากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาร่วมสนุกกันอย่างล้นหลาม ส่งผลให้ช่องทางชุมชนทางการและโซเชียลมีเดียต่างๆ มีความคึกคักเป็นอย่างมาก ทั้งการร่วมกิจกรรม และการแชร์ภาพบรรยากาศในเกม

ทาง Gravity Game Unite มีแผนที่จะพัฒนาเสถียรภาพของการบริการ คุณภาพของคอนเทนต์ และความสะดวกสบายโดยรวมอย่างต่อเนื่องผ่านความคิดเห็น และข้อมูลการเล่นที่รวบรวมได้ในช่วง OBT

นอกจากนี้ GGU ยังได้เผยโฉมแผนที่ใหม่ในธีมประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นหนึ่งในคอนเทนต์สำคัญที่จะอัปเดตเข้ามา แผนที่นี้มีกำหนดเปิดตัวในช่วงเปิดเกมอย่างเป็นทางการ และหลังจากปล่อยภาพคอนเซ็ปต์อาร์ตออกไป ก็ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นจากผู้เล่นในชุมชนและโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ โดยทาง Gravity Game Unite กำลังทยอยอัปเดตความคืบหน้าในการพัฒนาแผนที่นี้แบบทีละขั้นตอนผ่าน ให้แฟนๆ ได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดในช่องทางชุมชน และโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ

ในช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้น Ragnarok Zero: Global มีกำหนดที่จะเปิดใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์รวมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย ซึ่งถือเป็นเกมแรกจาก IP Ragnarok บนแพลตฟอร์ม PC ที่ให้บริการด้วยโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ระดับโลกเช่นนี้ นอกจากนี้ ระบบ User-generated content ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถสร้างไอเทมได้ด้วยตัวเอง ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การทดสอบ OBT ของ Ragnarok Zero: Global จะเปิดให้ผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย ได้เข้าร่วมสนุกจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 06:59 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยผู้เล่นที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ทางการ และดาวน์โหลดตัวเกมเวอร์ชัน PC ได้เลย

นอกจากนี้ กิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้ายังคงเปิดให้เข้าร่วมจนกว่าจะถึงกำหนดเปิดเกมอย่างเป็นทางการ โดยผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับรางวัลสุดพิเศษในเกมหลังเปิดตัว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนล่วงหน้า: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr3

ช่องทางติดตามข่าวสาร

ผู้เล่นสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดและอัปเดตต่างๆ ของ Ragnarok Zero: Global ได้ผ่านช่องทางทางการดังนี้:

เข้าร่วม OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt
ลงทะเบียนล่วงหน้า:https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr3
Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT
Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/
Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/
YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal
TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

เกี่ยวกับ Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) เป็นบริษัทในเครือด้านการจัดจำหน่ายและการให้บริการระดับโลกของ Gravity Co., Ltd. โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย บริษัทมุ่งเน้นการส่งมอบเกมซีรีส์ Ragnarok และดำเนินงานด้านบริการเกมทั่วโลกแก่ผู้เล่นทั่วโลกผ่านการจัดจำหน่าย การดำเนินงาน และการสร้างส่วนร่วมกับชุมชน

เกี่ยวกับ Gravity Co., Ltd.

Gravity Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2543 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq (GRVY) โดยเป็นบริษัทเกมระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเกม MMORPG เรือธงอย่าง Ragnarok Online และ Gravity ยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยเกมออนไลน์และเกมมือถือที่มีผู้เล่นนับล้านทั่วโลกชื่นชอบ

OBT Ragnarok Zero: Global Gravity Game Unite Kini Berlangsung, dengan Penyertaan Pengguna Global Semakin Rancak!

Gravity Game Unite (GGU), subsidiari Malaysia bagi syarikat permainan global Gravity, melancarkan secara rasmi Ujian Beta Terbuka (OBT) untuk...
Gravity Game Unite's Ragnarok Zero: Global OBT Is Now Live, with Global User Participation Heating Up!

Gravity Game Unite (GGU), the Malaysia subsidiary of global game company Gravity, has officially launched the Open Beta Test (OBT) for its PC MMORPG...
