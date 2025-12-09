एक सदी में पहली बार बाल मृत्यु दर में वृद्धि के अनुमान के साथ, Gates Foundation और Mohamed Bin Zayed Foundation for Humanity ने कार्यवाही का आग्रह किया है क्योंकि विश्व एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना कर रहा है।

Goalkeepers Abu Dhabi में, वैश्विक अग्रणी जीवनरक्षक नवाचार और नवीकृत निवेश के माध्यम से कई मिलियन बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने और बचाने के लिए एक मार्ग की रूपरेखा तैयार करते हैं

पोलियो उन्मूलन के लिए साझेदारों ने $1.9 बिलियन की घोषणा की

Mohamed Bin Zayed Foundation for Humanity के साथ साझेदारी में आयोजित इस इवेंट में तात्कालिकता पर प्रकाश डाला गया, नेतृत्व को सम्मानित किया गया, तथा ऐतिहासिक वैश्विक वित्त पोषण कटौती के बावजूद प्रगति को आगे बढ़ाने वाले चैंपियनों को प्रदर्शित किया गया।

अबू धाबी, UAE, 9 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Goalkeepers Abu Dhabi में, सरकार, जन-कल्याण, बिज़नेस और नागरिक समाज के अग्रणीयों ने बाल जीवन रक्षा और संक्रामक रोग उन्मूलन पर प्रगति में तेजी लाने के लिए एक एकीकृत आह्वान जारी किया है। यह आग्रह पोलियो उन्मूलन को आगे बढ़ाने के लिए US$1.9 बिलियन की संकल्पों पर आधारित था, जिसकी घोषणा आज दिन में Abu Dhabi Finance Week में की गई थी।

Gates Foundation ने US$1.2 बिलियन का योगदान दिया, जो भविष्य के प्रति उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां रोके जा सकने वाले कारणों से किसी भी माँ, शिशु या बच्चे की मृत्यु नहीं होगी, तथा पोलियो जैसे घातक संक्रामक रोगों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा।

Gates Foundation और Mohamed Bin Zayed Foundation for Humanity द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित Goalkeepers Abu Dhabi में 500 से अधिक वैश्विक अग्रणी एक साथ आए। अग्रणीयों ने एक स्पष्ट संदेश दिया: विश्व को अब बढ़ती हुई बाल मृत्यु दर को रोकने, रोके जा सकने वाली मातृ मृत्यु को रोकने तथा पोलियो से शुरू करके रोके जा सकने वाले रोगों को समाप्त करने के लिए कार्य करना होगा।

मध्य-पूर्व और उत्तरी-अफ्रीका क्षेत्र में पहली बार आयोजित यह इवेंट, पूरे क्षेत्र में ऑडियंस के लिए Goalkeepers के महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है तथा बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में UAE के बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित करता है। अग्रणीयों ने मिलकर एक स्पष्ट संदेश दिया: विश्व को अब बढ़ती बाल मृत्यु दर को रोकने के लिए कार्य करना होगा तथा पोलियो से शुरुआत करके रोकथाम योग्य रोगों को समाप्त करने का काम पूरा करना होगा।

Gates Foundation की 2025 Goalkeepers Report के नए आंकड़ों से पता चलता है कि एक सदी में पहली बार 5 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि होने का अनुमान है। अग्रणीयों ने इस बात पर जोर दिया कि इस महत्वपूर्ण मोड़ के लिए साहसिक विकल्पों, नवीकृत वित्तपोषण और नवाचारों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जिससे 2045 तक कई मिलियन लोगों के जीवन को बचाया जा सके।

पोलियो उन्मूलन के लिए $1.9 बिलियन के नए संकल्पों की घोषणा

इससे पहले दिन में Mohamed Bin Zayed Foundation for Humanity द्वारा आयोजित संकल्प समारोह में, देशों, जन-कल्याण संस्थाओं और विकास साझेदारों ने लगभग US$1.2 बिलियन की नई संकल्प निधि सहित US$1.9 बिलियन की घोषणा की, जो Global Polio Eradication Initiative (GPEI) की 2022-2029 रणनीति के लिए शेष संसाधन अंतर को घटाकर $440 मिलियन कर देगी। इस वित्तपोषण से वैश्विक स्वास्थ्य सिस्टम मजबूत होंगे, टीकाकरण का विस्तार होगा और पोलियो उन्मूलन की दिशा में प्रगति में तेजी आएगी।

Gates Foundation के अध्यक्ष Bill Gates ने कहा, "अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रोगों से मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी रोकथाम के बारे में हम जानते हैं। संसाधन मौजूद हैं - टीके, उपचार और प्रमाणित डिलीवरी रणनीतियाँ - और देश उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज के घोषित समर्थन से इन प्रयासों को बल मिलेगा, सबसे कमजोर बच्चों की रक्षा होगी, तथा विश्व को हमेशा के लिए पोलियो उन्मूलन के मार्ग पर बने रहने में सहायता मिलेगी।"

ये संकल्प इस बढ़ती मान्यता को प्रतिबिंबित करते हैं कि सीमित वैश्विक वित्तीय माहौल में भी, रणनीतिक निवेश से मानव स्वास्थ्य में बेजोड़ लाभ मिलता है।

इस वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाल जीवन रक्षा प्रयासों में सहायता करेगा: टीके की पहुंच का विस्तार करना, नवजात शिशुओं की सुरक्षा करना, तथा नाज़ुक और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण टीकाकरण प्रोग्रामों को बनाए रखना।

पोलियो का अब 99.9% उन्मूलन हो चुका है, अग्रणीयों ने इस बात पर बल दिया कि अंतिम अंतर को दूर करना एक नैतिक अनिवार्यता है और यह इस बात का प्रमाण भी है कि समन्वित वैश्विक कार्यवाही कठिन से कठिन रोगों को भी हरा सकती है।

Mohamed Bin Zayed Foundation for Humanity की कार्यवाहक महानिदेशक Her Excellency Dr Shamma Khalifa Al Mazrouei ने कहा, "पोलियो उन्मूलन हमारी पहुंच में है और आज के उदार संकल्प हमें इस लक्ष्य के और करीब ले आए हैं। Goalkeepers Abu Dhabi और आज का संकल्प लेने का क्षण इस बात को रेखांकित करता है कि जब देश और दाता एक साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या संभव हो सकता है: पोलियो मुक्त विश्व और सभी के लिए अधिक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भविष्य।"

UAE के राष्ट्रपति His Highness Mohamed bin Zayed Al Nahyan के नेतृत्व में, Mohamed Bin Zayed Foundation for Humanity एक स्वस्थ और अधिक समतापूर्ण विश्व की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए साझेदारों के साथ काम करता है।

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ने 2011 से पोलियो उन्मूलन के लिए व्यक्तिगत रूप से US$525 मिलियन देने का संकल्प लिया है, जिससे प्रत्येक वर्ष 400 मिलियन से अधिक बच्चों तक पोलियो के टीके पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

Goalkeepers Abu Dhabi: Imagine the Possible

इस वर्ष के Goalkeepers Abu Dhabi की थीम, "Imagine the Possible", ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि साहस, साझेदारी और नवाचार के साथ विश्व क्या हासिल कर सकता है।

प्रमुख क्षणों में निम्न सम्मिलित थे:

His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा H.H. Sheikha Fatima bint Mubarak, "Mother of the Nation" के सम्मान में दिया गया संबोधन, और महिलाओं और बच्चों के लिए दशकों की प्रगति का समारोह मनाना

उद्देश्य और तत्परता के साथ शाम का मार्गदर्शन करते हुए Host David Oyelowo, प्रशंसित अभिनेता और अधिवक्ता

CNN International की मैनेजिंग एडिटर Becky Anderson द्वारा Bill Gates और UAE की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री Her Excellency Reem Al Hashimy को एक साथ मंच पर लाना

पोलियो से बचे और वैश्विक चैंपियन Ramesh Ferris, द्वारा उन्मूलन हासिल करने हेतु एक शक्तिशाली आह्वान

वैश्विक परिवर्तनकर्ताओं द्वारा बाल जीवन रक्षा और समानता पर अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहानी-कथन प्रस्तुतियाँ

ऑडियंस को आत्मनिर्भरता और आशा के संदेश से उत्साहित करते हुए Adekunle Gold की एक उत्कृष्ट संगीतमय प्रस्तुति

ये अभिव्यक्तियाँ दर्शाती हैं कि प्रगति तभी संभव है जब विश्व इसके लिए प्रतिबद्ध हो।

Gates Foundation का परिचय

प्रत्येक जीवन का समान मूल्य होने के विश्वास से प्रेरित होकर, Gates Foundation सभी लोगों को स्वस्थ, उत्पादक जीवन जीने में सहायता करने के लिए काम करता है। विकासशील देशों में, हम पार्टनरों के साथ मिलकर प्रभावशाली समाधान तैयार करते हैं, ताकि लोग अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका में, हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को - विशेषकर जिनके पास सबसे कम संसाधन हैं - स्कूल और जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो। सिएटल, वाशिंगटन स्थित इस फाउंडेशन का नेतृत्व Bill Gates और हमारे संचालन मंडल के निर्देशन में कार्य करते हुए CEO, Mark Suzman, द्वारा किया जाता है।

Goalkeepers का परिचय

Goalkeepers, फाउंडेशन के सतत विकास लक्ष्यों (वैश्विक लक्ष्य) की दिशा में प्रगति में तेजी लाने का अभियान है। वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से वैश्विक लक्ष्यों के पीछे की कहानियों और आंकड़ों को साझा करके, Gates Foundation अग्रणीयों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने की आशा करता है - प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाले ऐसे Goalkeepers अपने अग्रणीयों को जवाबदेह बनाते हैं, और वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं।

