ХАРД РОК КАФЕ ЗАПУСКАЕТ СВОЙ НОВЕЙШИЙ БУРГЕР, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ПОСЛОМ БРЕНДА ЛИОНЕЛЕМ МЕССИ (LIONEL MESSI)

Messi Burger состоит из десяти ингредиентов с насыщенным вкусом и ароматом, которые по-новому позволяют взглянуть на легендарный стейк-бургер Хард Рок Кафе. Бургер порадует поклонников хард-рока и Месси поджаренной до совершенства двойной котлетой из сочной говядины с лучшими приправами. А топпинги окажутся дополнительной порцией радости: сыр проволоне, нарезка из чоризо, карамелизированный красный лук, а также фирменный пряный копченый соус, все подается на разогретой булке бриош с листовым салатом и спелыми помидорами. А если вы захотите отведать MESSI по полной, за небольшую доплату можно попросить дополнить бургер жареным яйцом.

«Для нас большая честь вывести наше партнерство со всемирно известной футбольной звездой Лионелем Месси (Lionel Messi) и кампанию LIVE GREATNESS на новый уровень и отметить это запуском новой версии легендарного стейк-бургера, — заявил главный операционный директор Hard Rock International Джон Лукас (Jon Lucas). — Мы рады приветствовать поклонников хард-роак и Месси на нашей территории, и предлагаем им попробовать бургер, созданный самим Месси, чтобы получить уникальную и незабываемую гамму чувств».

Hard Rock Cafe — всемирно известный бренд мирового класса, под которым работают кафе по всему миру, ежегодно посещаемые миллионами. Первое Хард Рок Кафе было открыто в Лондоне в 1971 году. Бренд быстро расширил свое влияние, и кафе под его именем появились в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майами, Париж, Сидней и др. Хард Рок Кафе предлагает уникальные блюда, приготовленные из свежих высококачественных ингредиентов. Чтобы удовлетворить постоянно меняющийся вкус потребителей, компания непрерывно обновляет свое меню временными инновациями, включая новые версии бургеров, эксклюзивные коктейли и многое другое.

Более подробная информация о Хард Рок Кафе представлена на сайте https://www.hardrockcafe.com. Более подробная информация о компании Hard Rock International представлена на ее сайте по адресу: https://www.hardrock.com.

Информация о кампании LIVE GREATNESS

В 2021 году Месси объединил усилия с компанией Hard Rock в рамках проводимой ей кампании LIVE GREATNESS — инициативы, основанной на принципах, ориентированных на фанатов, чем и руководствуется бренд с момента открытия своего первого кафе в Лондоне в 1971 году, призывая фанатов объединиться во имя любви к легендарному бренду и звездам индустрии развлечений.

Это сотрудничество отдает дань уважения корням Хард Рок Кафе, поскольку знаменитые во всем мире футболки этой марки появились в 1970-х годах, когда оригинальное кафе Hard Rock Cafe London спонсировало местную футбольную команду. Hard Rock и Месси объединились, чтобы представить новую коллекцию товаров, включающую в себя некоторые легендарные символы Месси, такие как номер игрока 10, лев и его собственный логотип.

Подробную информацию о LIVE GREATNESS можно найти здесь, а дополнительную информацию, связанную с сотрудничеством компании Hard Rock с Месси, здесь. Все товары, выпущенные в честь сотрудничества между Hard Rock и Лионелем Месси доступны в магазинах и онлайн.

Информация о компании Hard Rock®:

Hard Rock International (HRI) — одна из наиболее известных в мире компаний с присутствием в 68 странах, представленная 253 объектами, включая собственные/лицензированные или управляемые отели, казино, магазины Rock Shops®, концертные площадки и кафе. В 2020 году компания HRI также запустила совместное предприятие под названием Hard Rock Digital — спортивную букмекерскую онлайн-контору и игровую интернет-платформу. Начав традицию с гитары Эрика Клэптона, Hard Rock владеет крупнейшей и самой ценной в мире коллекцией оригинальных музыкальных памятников, насчитывающей более 86 тысяч экземпляров, которые представлены на ее объектах по всему миру. В 2021 году компания Hard Rock была удостоена звания одного из лучших работодателей журнала Forbes в категории многообразия, одного из лучших работодателей для женщин и одного из ведущих работодателей в сфере путешествий и отдыха, игр и развлечений. Компания Hard Rock была также названа лучшей в США компанией по версии Deloitte Private и The Wall Street Journal, и названа самым успешным гостиничным брендом 2021 года согласно исследованию J.D. Power's North America Hotel Guest Satisfaction, сохранив этот титул третий год подряд. Бренд принадлежит компании HRI — The Seminole Tribe of Florida. Более подробная информация о компании Hard Rock International представлена на сайтах www.hardrock.com и shop.hardrock.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1757040/Hard_Rock_Cafe_Launches_Messi_Burger.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1757039/Hard_Rock_Cafe_Logo.jpg

