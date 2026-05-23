OBT Ragnarok Zero: Global Gravity Game Unite Kini Berlangsung, dengan Penyertaan Pengguna Global Semakin Rancak!

KUALA LUMPUR, Malaysia, 23 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), subsidiari Malaysia bagi syarikat permainan global Gravity, melancarkan secara rasmi Ujian Beta Terbuka (OBT) untuk Ragnarok Zero: Global PC MMORPG, serta turut mendedahkan ciri utama permainan dan manfaat acara bagi membantu pemain menikmati permainan itu sepenuhnya.

Ragnarok Zero: Global mengekalkan daya tarikan klasik Ragnarok Online dengan mencipta semula pandangan dunia, grafik seni piksel 2D, BGM dan kandungan terasnya, sambil turut memperkenalkan cerita baharu yang meluaskan dunia Midgard.

Ragnarok Zero: Global OBT In-Game Screenshot

Interpretasi Moden Daya Tarikan RO Klasik dengan Sentuhan Baharu

Ragnarok Zero: Global menyampaikan tanggapan pertama yang lebih kemas dengan memodenkan aset visual ikonik IP Ragnarok, termasuk ikon, pelancar dan kekulit khasnya.

Permainan itu turut menawarkan UI intuitif yang membolehkan pemain memahami dengan mudah ciri utama tanpa pembelajaran tambahan, sokongan tujuh bahasa serta ciri mudah seperti pemburuan automatik (auto-hunt).

Sepanjang OBT ini berlangsung, pemain boleh memilih daripada pelbagai kelas peranan berdasarkan enam rangkaian kelas Ragnarok Online asal: Swordsman, Mage, Merchant, Acolyte, Thief dan Archer, serta bermain sehingga Tahap 50.

Permainan itu direka untuk memberikan pengalaman dengan keseronokan berbeza daripada versi asal dengan melaraskan perkembangan karakter dan keseluruhan aliran tatamain. Pemain boleh memburu raksasa dengan lebih mudah menggunakan ciri pemburuan automatik, manakala laluan perjalanan yang dipermudah membantu mengurangkan keletihan ketika bergerak antara kawasan. Selain itu, paparan kamera yang diperluas meningkatkan keasyikan dengan menawarkan medan penglihatan yang lebih luas dan terbuka.

Manfaat OBT Istimewa Termasuk Gelaran Terhad dan Item Kostum Eksklusif

Pemain boleh menikmati OBT dengan lebih menyeronokkan menerusi pelbagai acara peringatan yang disediakan oleh Gravity Game Unite.

Pertama, pemain yang membuka permainan itu melalui halaman OBT boleh menerima 20,000 Mata Kafra Percuma sekali sehari. Ganjaran khas juga akan diberikan selepas pelancaran rasmi berdasarkan tahap yang dicapai sepanjang tempoh OBT. Selain itu, acara lain termasuk Bug Reporting Event (Acara Pelaporan Pepijat) dan Player Survey Event (Acara Tinjauan Pemain) membolehkan pemain berkongsi maklum balas secara langsung dengan pasukan pembangunan. Pengembara yang menyertai acara itu akan turut menerima ganjaran dalam permainan tambahan selepas pelancaran rasmi.

Pemain yang melengkapkan acara menerusi NPC yang terletak di bandar utama boleh memperoleh Top Adventurer Reward Box dan gelaran terhad "Pioneer." GM Boss Summon Event juga membolehkan pemain menikmati keseronokan pertempuran koperatif.

Pemain yang membuat tangkap layar di lokasi kegemaran dalam permainan mereka, memuat naik tangkap layar itu ke media sosial dan mengesahkan penyertaan mereka akan turut menerima item dalam permainan. Acara lain termasuklah Bug Report Event, manakala pengguna yang membeli pelan langganan selama enam bulan atau lebih lama sepanjang tempoh OBT akan menerima item kostum edisi terhad yang eksklusif.

Penyertaan Pengguna Global dalam OBT Mendorong Peningkatan Keterujaan terhadap Peta Baharu

Menerusi OBT ini, Gravity Game Unite bekerjasama dengan pemain dari Asia Tenggara, Eropah dan Oceania untuk terus meningkatkan kualiti permainan keseluruhan. Sejak bermulanya OBT, ramai pengguna global dari setiap kawasan aktif menyertai permainan, manakala komuniti rasmi dan saluran media sosial turut menyaksikan aktiviti rancak termasuk penyertaan acara dan perkongsian tangkap layar.

Berdasarkan maklum balas pengguna dan data tatamain yang dikumpul semasa OBT, Gravity Game Unite merancang untuk terus meningkatkan kestabilan perkhidmatan, kualiti kandungan dan keseluruhan kemudahan penggunaan.

Selain itu, GGU turut mendedahkan peta bertemakan Jerman baharu sebagai salah satu kandungan utama permainan yang akan datang. Peta itu dijadualkan akan diperkenalkan semasa pelancaran rasmi, dan selepas pendedahan imej konsepnya, ia telah menarik perhatian pengguna di seluruh komuniti rasmi dan saluran media sosial. Gravity Game Unite kini berkongsi perkembangan pembangunan peta itu secara berperingkat menerusi media sosial dan saluran komuniti rasminya.

Semasa pelancaran rasmi, Ragnarok Zero: Global juga dijadualkan akan memperkenalkan persekitaran pelayan berpadu untuk Asia Tenggara, Eropah dan Oceania, menjadikannya judul IP Ragnarok berasaskan PC pertama yang menawarkan struktur perkhidmatan global sedemikian. Kandungan janaan pengguna, yang akan membolehkan pemain mencipta item secara langsung, juga sedang disiapkan.

Sementara itu, OBT untuk Ragnarok Zero: Global akan berlangsung sehingga 28 Mei jam 7:59 pagi Waktu Malaysia, menyasarkan pemain di Asia Tenggara, Eropah dan Oceania. Pemain boleh mengambil bahagian dengan mendaftar di laman web rasmi dan memuat turun klien PC.

Prapendaftaran juga masih berlangsung sehingga pelancaran rasmi, dan pengguna yang membuat prapendaftaran akan menerima ganjaran dalam permainan Istimewa selepas pelancaran. Butiran lanjut boleh ditemui di halaman prapendaftaran: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr3

Kekal Terhubung

Pemain boleh mengikuti saluran rasmi Ragnarok Zero: Global untuk berita dan kemas kini terbaru.

Sertai OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Pradatar:https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr3

Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT

Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/

Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

Latar Belakang Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) ialah subsidiari penerbitan dan perkhidmatan global milik Gravity Co., Ltd. yang beribu pejabat di Malaysia. Syarikat ini memfokuskan untuk menyediakan judul Ragnarok dan mengendalikan perkhidmatan permainan global untuk pemain di seluruh dunia menerusi penerbitan, operasi dan penglibatan komuniti.

Latar Belakang Gravity Co., Ltd.

Ditubuhkan pada April 2000 dan disenaraikan di Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. ialah syarikat permainan global yang beribu pejabat di Korea. Paling dikenali menerusi MMORPG Ragnarok Online andalannya, Gravity terus memperluas portfolionya dengan permainan dalam talian dan mudah alih yang dinikmati oleh jutaan pemain di seluruh dunia.

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.