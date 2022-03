HARD ROCK CAFE WPROWADZA SWÓJ NAJNOWSZY BURGER INSPIROWANY PRZEZ AMBASADORA MARKI LIONELA MESSIEGO

Messi Burger zawiera dziesięć smakowitych składników decydujących o znakomitym smaku tej wersji Legendary Steak Burgera od Hard Rock Cafe. Wgryzając się w burgera, entuzjaści Hard Rock i Messiego mogą delektować się dwiema soczystymi warstwami najwyższej jakości mielonej wołowiny, perfekcyjnie doprawionej i wysmażonej. Twoje kubki smakowe poczują ogromną satysfakcję dzięki zwycięskiej kombinacji dodatków: ser provolone, plasterki chorizo, karmelizowana czerwona cebula i popisowy pikantny wędzony sos ułożone na opiekanej bułce brioche z poszatkowaną kapustą rzymską i świeżym dojrzałym pomidorem. Jeśli jesteś w nastroju na jeszcze bardziej spektakularną akcję w stylu Messiego, za niewielką dopłatą spróbuj wersji burgera z jajkiem sadzonym na szczycie.

„To zaszczyt móc przenieść naszą współpracę ze znaną na całym świecie gwiazdą piłki nożnej Lionelem Messim i kampanię LIVE GREATNESS na następny poziom dzięki tej wyjątkowej, przygotowanej przez Messiego wersji Legendary Steak Burgera od Hard Rock Cafe – powiedział Jon Lucas, dyrektor operacyjny Hard Rock International. – Cieszymy się, że możemy zaprosić fanów restauracji Hard Rock i Messiego do naszych obiektów, gdzie mogą spróbować burgera inspirowanego przez ulubione składniki Messiego i poczuć niezapomniane wrażenia smakowe".

Hard Rock Cafe to znana w wielu krajach, światowej klasy marka z branży hospitality, która prowadzi kawiarnie na całym świecie co roku odwiedzane przez miliony gości. Pierwszy lokal Hard Rock Cafe otwarto w Londynie w 1971 r. Od tego czasu marka rozszerzyła swój zasięg o inne duże miasta, takie jak Nowy Jork, Los Angeles, Chicago, Miami, Paryż czy Sydney. Hard Rock Cafe oferuje jedyną w swoim rodzaju atmosferę spożywania posiłków i zawsze serwuje świeże, wysokiej jakości składniki. Aby zaspokoić ciągle zmieniające się potrzeby konsumentów, Hard Rock wciąż aktualizuje swoje menu, dodając do niego pozycje limitowane w czasie, takie jak zestawy burgerów, innowacyjne koktajle i inne.

Więcej informacji o Hard Rock Cafe na stronie internetowej https://www.hardrockcafe.com. Aby dowiedzieć się więcej o Hard Rock International odwiedź https://www.hardrock.com.

LIVE GREATNESS

W 2021 r. Messi połączył siły z Hard Rock w kampanii marki pod hasłem LIVE GREATNESS, inicjatywie opartej o potrzeby fanów, które zawsze były głównym motorem napędowym Hard Rock od otwarcia pierwszego lokalu Cafe w Londynie w 1971 r. Kampania ma na celu inspirowanie fanów, łącząc ich poprzez wspólny entuzjazm do legendarnej marki z branży rozrywki i hospitality.

Współpraca jest hołdem dla korzeni Hard Rock, której sławne na całym świecie koszulki pojawiły się wtedy, gdy pierwszy lokal Hard Rock Cafe London zaczął sponsorować lokalną drużynę piłkarską w latach 70. Hard Rock and Messi nawiązali współpracę, aby stworzyć nową kolekcję produktów, które obejmują takie legendarne symbole Messiego, jak numer 10, lew, i jego własne logo.

Szczegóły kampanii LIVE GREATNESS można znaleźć tutaj, dodatkowe zasoby dotyczące partnerstwa Hard Rock z Messim tutaj. Wszystkie produkty powstałe dzięki współpracy Hard Rock i Lionela Messiego dostępne są w sklepach i online.

Hard Rock International (HRI) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek świata, która posiada 253 obiekty w 68 krajach, obejmujące posiadane/licencjonowane lub zarządzane hotele, kasyna, sklepy Rock Shop®, obiekty koncertowe i kawiarnie. W 2020 r. HRI stworzyła również spółkę joint venture o nazwie Hard Rock Digital, która jest platformą zakładów sportowych dostępną online i w punktach stacjonarnych oraz gier internetowych. Hard Rock posiada największą i najcenniejszą na świecie kolekcję autentycznych muzycznych pamiątek, zapoczątkowaną przez gitarę Erica Claptona, która obecnie obejmuje ponad 86 tys. przedmiotów prezentowanych w jej lokalach na całym globie. W 2021 r. Hard Rock został wyróżniony jako jeden z najlepszych pracodawców w zakresie różnorodności (Best Employers for Diversity), najlepszych pracodawców dla kobiet (Top Employer for Women) i najlepszych pracodawców w branży podróży i wypoczynku, gier i rozrywki (Top Employer in the Travel & Leisure, Gaming, and Entertainment Industry) magazynu Forbes. Spółka Hard Rock uzyskała też tytuł najlepiej zarządzanej spółki amerykańskiej (U.S. Best Managed Company) od Deloitte Private i The Wall Street Journal. W 2021 r. po raz trzeci z rzędu została wyróżniona jako najlepiej działająca marka hotelowa w badaniu satysfakcji gości północnoamerykańskich hoteli (North America Hotel Guest Satisfaction Study) zrealizowanym przez J.D. Power. Marka jest własnością HRI, której podmiotem nadrzędnym jest The Seminole Tribe of Florida. Więcej informacji o Hard Rock International znajdziesz na stronach www.hardrock.com lub shop.hardrock.com.

