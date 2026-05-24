Ragnarok Zero: Gravity Game Unite Gelar OBT Global Perdana, Antusiasme Pemain Global Terus Mengalir!

Nuansa Klasik Ragnarok dengan Sentuhan yang Lebih Modern

Ragnarok Zero: Global tampil visual yang lebih segar melalui penyempurnaan berbagai elemen khas IP Ragnarok, mulai dari ikon, launcher, hingga skin eksklusif.

Game ini juga menghadirkan antarmuka yang lebih intuitif sehingga pemain dapat memahami berbagai fitur tanpa perlu proses belajar yang rumit. Dukungan tujuh bahasa serta fitur praktis seperti auto-hunt turut disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan bermain.

Selama OBT berlangsung, pemain dapat memilih salah satu dari enam job klasik Ragnarok Online, yaitu Swordsman, Mage, Merchant, Acolyte, Thief, dan Archer, serta menjelajahi permainan hingga Level 50.

GGU juga melakukan sejumlah penyesuaian pada sistem progres karakter dan alur permainan agar menghadirkan pengalaman berbeda dari versi orisinal. Fitur auto-hunt membuat proses berburu monster menjadi lebih praktis, sementara jalur perjalanan yang lebih simpel turut mengurangi waktu tempuh antarwilayah. Selain itu, sudut pandang kamera yang lebih lega membuat eksplorasi Midgard terasa lebih imersif.

Hadiah OBT, termasuk Limited Title dan Kostum Eksklusif

Agar OBT semakin menarik, GGU menyiapkan berbagai event dan hadiah spesial bagi para pemain.

Pertama, pemain yang melakukan check-in melalui laman OBT akan memperoleh 20.000 Free Kafra Points setiap hari. Selain itu, hadiah tambahan juga akan diberikan setelah peluncuran resmi game ini berdasarkan level yang berhasil dicapai selama masa OBT. GGU juga menggelar Bug Reporting Event dan Player Survey Event sehingga pemain dapat memberikan masukan langsung kepada tim pengembang. Pemain yang berpartisipasi akan menerima hadiah tambahan setelah game resmi dirilis.

Melalui event yang tersedia di NPC kota-kota utama, pemain dapat memperoleh Top Adventurer Reward Box serta limited title "Pioneer". Sementara itu, GM Boss Summon Event menghadirkan pengalaman cooperative battles.

Pemain yang mengunggah tangkapan layar di lokasi in-game favorit mereka ke media sosial dan melakukan verifikasi partisipasi, juga dapat memperoleh item khusus. Selain itu, pengguna yang membeli paket langganan enam bulan atau lebih selama masa OBT akan memperoleh kostum edisi terbatas yang hanya tersedia pada periode ini.

OBT Diramaikan Pemain Global, Map Baru Mulai Curi Perhatian

Melalui fase OBT, GGU mengajak pemain dari Asia Tenggara, Eropa, dan Oseania untuk berkolaborasi menyempurnakan kualitas game ini. Sejak dibuka, partisipasi pemain global terus meningkat, sementara komunitas resmi dan media sosial dipenuhi aktivitas diskusi, unggahan tangkapan layar, serta partisipasi dalam berbagai event.

Masukan pemain dan data gameplay yang diperoleh selama OBT akan digunakan untuk meningkatkan stabilitas layanan, kualitas konten, serta kenyamanan bermain sebelum peluncuran resmi.

GGU juga memperkenalkan salah satu konten baru yang tengah disiapkan, yakni map bertema Jerman. Map tersebut dijadwalkan hadir saat peluncuran resmi dan telah menarik perhatian komunitas setelah konsep visualnya diperlihatkan. Progres pengembangannya saat ini terus dibagikan secara bertahap melalui kanal komunitas dan media sosial resmi.

Saat resmi dirilis, Ragnarok Zero: Global juga akan menghadirkan server terpadu yang menghubungkan pemain dari Asia Tenggara, Eropa, dan Oseania. Hal tersebut menjadikannya game PC berbasis IP Ragnarok pertama yang mengusung struktur layanan global semacam itu. Di sisi lain, GGU juga tengah menyiapkan sistem user-generated content agar pemain dapat membuat item secara langsung.

OBT Ragnarok Zero: Global berlangsung hingga 28 Mei pukul 07.59 waktu Malaysia dan terbuka bagi pemain di Asia Tenggara, Eropa, serta Oseania. Pemain dapat bergabung dengan melakukan registrasi melalui situs resmi dan mengunduh game versi PC.

Praregistrasi juga masih dibuka hingga peluncuran resmi. Pemain yang melakukan praregistrasi akan memperoleh in-game rewards setelah peluncuran Ragnarok Zero: Global.

