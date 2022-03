HARD ROCK CAFE BRINGT SEINEN NEUESTEN BURGER AUF DEN MARKT, INSPIRIERT VON MARKENBOTSCHAFTER LIONEL MESSI

Der Messi Burger enthält zehn schmackhafte Zutaten, die den legendären Steak-Burger von Hard Rock in ein neues Licht rücken. Wenn Hard Rock- und Messi-Fans in den Burger beißen, schmecken sie einen saftigen Doppelstapel feinster Rinderhackfleisch-Patties, gewürzt und perfekt gebraten. Die Kombination aus Provolone-Käse, in Scheiben geschnittene Chorizo, karamellisierten roten Zwiebeln und der für Hard Rock typischen würzigen, rauchigen Sauce, die auf einem getoasteten Brioche-Brötchen mit geraspeltem Römersalat und einer reifen Tomate serviert wird, ist ein echter Volltreffer für den Gaumen. Wenn Sie es richtig MESSI mögen, probieren Sie den Burger mit Spiegelei gegen einen kleinen Aufpreis.

„Es ist uns eine Ehre, unsere Partnerschaft mit dem weltberühmten Fußballstar Lionel Messi und die LIVE GREATNESS-Kampagne mit seiner ganz eigenen Version des legendären Steak-Burgers von Hard Rock Cafe auf die nächste Stufe zu heben", sagte Jon Lucas, COO von Hard Rock International. „Wir freuen uns darauf, Hard Rock- und Messi-Fans auf unserem Gelände begrüßen zu dürfen, um den von Messis Lieblingsessen inspirierten Burger zu probieren - ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis."

Hard Rock Cafe ist eine international anerkannte Gastgewerbemarke von Weltrang, die Cafés auf der ganzen Welt betreibt, die jährlich von Millionen von Gästen besucht werden. Das erste Hard Rock Cafe wurde 1971 in London, England, eröffnet. Von dort aus hat sich die Marke auf Großstädte wie New York City, Los Angeles, Chicago, Miami, Paris, Sydney und andere ausgeweitet. Das Hard Rock Cafe bietet ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis und legt großen Wert auf frische, hochwertige Zutaten. Um den sich ständig wandelnden Gaumen der Verbraucher zu befriedigen, aktualisiert Hard Rock seine Speisekarte ständig mit zeitlich begrenzten Angeboten wie Burger-Paarungen, innovativen Cocktails und mehr.

Weitere Informationen über Hard Rock Cafe finden Sie unter https://www.hardrockcafe.com. Um mehr über Hard Rock International zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.hardrock.com.

Informationen zu LIVE GREATNESS

Im Jahr 2021 schloss sich Messi mit Hard Rock für die LIVE GREATNESS-Kampagne der Marke zusammen, eine Initiative, die auf den fanorientierten Grundsätzen aufbaut, die Hard Rock seit der Eröffnung des ersten Cafés in London im Jahr 1971 geleitet haben, und die darauf abzielt, die Fans zu inspirieren und sie aufzufordern, sich in ihrer Liebe für die kultige Unterhaltungs- und Gastronomiemarke zu vereinen.

Die Zusammenarbeit ist eine Hommage an die Wurzeln von Hard Rock, denn die weltberühmten T-Shirts der Marke entstanden, als das ursprüngliche Hard Rock Cafe London in den 1970er Jahren eine lokale Fußballmannschaft sponserte. Hard Rock und Messi haben sich zusammengetan, um eine neue Kollektion von Merchandise-Artikeln zu präsentieren, die einige von Messis ikonischen Symbolen wie die Nummer 10, den Löwen und sein eigenes Logo enthält.

Einzelheiten zu LIVE GREATNESS finden Sie hier und weitere Informationen über die Partnerschaft von Hard Rock mit Messi hier. Alle Artikel aus der Zusammenarbeit zwischen Hard Rock und Lionel Messi sind in Geschäften und online erhältlich.

Informationen zu Hard Rock®:

Hard Rock International (HRI) ist eines der weltweit bekanntesten Unternehmen mit Veranstaltungsorten in 68 Ländern und 253 Standorten, zu denen eigene/lizenzierte oder verwaltete Hotels, Casinos, Rock Shops®, Live-Performance-Venues und Cafés gehören. HRI hat außerdem ein Joint Venture mit dem Namen Hard Rock Digital im Jahr 2020 gegründet, eine Plattform für Online-Sportwetten, Sportwetten für den Einzelhandel und Internet-Glücksspiele. Angefangen mit einer Eric Clapton-Gitarre besitzt Hard Rock die weltweit größte und wertvollste Sammlung authentischer Musikmemorabilien mit mehr als 86.000 Stücken, die an seinen Standorten rund um den Globus ausgestellt sind. Im Jahr 2021 wurde Hard Rock vom Forbes Magazine als einer der besten Arbeitgeber für Vielfalt, als Top-Arbeitgeber für Frauen und als Top-Arbeitgeber in der Reise- und Freizeit-, Spiel- und Unterhaltungsbranche ausgezeichnet. Hard Rock wurde außerdem von Deloitte Private und The Wall Street Journal als „U.S. Best Managed Company" ausgezeichnet und in der J.D. Power's North America Hotel Guest Satisfaction Study im Jahr 2021 zum dritten Mal in Folge zur leistungsstärksten Hotelmarke ernannt. Die Marke ist Eigentum der HRI-Muttergesellschaft The Seminole Tribe of Florida. Weitere Informationen über Hard Rock International finden Sie unter www.hardrock.com oder shop.hardrock.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1757040/Hard_Rock_Cafe_Launches_Messi_Burger.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1757039/Hard_Rock_Cafe_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International