Le consortium Brandwatch et Blackbird.AI sélectionné par l'OTAN pour mettre en place une capacité avancée d'analyse de l'environnement informationnel

Les capacités fondées sur l'IA permettront à l'OTAN d'obtenir des informations sur des environnements complexes

BRIGHTON, Royaume-Uni, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, une entreprise de Cision et un leader mondial de la veille sociale et de la gestion des réseaux sociaux, et Blackbird.AI, le leader mondial de l'intelligence narrative, ont annoncé aujourd'hui que leur consortium a été sélectionné par l'Agence des communications et de l'information (NCIA) de l'OTAN, au nom de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), pour déployer une capacité avancée d'analyse de l'environnement informationnel (IEAC).

Cette capacité fournira des outils sécurisés, évolutifs et basés sur l'IA qui permettront de surveiller, d'analyser et d'interpréter l'environnement informationnel à partir de sources de données publiques et commerciales. Proposée sous la forme d'une solution sur mesure de veille sociale à l'échelle de l'entreprise, elle combinera la surveillance des médias, l'analyse des sentiments et la détection des tendances afin de faciliter la prise de décision dans l'ensemble de l'entreprise de l'OTAN. Cette solution permettra à l'OTAN d'évaluer les menaces narratives en constante évolution et d'y répondre, notamment la propagation de la désinformation et de récits préjudiciables dans des écosystèmes numériques complexes.

Cette initiative représente une étape importante dans la collaboration de longue date entre Brandwatch et l'OTAN et renforce le rôle du consortium en tant que fournisseur de confiance de renseignements numériques prêts à l'emploi. Cette capacité est conçue pour intégrer la plus grande couverture de données possible, avec des enrichissements supplémentaires, et pour aider les communicateurs stratégiques de la communauté d'analyse de l'environnement informationnel de l'OTAN à planifier et à analyser efficacement dans un environnement rapide, fragmenté et contesté.

Pour fournir cette capacité, le consortium réunit des technologies et des compétences complémentaires issues de l'ensemble du portefeuille de Cision, y compris Trajaan, dont la technologie de veille et d'intelligence révèle les tendances émergentes et les signaux d'intention au sein des audiences mondiales. Elle est complétée par les partenaires spécialisés Osavul et Converseon. Ensemble, ces capacités aideront l'OTAN à renforcer les communications stratégiques, à améliorer la connaissance de la situation et à prendre des décisions plus rapides et mieux informées.

« Nous sommes honorés de soutenir l'OTAN dans cette mission essentielle », déclare Gu Abramo, président-directeur général de Cision. « En combinant une couverture de données de classe mondiale avec l'IA et l'analytique de nouvelle génération, nous fournissons une compréhension plus complète et opportune de l'environnement de l'information. Ce partenariat reflète la force de notre technologie et notre engagement commun à aider les organisations à relever les défis les plus exigeants en matière de renseignement. »

Brandwatch possède une longue expérience dans le soutien aux gouvernements, à la défense et aux organisations du secteur public dans le monde entier. Ses solutions combinent les données sociales et médiatiques, l'analyse avancée, l'intelligence artificielle et le respect rigoureux des normes de licence et de sécurité des données, des capacités qui sous-tendent la capacité du consortium à opérer à l'intersection de la technologie, de la gouvernance et de l'exécution des missions.

« La compréhension de l'environnement informationnel est essentielle pour une planification et une prise de décision efficaces dans l'ensemble de l'Alliance », déclare M. Chris Riley, chef de la section Plans et perspectives au Bureau de la communication stratégique au siège de l'OTAN. « Cette solution intégrée de Brandwatch et Blackbird.AI améliore considérablement notre capacité à fournir des informations basées sur des données à grande échelle. »

« La collaboration stratégique de Blackbird.AI avec l'OTAN au cours des dernières années a permis de fournir une analyse critique des récits nuisibles ayant un impact sur leurs opérations », avance Wasim Khaled, PDG et cofondateur de Blackbird.AI. « Nous sommes ravis de nous associer à Brandwatch pour fournir à l'OTAN encore plus d'informations exploitables dans sa quête de sauvegarde de la liberté et de la sécurité de tous ses membres. »

À propos des partenaires du consortium

À propos de Brandwatch

Brandwatch est la suite leader en matière de gestion des réseaux sociaux et de Consumer Intelligence, permettant aux marques de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus. Bénéficiant de la confiance de la moitié des personnes du classement Forbes 100, Brandwatch dote les entreprises les plus innovantes du monde d'informations et d'outils alimentés par l'IA leur permettant de saisir les opportunités, de renforcer l'engagement et d'accélérer la croissance.

Notre suite complète couvre la Consumer Intelligence, le marketing d'influence et la gestion des réseaux sociaux, permettant aux marques et aux agences d'exécuter des stratégies basées sur les données à grande échelle.

Brandwatch fait partie de la famille de marques Cision, aux côtés de CisionOne, Trajaan, et de PR Newswire.

À propos de Blackbird.AI

BLACKBIRD.AI protège les dirigeants et les organisations contre les attaques de désinformation basées sur des narratifs entraînant des préjudices financiers, opérationnels, réputationnels et physiques. Désignée par Gartner comme « The Company to Beat for Disinformation Narrative Intelligence » (L'entreprise de référence en matière de Narrative Intelligence de désinformation), la plateforme Narrative Intelligence de Blackbird.AI identifie les attaques narratives nuisibles et les classe par ordre de priorité en fonction du niveau de risque, des acteurs de la menace qui en sont à l'origine, des réseaux sur lesquels elles se propagent, des comportements anormaux des bots qui leur donnent de l'ampleur, ainsi que des cohortes et des communautés qui les unissent. Ces informations permettent aux organisations de prendre des décisions stratégiques éclairées et des mesures proactives afin de réduire les risques de manière significative. Pour en savoir plus, visitez le site Blackbird.AI.

Pour toute question des médias, veuillez contacter : Relations publiques de Cision à [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1445434/Cision_Brandwatch_Logo.jpg