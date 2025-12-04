इस सदी में पहली बार बाल मृत्यु दर में वृद्धि के अनुमान के साथ, Gates Foundation ने वैश्विक अग्रणीयों से आग्रह किया है कि वे दुर्लभ संसाधनों को उन स्थानों पर लक्षित करें जहाँ वे सबसे अधिक जीवन बचा सकते हैं

नई Goalkeepers Report वैश्विक स्वास्थ्य निधि में कटौती के प्रभाव का मॉडल प्रस्तुत करती है, इस उलटफेर को धीमा करने के लिए सर्वोत्तम खरीद और सबसे प्रभावी निवेश का रोडमैप प्रस्तुत करती है

सिएटल, 4 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Gates Foundation की 2025 Goalkeepers Report में आज प्रकाशित नए आंकड़ों के अनुसार, इस सदी में पहली बार अपने 5वें जन्मदिन से पहले मृत्यु प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने का अनुमान है, जिससे दशकों की वैश्विक प्रगति उलट जाएगी।

2024 में, 4.6 मिलियन बच्चों की उनके 5वें जन्मदिन से पहले मृत्यु हो गई थी। Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) द्वारा संचालित रिपोर्ट में मॉडलिंग के अनुसार, इस वर्ष इस संख्या का 200,000 से अधिक बढ़कर 4.8 मिलियन बच्चों तक पहुंचने का अनुमान है। इसी समय, इस वर्ष स्वास्थ्य के लिए वैश्विक विकास सहायता में भारी गिरावट आई है - जो 2024 के स्तर से 26.9% कम है। इस वर्ष की भारी निधि कटौती के अतिरिक्त, देशों को बढ़ते कर्ज, कमजोर स्वास्थ्य सिस्टमों तथा मलेरिया, HIV, और पोलियो जैसी बीमारियों के विरुद्ध कड़ी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियों को खोने का जोखिम भी झेलना पड़ रहा है।

रिपोर्ट, We Can't Stop at Almost, सचेत करती है कि यदि वैश्विक स्वास्थ्य निधि में कटौती जारी रहती है, तो 2045 तक 16 मिलियन से अधिक बच्चों की मृत्यु हो सकती है। यह एक रोडमैप प्रस्तुत करती है कि प्रमाणित समाधानों और अगली पीढ़ी के नवाचारों में लक्षित निवेश किस प्रकार से कई मिलियन बच्चों की जीवन-रक्षा, तथा आज के सीमित बजट के माहौल में प्रगति में होने वाली गिरावट को रोक सकता है।

"मैं चाहता हूं कि हम अधिक से अधिक काम करने की स्थिति में हों, क्योंकि विश्व के बच्चे इसी के हकदार हैं। लेकिन तंग बजट के समय में भी, हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं," Gates Foundation के अध्यक्ष और रिपोर्ट के लेखक, Bill Gates, लिखते हैं। "मैं विश्व के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वित्त पोषण में वृद्धि के लिए तथा हमारे वर्तमान सिस्टम में सुधार लाने वाली दक्षताओं के लिए, जहां भी संभव हो, वकालत करता रहूँगा। लेकिन अब जब कई मिलियन लोगों की जान दांव पर लगी है, तो हमें कम संसाधनों में अधिक काम करना होगा।"

A Critical Turning Point

IHME के अनुमानों से पता चलता है कि यदि वैश्विक स्वास्थ्य निधि में 20% की कटौती होती रहती है, तो 2045 तक अतिरिक्त 12 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो सकती है। 30% की स्थायी कटौती से यह संख्या 16 मिलियन हो जाएगी।

Gates इस क्षण को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हैं, जब सही विकल्प अभी भी कई मिलियन लोगों की जान बचा सकते हैं।

Gates लिखते हैं, "हम वह पीढ़ी हो सकते थे जिसकी मानव इतिहास में सबसे उन्नत विज्ञान और नवाचार तक पहुंच थी - लेकिन हम जीवन बचाने के लिए धन नहीं जुटा सके। सही प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं तय करके, तथा उच्च प्रभाव वाले समाधानों में निवेश करके, मुझे विश्वास है कि हम बाल मृत्यु दर में महत्वपूर्ण गिरावट को रोक सकते हैं तथा यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं कि 2045 में कई मिलियन अतिरिक्त बच्चे जीवित रहें।"

रिपोर्ट में Gates ने कई मिलियन युवाओं के जीवन-रक्षा की सर्वाधिक संभावना वाले निवेशों का उल्लेख किया है। उन्होंने प्रत्येक डॉलर का अधिकतम उपयोग करने के लिए सबसे प्रभावी हस्तक्षेपों - प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, नियमित टीकाकरण, बेहतर टीके और डेटा के नए उपयोग - पर दोगुना जोर देने का आह्वान किया है। उदाहरण के लिए:

प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष $100 से भी कम खर्च में, मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम 90% तक बाल मृत्यु को रोक सकते हैं।

टीकों पर खर्च किए गए प्रत्येक $1 से $54 का आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। Gavi, Vaccine Alliance, के माध्यम से, वर्ष 2000 से अब तक 1.2 बिलियन से अधिक बच्चों को जीवनरक्षक टीके लगाए जा चुके हैं।

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria का कार्य भी इस बात का प्रमाण है कि निरंतर निवेश से क्या हासिल किया जा सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी इंजनों में से एक के रूप में, Global Fund ने 2002 से अब तक 70 मिलियन लोगों की जान बचाई है तथा मलेरिया, TB और HIV से होने वाली मृत्युओं में 60% से अधिक की कमी की है। पिछले महीने के अंत में, अग्रणीयों ने Global Fund's Eighth Replenishment के लिए $11.34 बिलियन देने का वादा किया, जिससे इन बीमारियों से लड़ने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता जारी रखने पर जोर देने के साथ-साथ पीछे हटने के खतरों को भी उजागर किया गया था।

Gates के अनुसार, अगली पीढ़ी के नवाचारों के विकास में निवेश से बच्चों के लिए मलेरिया और निमोनिया जैसे कुछ सबसे घातक खतरों को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि इन नवाचारों में निरंतर वित्त पोषण से 2045 तक कई मिलियन बच्चों की जीवन रक्षा की जा सकती है।

रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस और निमोनिया के लिए अगली पीढ़ी के टीके 3.4 मिलियन बच्चों की रक्षा कर सकते हैं।

मलेरिया के नए उपकरण 5.7 मिलियन बच्चों को बचा सकते हैं, जबकि लेनाकेपाविर जैसे दीर्घकालिक HIV रोकथाम टूल्स उच्च बोझ वाले देशों में संक्रमण और मृत्यु को शून्य करने में सहायता कर सकते हैं।

Local Leadership, Global Action

इस रिपोर्ट में प्रगति को बनाए रखने के लिए समाधान विकसित करने वाले अफ्रीका और एशिया के अग्रणीयों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं के प्रत्यक्ष दृष्टिकोण वाले लेख भी शामिल हैं:

नाइजीरिया में, गोम्बे राज्य के राज्यपाल Muhammad Inuwa Yahaya ने बजट घाटे के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दी है। "प्रगति करने के लिए आपको आदर्श परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है। आपको स्पष्टता और उस पर कायम रहने का साहस चाहिए।"

केन्या में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता Josephine Barasa ने अपना वेतनभोगी पद खोने के बाद भी अपने समुदाय में स्वयंसेवा जारी रखी तथा माताओं और बच्चों को देखभाल और शिक्षा प्रदान की है। "वे पैसे तो छीन सकते थे, लेकिन वे मुझे मेरी महिलाओं से दूर नहीं कर सकते थे... सहायता सिस्टम भले ही गायब हो गए हों, लेकिन जरूरतें समाप्त नहीं हुई हैं। और न ही मैंने ऐसा किया है।"

मलेरिया से निपटने के लिए, युगांडा में कीटविज्ञानी Krystal Mwesiga Birungi अगली पीढ़ी के टूल्स विकसित कर रही हैं। उन्होंने कहा, "मलेरिया को समाप्त करना न केवल संभव है, बल्कि यह अत्यावश्यक भी है। हम अफ्रीकी शोधकर्ता यह जानते हैं - और हम इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।"

भारत में, बाल रोग विशेषज्ञ Dr. Naveen Thacker ने किफ़ायती और सुलभ टीकों के महत्व पर जोर दिया है। "यदि हम अधिक स्वस्थ बच्चे देखना चाहते हैं, तो टीकों का सामर्थ्य महत्वपूर्ण है।"

Gates ने सरकारों, परोपकारी संस्थाओं और नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार कार्य करें, इसके लिए धनराशि सुरक्षित रखें या उसका विस्तार करें, परोपकारी दान में वृद्धि करें, तथा अग्रणीयों को याद दिलाएं कि प्रत्येक बच्चे को जीवित रहने और फलने-फूलने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वे कहीं भी पैदा हुए हों।

Gates लिखते हैं, "हम लगभग पर ही नहीं रुक सकते हैं। यदि हम अभी कम संसाधनों के साथ अधिक कार्य करें - और एक ऐसी विश्व में वापस लौटें जहां बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हों - तो 20 वर्षों में हम एक भिन्न प्रकार की कहानी कहने में सक्षम होंगे: हमने किस प्रकार अधिकाधिक बच्चों को प्रसव और बचपन में जीवित रहने में सहायता की है।"

2025 Goalkeepers Report पढ़ने के लिए यहाँ जाएँ: https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2025-report/.

