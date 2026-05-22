Gravity Game Unite เปิดฉาก OBT "Ragnarok Zero: Global" แล้ววันนี้ โดยมีผู้เล่นทั่วโลกแห่เข้าร่วมอย่างคึกคัก!
News provided byGravity Game Unite SDN. BHD.
22 May, 2026, 22:14 CST
กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 22 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ — Gravity Game Unite (GGU) บริษัทในเครือประจำประเทศมาเลเซียของ Gravity ซึ่งเป็นบริษัทเกมระดับโลก ได้ประกาศเปิดตัว Open Beta Test (OBT) ของเกม PC MMORPG สุดคลาสสิก Ragnarok Zero: Global อย่างเป็นทางการ พร้อมเผยฟีเจอร์เด่น และกิจกรรมพิเศษมากมายเพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสความสนุกอย่างเต็มอิ่ม
Ragnarok Zero: Global ยังคงรักษาเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Ragnarok Online ไว้อย่างครบถ้วนผ่านการสร้างสรรค์โลกทัศน์, กราฟิกพิกเซลอาร์ต 2D, BGM และคอนเทนต์หลักที่คุ้นเคย พร้อมทั้งยังมีการเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ๆ ที่จะมาขยายจักรวาลแห่ง Midgard ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ต่อยอดเสน่ห์ความคลาสสิกของ RO สู่ความทันสมัยพร้อมสีสันใหม่สุดเร้าใจ
Ragnarok Zero: Global ได้มามอบความประทับใจแรกเห็นอันยอดเยี่ยมด้วยการยกระดับภาพลักษณ์ของ IP Ragnarok ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของไอคอน ตัวติดตั้งเกม และสกินพิเศษเฉพาะตัว
โดยตัวเกมยังมาพร้อมกับ UI ที่ใช้งานง่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจฟีเจอร์หลักได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม พร้อมรองรับการใช้งานถึง 7 ภาษา และมีระบบอำนวยความสะดวกอย่างระบบล่าอัตโนมัติ
ในช่วง OBT นี้ ผู้เล่นสามารถเลือกสายอาชีพที่หลากหลายจาก 6 อาชีพดั้งเดิมของ Ragnarok Online ได้แก่ Swordsman, Mage, Merchant, Acolyte, Thief และ Archer โดยสามารถเก็บเลเวลได้สูงสุดถึงเลเวล 50
นอกจากนี้ ตัวเกมยังได้รับการออกแบบใหม่เพื่อมอบความสนุกที่แตกต่างจากเวอร์ชันดั้งเดิม ผ่านการปรับสมดุลการเติบโตของตัวละครและระบบการเล่นโดยรวม ผู้เล่นจะสนุกกับการล่ามอนสเตอร์ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยระบบล่าอัตโนมัติ พร้อมเส้นทางการเดินทางที่กระชับขึ้นเพื่อช่วยลดความเหนื่อยล้าในการเดินทางข้ามภูมิภาค ยิ่งไปกว่านั้น การปรับมุมกล้องให้กว้างขึ้นยังช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่น พร้อมกับมอบทัศนวิสัยที่เปิดกว้าง และดื่มด่ำได้อย่างเต็มที่อีกด้วย
ของรางวัลสุดพิเศษช่วง OBT ทั้งฉายาลิมิเต็ด และไอเทมคอสตูมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินไปกับช่วง OBT ได้มากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมฉลองเปิดตัวมากมายที่ทาง Gravity Game Unite เตรียมไว้ต้อนรับ
อันดับแรกก็คือ ผู้เล่นที่เช็คอินผ่านหน้าเพจ OBT จะได้รับ 20,000 Free Kafra Point วันละหนึ่งครั้ง และยังมีรางวัลพิเศษมอบให้หลังเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการ โดยคำนวณจากเลเวลที่ทำได้ในช่วง OBT นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรายงานบั๊ก และกิจกรรมตอบแบบสอบถามผู้เล่นเพื่อให้ผู้เล่นได้ส่งความคิดเห็นถึงทีมพัฒนาได้โดยตรง ซึ่งเหล่านักผจญภัยที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลในเกมเพิ่มเติมในช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกด้วย
สำหรับผู้เล่นที่ทำเควสต์กิจกรรมผ่าน NPC ในเมืองหลัก จะได้รับกล่องรางวัล Top Adventurer Reward Box และฉายาลิมิเต็ด "Pioneer" อีกด้วย ทั้งยังมีกิจกรรม GM Boss Summon ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินไปกับการร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับบอสสุดท้าทาย
ผู้เล่นที่ถ่ายภาพสกรีนช็อตในสถานที่โปรดภายในเกม อัปโหลดลงโซเชียลมีเดียของตัวเอง และยืนยันการเข้าร่วม จะได้รับไอเทมในเกมไปครอง แถมยังมีกิจกรรมอื่นๆ รวมถึง กิจกรรมรายงานบั๊กให้ร่วมสนุกอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ใช้ที่ซื้อแผนสมัครสมาชิกแบบ 6 เดือนขึ้นไปในช่วง OBT จะได้รับไอเทมคอสตูมรุ่นลิมิเต็ดเอดิชันสุดพิเศษไปครอบครอง
กระแสตอบรับจากผู้เล่นทั่วโลกที่เข้าร่วมในช่วง OBT ได้จุดประกายความตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับแผนที่ใหม่
ในการทดสอบ OBT ครั้งนี้ Gravity Game Unite มุ่งมั่นทำงานร่วมกับผู้เล่นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนียเพื่อยกระดับคุณภาพโดยรวมของเกมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มเปิดช่วง OBT นั้น ได้มีผู้เล่นจากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาร่วมสนุกกันอย่างล้นหลาม ส่งผลให้ช่องทางชุมชนทางการและโซเชียลมีเดียต่างๆ มีความคึกคักเป็นอย่างมาก ทั้งการร่วมกิจกรรม และการแชร์ภาพบรรยากาศในเกม
ทาง Gravity Game Unite มีแผนที่จะพัฒนาเสถียรภาพของการบริการ คุณภาพของคอนเทนต์ และความสะดวกสบายโดยรวมอย่างต่อเนื่องผ่านความคิดเห็น และข้อมูลการเล่นที่รวบรวมได้ในช่วง OBT
นอกจากนี้ GGU ยังได้เผยโฉมแผนที่ใหม่ในธีมประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นหนึ่งในคอนเทนต์สำคัญที่จะอัปเดตเข้ามา แผนที่นี้มีกำหนดเปิดตัวในช่วงเปิดเกมอย่างเป็นทางการ และหลังจากปล่อยภาพคอนเซ็ปต์อาร์ตออกไป ก็ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นจากผู้เล่นในชุมชนและโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ โดยทาง Gravity Game Unite กำลังทยอยอัปเดตความคืบหน้าในการพัฒนาแผนที่นี้แบบทีละขั้นตอนผ่าน ให้แฟนๆ ได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดในช่องทางชุมชน และโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ
ในช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้น Ragnarok Zero: Global มีกำหนดที่จะเปิดใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์รวมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย ซึ่งถือเป็นเกมแรกจาก IP Ragnarok บนแพลตฟอร์ม PC ที่ให้บริการด้วยโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ระดับโลกเช่นนี้ นอกจากนี้ ระบบ User-generated content ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถสร้างไอเทมได้ด้วยตัวเอง ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ การทดสอบ OBT ของ Ragnarok Zero: Global จะเปิดให้ผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย ได้เข้าร่วมสนุกจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 06:59 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยผู้เล่นที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ทางการ และดาวน์โหลดตัวเกมเวอร์ชัน PC ได้เลย
นอกจากนี้ กิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้ายังคงเปิดให้เข้าร่วมจนกว่าจะถึงกำหนดเปิดเกมอย่างเป็นทางการ โดยผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับรางวัลสุดพิเศษในเกมหลังเปิดตัว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนล่วงหน้า: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr3
เกี่ยวกับ Gravity Game Unite SDN. BHD.
Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) เป็นบริษัทในเครือด้านการจัดจำหน่ายและการให้บริการระดับโลกของ Gravity Co., Ltd. โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย บริษัทมุ่งเน้นการส่งมอบเกมซีรีส์ Ragnarok และดำเนินงานด้านบริการเกมทั่วโลกแก่ผู้เล่นทั่วโลกผ่านการจัดจำหน่าย การดำเนินงาน และการสร้างส่วนร่วมกับชุมชน
เกี่ยวกับ Gravity Co., Ltd.
Gravity Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2543 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq (GRVY) โดยเป็นบริษัทเกมระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเกม MMORPG เรือธงอย่าง Ragnarok Online และ Gravity ยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยเกมออนไลน์และเกมมือถือที่มีผู้เล่นนับล้านทั่วโลกชื่นชอบ
