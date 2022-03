HARD ROCK CAFE LANZA SU MÁS RECIENTE HAMBURGUESA INSPIRADA EN EL EMBAJADOR DE MARCA LIONEL MESSI

La Messi Burger incluye diez sabrosos ingredientes que crean una versión revolucionaria de la Legendary Steak Burger de Hard Rock. En cuanto los fanáticos del Hard Rock y de Messi le den un mordisco a la hamburguesa, podrán saborear dos jugosas carnes de la mejor calidad, sazonadas y asadas a la perfección. Las papilas anotan en grande con la combinación ganadora de la hamburguesa: queso provolone, chorizo en rodajas, cebolla roja caramelizada y la salsa ahumada y picante emblemática de Hard Rock, servida en un pan brioche tostado con lechuga romana picada y tomate madurado en la planta. Si desea la opción totalmente MESSI, pruebe la hamburguesa con un huevo frito por un pequeño costo adicional.

"Es un honor llevar nuestra alianza con la estrella futbolera de renombre mundial Lionel Messi y la campaña LIVE GREATNESS al siguiente nivel, con su propia versión de la Legendary Steak Burger de Hard Rock Cafe", expresó Jon Lucas, director de operaciones de Hard Rock International. "Nos entusiasma darles la bienvenida a los fanáticos de Hard Rock y de Messi a nuestro campo para probar la hamburguesa inspirada en los propios favoritos de Messi para vivir una experiencia única e inolvidable".

Hard Rock Cafe es una marca de hospitalidad de clase mundial reconocida a nivel internacional que opera cafés en todo el mundo, los cuales son visitados por millones de comensales cada año. El primer Hard Rock Cafe se inauguró en Londres, Inglaterra, en 1971. A partir de allí, la marca se ha expandido a importantes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami, París, Sídney y más. Hard Rock Cafe ofrece una experiencia gastronómica única con el compromiso de servir ingredientes frescos y de alta calidad. Para satisfacer el paladar siempre cambiante del consumidor, Hard Rock actualiza continuamente su menú con ofertas por tiempo limitado que incluyen acompañamientos de hamburguesas, cócteles innovadores y más.

Acerca de LIVE GREATNESS

En 2021, Messi formó equipo con Hard Rock para la campaña LIVE GREATNESS de la marca, una iniciativa basada en los principios enfocados en los fanáticos que han guiado a Hard Rock desde la apertura de su primera sede en Londres en 1971 y con el objetivo de inspirar a los fanáticos, a la vez que los invitaba a unirse bajo su amor por la icónica marca de entretenimiento y hospitalidad.

La colaboración rinde homenaje a las raíces del Hard Rock, ya que las camisetas mundialmente famosas de la marca se produjeron cuando el Hard Rock Cafe original de Londres patrocinó a un equipo local de fútbol en la década de 1970. Hard Rock y Messi se unieron para lanzar una nueva colección de artículos que incluye algunos de los símbolos icónicos de Messi, como el número 10, el león y su propio logotipo.

Acerca de Hard Rock®:

Hard Rock International (HRI) es una de las compañías más reconocidas a nivel mundial con sedes en 68 países que abarcan 253 establecimientos, incluidos hoteles propios/licenciados o administrados, casinos, Rock Shops®, escenarios para presentaciones en vivo y cafés. HRI también lanzó una empresa conjunta llamada Hard Rock Digital en 2020, una casa de apuestas deportivas en línea, una casa de apuestas deportivas física y una plataforma de juegos de internet. Tras comenzar con una guitarra de Eric Clapton, Hard Rock es propietaria de la colección de memorabilia musical auténtica más grande y valiosa del mundo, con más de 86.000 piezas que se exhiben en sus establecimientos de todo el mundo. En 2021, Hard Rock fue galardonado como uno de los "Mejores empleadores para la diversidad", uno de los "Principales empleadores para mujeres" y el "Mejor empleador en la industria de viajes y ocio, juegos y entretenimiento" según la revista Forbes. Hard Rock también fue designada como una "Compañía mejor administrada de los Estados Unidos" por Deloitte Private y The Wall Street Journal, y fue nombrada la marca de hoteles con mejor desempeño en el Estudio de Satisfacción de Huéspedes de Hoteles en Norteamérica de J.D. Power por tercer año consecutivo en 2021. La marca es propiedad de The Seminole Tribe of Florida, la entidad matriz de HRI. Para obtener más información sobre Hard Rock International, visite www.hardrock.com o shop.hardrock.com.

