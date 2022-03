HARD ROCK CAFE LANCEERT ZIJN NIEUWSTE BURGER, GEÏNSPIREERD DOOR MERKAMBASSADEUR LIONEL MESSI

De Messi Burger bevat tien smaakvolle ingrediënten en gaat intern de concurrentie aan met Hard Rock's legendarische Steak Burger. Als fans van zowel Hard Rock als Messi hun tanden in de burger zetten, proeven ze sappige, gestapelde, fijnst gemalen runderlapjes, lekker gekruid en tot in de perfectie geschroeid. De smaakpapillen scoren flink hier met een winnende combi aan toppings: provolone-kaas, fijn gesneden chorizo, gekarameliseerde rode ui en de typische pikante, rokerige Hard Rock-saus, geserveerd op een geroosterd brioche-broodje met reepjes Romaine-sla en zongerijpte tomaat. Om het echt MESSI te maken, probeer de burger dan eens met een gebakken ei, tegen een kleine toeslag.

"Het is een eer om als partner van de wereldberoemde voetbalster, Lionel Messi, de LIVE GREATNESS-campagne naar een hoger niveau te tillen, met een geheel eigen versie van Hard Rock Cafe's legendarische Steak Burger," aldus Jon Lucas, COO van Hard Rock International. "We verheugen ons om zowel de fans van Hard Rock als Messi op onze grasmat te mogen verwelkomen, om de hamburger, geïnspireerd op Messi's eigen favoriete ingrediënten, te testen voor een unieke en onvergetelijke ervaring."

Het Hard Rock Cafe is een internationaal erkend en wereldwijd erkend hoogstaand horecamerk, dat over de hele wereld cafés exploiteert, die jaarlijks door miljoenen gasten worden bezocht. Het eerste Hard Rock Cafe opende in 1971 in Londen, Engeland. Van daaruit heeft het merk zich uitgebreid naar grote steden zoals New York City, Los Angeles, Chicago, Miami, Parijs, Sydney en meer. Het Hard Rock Cafe biedt een unieke dinerervaring met een focus op het serveren van verse, hoogwaardige ingrediënten. Om te voldoen aan de voortdurend veranderende smaak van de consument, werkt Hard Rock zijn menu voortdurend bij met een beperkt aanbod, waaronder burger-pairings, innovatieve cocktails en meer.

Voor meer informatie over het Hard Rock Cafe, ga naar https://www.hardrockcafe.com. Voor meer informatie over Hard Rock International, kunt u terecht op https://www.hardrock.com.

Over LIVE GREATNESS

In 2021 werkte Messi samen met Hard Rock voor de LIVE GREATNESS campagne van het merk, een initiatief dat voortbouwt op de op de fans gerichte principes die Hard Rock sinds de opening van de eerste café-vestiging in London in 1971 hebben geleid en dat erop gericht is fans te inspireren en hen op te roepen zich te verenigen onder hun affiniteit voor het iconische amusements- en horecamerk.

De samenwerking vormt een eerbetoon aan de roots van het Hard Rock Cafe, terwijl de wereldberoemde t-shirts van het merk werden bedacht toen het originele Hard Rock Cafe in Londen in de jaren '70 een lokaal voetbalteam sponsorde . Hard Rock en Messi hebben samen een nieuwe collectie van merchandise onthuld, waaronder enkele van de iconische symbolen van Messi, zoals het nummer 10, de leeuw en zijn eigen logo.

U vindt hier meer informatie over LIVE GREATNESS en meer artikelen rondom de samenwerking tussen Hard Rock en Messi hier. Alle merchandise van de samenwerking tussen Hard Rock en Lionel Messi is verkrijgbaar in bepaalde winkels en online.

Over Hard Rock®:

Hard Rock International (HRI) is een van 's werelds meest herkenbare bedrijven met vertegenwoordigingen in 68 landen en 253 locaties, die ofwel eigendom zijn van Hard Rock of onder licentie worden beheerd, waaronder hotels, casino's, Shops®, concertlocaties en café's. HRI lanceerde ook een joint venture met de naam Hard Rock Digital in 2020, een online sportboek, een retail sportboek en een internet gaming-platform. Hard Rock, om te beginnen met een gitaar van Eric Clapton, heeft 's werelds grootste en meest waardevolle collectie van authentieke muziekmemorabilia van meer dan 86.000 stuks, die worden tentoongesteld op locaties wereldwijd. In 2021 werd Hard Rock door Forbes Magazine geëerd als een van de beste werkgevers voor diversiteit, een topwerkgever voor vrouwen en topwerkgever in de reis- en vrijetijdssector, plus de gaming- en entertainmentsector. Hard Rock werd door Deloitte Private en The Wall Street Journal ook door Deloitte Private en de Wall Street Journal uitgeroepen tot het best presterende hotelmerk in J.D. Power 's North America Hotel klantentevredenheidsstudie voor het derde opeenvolgende jaar in 2021. Het merk is het eigendom van de moedermaatschappij van HRI, de Seminole-stam van Florida. Kijk voor meer informatie over Hard Rock International naar www.hardrock.com of shop.hardrock.com.

