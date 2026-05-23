Gravity Game Unite'ın Ragnarok Zero'su: Küresel OBT'si Şimdi Yayında ve Dünya Çapındaki Kullanıcı Katılımı Giderek Artıyor!

KUALA LUMPUR, Malezya, 23 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- Küresel oyun şirketi Gravity'nin Malezya iştiraki Gravity Game Unite (GGU), PC MMORPG oyunu Ragnarok Zero: Global için Açık Beta Testini (OBT) resmen başlattı, oyuncuların oyunun tadını sonuna kadar çıkarmalarına yardımcı olacak temel oyun özelliklerini ve etkinlik avantajlarını açıkladı.

Ragnarok Zero: Global, Ragnarok Online'ın klasik cazibesini dünya görüşünü, 2D piksel sanat grafiklerini, BGM'yi ve temel içeriğini yeniden canlandırarak oyunun klasik cazibesini korurken, aynı zamanda Midgard dünyasını genişleten yeni hikayeler de sunuyor.

Ragnarok Zero: Global OBT In-Game Screenshot

Klasik RO Cazibesinin Taze Bir Dokunuşla Modern Yorumu

Ragnarok Zero: Global, simgeleri, başlatıcıyı ve özel görünümleri de dahil olmak üzere Ragnarok IP'sinin ikonik görsel öğelerini modernize ederek kusursuz bir ilk izlenim bırakıyor.

Oyun ayrıca, oyuncuların ek bir öğrenme sürecine gerek kalmadan temel özellikleri kolayca kavrayabilmelerini sağlayan sezgisel bir kullanıcı arayüzü, yedi dil desteği ve otomatik avlanma gibi kullanışlı özellikler sunuyor.

Bu OBT sırasında oyuncular, Ragnarok Online'ın orijinal altı sınıf çizgisine dayanan çeşitli meslek sınıfları arasından seçim yapabilir: Kılıç Ustası, Büyücü, Tüccar, Mürit, Hırsız ve Okçu karakterleriyle 50. seviyeye kadar oynayabilirsiniz.

Oyun, karakter gelişimini ve genel oyun akışını yeniden düzenleyerek orijinalinden farklı bir eğlence sunacak şekilde tasarlanmıştır. Oyuncular, otomatik avlanma özelliğini kullanarak canavarları daha rahat avlayabilirken, basitleştirilmiş seyahat rotaları bölgeler arasında hareket ederken yorgunluğu azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, genişletilmiş kamera görüş açısı daha geniş ve daha ferah bir görüş alanı sunarak sürükleyiciliği artırıyor.

Sınırlı Sayıda Sunulan Unvanlar Ve Özel Kostüm Öğeleri Dahil Olmak Üzere Özel OBT Avantajları

Oyuncular, Gravity Game Unite tarafından hazırlanan çeşitli anma etkinlikleri sayesinde OBT'yi daha da keyifli bir şekilde yaşayabilirler.

İlk olarak, OBT sayfası üzerinden giriş yapan oyuncular günde bir kez 20.000 Ücretsiz Kafra Puanı kazanabilirler. Resmi lansmanın ardından, OBT döneminde ulaşılan seviyeye göre özel ödüller de verilecektir. Bunun yanı sıra, oyuncuların geri bildirimlerini doğrudan geliştirme ekibiyle paylaşabilecekleri Hata Raporlama Etkinliği ve Oyuncu Anketi Etkinliği de düzenlenecek. Etkinliğe katılan maceracılar, oyunun resmi lansmanında ek oyun içi ödüller de kazanacaklar.

Büyük şehirlerdeki NPC'ler aracılığıyla etkinlikleri tamamlayan oyuncular, En İyi Maceracı Ödül Kutusu ve sınırlı süreli "Öncü" unvanını elde edebilirler. GM Boss Çağırma Etkinliği, oyunculara işbirliğine dayalı savaşların keyfini yaşama fırsatı da sunuyor.

En sevdikleri oyun içi mekanlarda ekran görüntüsü çeken, bunları sosyal medya hesaplarına yükleyen ve katılımlarını doğrulayan oyuncular da oyun içi ödüller kazanacak. Diğer etkinlikler arasında bir Hata Raporlama Etkinliği de yer alırken, OBT döneminde altı ay veya daha uzun süreli bir abonelik paketi satın alan kullanıcılar, sınırlı sayıda üretilmiş özel bir kostüm öğesi kazanacaklar.

OBT'ye Yönelik Küresel Kullanıcı Katılımı, Yeni Harita İçin Artan Heyecanı Körüklüyor

Gravity Game Unite, OBT kapsamında Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya'dan oyuncularla işbirliği yaparak oyunun genel kalitesini daha da artırmaya çalışıyor. OBT'nin başlangıcından bu yana, her bölgeden çok sayıda küresel kullanıcı oyuna aktif olarak katılırken, resmi topluluklar ve sosyal medya kanalları, etkinlik katılımı ve ekran görüntüsü paylaşımı da dahil olmak üzere canlı etkinliklere sahne oldu.

Gravity Game Unite, OBT sırasında toplanan kullanıcı geri bildirimlerine ve oyun verilerine dayanarak hizmet istikrarını, içerik kalitesini ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam etmeyi planlıyor.

Buna ek olarak GGU, oyunun yakında çıkacak önemli içeriklerinden biri olarak Almanya temalı yeni bir harita tanıttı. Resmi lansmanda tanıtılması planlanan harita, konsept görsellerinin yayınlanmasının ardından resmi topluluklar ve sosyal medya kanallarındaki kullanıcıların ilgisini çekmeye başladı. Gravity Game Unite, şu anda haritanın geliştirme sürecini resmi sosyal medya ve topluluk kanalları aracılığıyla adım adım paylaşıyor.

Resmi lansmanında, Ragnarok Zero: Global'in Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya için tek bir sunucu ortamı sunması planlanıyor ve bu da oyunu, bu tür bir küresel hizmet yapısı sunan ilk PC tabanlı Ragnarok IP oyunu haline getirecek. Oyuncuların doğrudan öğeler oluşturmasına olanak tanıyacak kullanıcı tarafından oluşturulan içerik de şu anda hazırlık aşamasında.

Bu arada, Ragnarok Zero: Global'in OBT'si, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya'daki oyuncuları hedefleyerek Malezya Saatiyle 28 Mayıs saat 07:59'a kadar devam edecek. Oyuncular, resmi web sitesinden kayıt olarak ve PC istemcisini indirerek katılabilirler.

Ön kayıtlar resmi lansmana kadar devam edecek ve ön kayıt yaptıran kullanıcılar, lansmandan sonra özel oyun içi ödüller kazanacak. Daha fazla ayrıntı ön kayıt sayfasında bulunabilir: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr3

Gravity Game Unite SDN. BHD. Hakkında

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU), merkezi Malezya'da bulunan Gravity Co. Ltd. şirketinin küresel bir yayıncılık ve hizmetler alanında faaliyet gösteren bir iştirakidir. Şirket, Ragnarok oyunlarını sunmaya ve yayıncılık, operasyonlar ve topluluk katılımı yoluyla dünya çapındaki oyuncular için küresel oyun hizmetlerini işletmeye odaklanmaktadır.

Gravity Co., Ltd. hakkında

Nisan 2000'de kurulan ve Nasdaq Global Market'te (GRVY) işlem gören Gravity Co., Ltd. , merkezi Kore'de bulunan küresel bir oyun şirketidir. En çok amiral gemisi MMORPG Ragnarok Online ile tanınan Gravity, dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından beğenilen çevrimiçi ve mobil oyunlarla portföyünü genişletmeye devam ediyor.

