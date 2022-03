HARD ROCK CAFE LANCE SON TOUT NOUVEAU BURGER INSPIRÉ PAR L'AMBASSADEUR DE LA MARQUE LIONEL MESSI

Le Messi Burger est composé de dix ingrédients savoureux pour une version révolutionnaire du Legendary Steak Burger de Hard Rock. Lorsque les fans du Hard Rock et de Messi croqueront dans le burger, ils dégusteront deux juteux steaks de bœuf haché de première qualité, assaisonnés et saisis à la perfection. Les papilles gustatives seront comblées par la combinaison gagnante en matière de garnitures : fromage provolone, tranches de chorizo, oignon rouge caramélisé et sauce fumée épicée signée Hard Rock, le tout servi sur un pain brioché grillé avec de la laitue romaine finement émincée et des tomates mûries au soleil. Si vous voulez aller encore plus loin, essayez le burger surmonté d'un œuf au plat moyennant un petit supplément.

« C'est un honneur de faire évoluer notre partenariat avec la star mondiale du football, Lionel Messi, et la campagne LIVE GREATNESS en lui offrant sa propre version du Legendary Steak Burger signé Hard Rock Cafe, » a déclaré Jon Lucas, Directeur général de Hard Rock International. « Nous sommes ravis d'accueillir les fans du Hard Rock et de Messi sur notre terrain pour découvrir le burger inspiré des spécialités préférées de Messi pour une expérience unique et inoubliable ».

Hard Rock Cafe est une marque de restauration de renommée internationale qui gère des cafés dans le monde entier, fréquentés par des millions de clients chaque année. Le premier Hard Rock Cafe a ouvert ses portes à Londres, en Angleterre, en 1971. Depuis, la marque s'est développée dans de grandes villes comme New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Paris, Sydney et bien d'autres. Hard Rock Cafe offre une expérience gastronomique unique en son genre, avec la volonté de servir des ingrédients frais et de qualité. Pour satisfaire les palais en constante évolution des consommateurs, Hard Rock met continuellement à jour sa carte avec des offres à durée limitée, notamment des combinaisons de burgers, des cocktails innovants et bien plus encore.

Pour plus d'informations sur Hard Rock Cafe, veuillez consulter le site https://www.hardrockcafe.com. Pour en savoir plus sur Hard Rock International,veuillez consulter le site https://www.hardrock.com.

À propos de LIVE GREATNESS

En 2021, Messi a fait équipe avec Hard Rock pour la campagne LIVE GREATNESS de la marque, une initiative fondée sur la philosophie des fans qui ont guidé Hard Rock depuis l'ouverture de son premier café à Londres en 1971 et visant à inspirer les fans tout en les incitant à s'unir pour exprimer leur amour de la marque emblématique de divertissement et de restauration.

Cette collaboration rend hommage aux origines de Hard Rock, lorsque les célèbres T-shirts de la marque ont vu le jour suite au sponsoring d'une équipe de football locale par le premier Hard Rock Cafe London dans les années 1970. Hard Rock et Messi se sont associés pour présenter une nouvelle collection de produits dérivés, qui reprend certains des symboles emblématiques de Messi, comme le chiffre 10, le lion et son propre logo.

Vous trouverez plus de détails sur LIVE GREATNESS ici, d'autres informations sur le partenariat entre Hard Rock avec Messi ici. Toutes les marchandises issues de la collaboration entre Hard Rock et Lionel Messi sont disponibles en magasin et en ligne.

À propos de Hard Rock® :

Hard Rock International (HRI) est l'une des entreprises les plus réputées à l'échelle mondiale. Elle possède des établissements dans 68 pays et 253 sites, dont des hôtels, des casinos, des Rock Shops®, des salles de spectacles et des cafés qu'elle dirige en propre ou sous licence. HRI a également lancé une coentreprise appelée Hard Rock Digital en 2020, une plateforme de paris sportifs en ligne, de paris sportifs de détail et de jeux sur Internet. En commençant par une guitare d'Eric Clapton, Hard Rock possède la plus grande et la plus précieuse collection au monde de souvenirs musicaux authentiques, soit plus de 86 000 pièces, qui sont exposées dans ses établissements du monde entier. En 2021, Hard Rock a été distingué par le magazine Forbes comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité, un des meilleurs employeurs pour les femmes et le meilleur employeur dans le secteur des voyages et des loisirs, des jeux et du divertissement. Hard Rock a également été désigné comme l'une des sociétés les mieux gérées des États-Unis par Deloitte Private et le Wall Street Journal et a été nommé la marque hôtelière la plus performante dans l'étude de satisfaction des clients des hôtels d'Amérique du Nord de J.D. Power pour la troisième année consécutive en 2021. La marque est détenue par l'entité mère HRI The Seminole Tribe of Florida. Pour plus d'informations sur Hard Rock International, veuillez consulter le site www.hardrock.com ou shop.hardrock.com.

