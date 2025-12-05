Untuk Pertama Kalinya di Abad Ini, Kematian Anak Diperkirakan Meningkat - Gates Foundation Mendesak Pemimpin Dunia Menargetkan Sumber Daya Langka yang Dapat Menyelamatkan Banyak Nyawa

Laporan Goalkeepers Terbaru menggunakan pemodelan dampak pemotongan dana kesehatan global dan menyajikan rencana pembelian terbaik maupun investasi paling efektif untuk memperlambat kemunduran ini

SEATTLE, 5 Desember 2025 /PRNewswire/ - Jumlah anak yang meninggal sebelum umur 5 tahun diperkirakan meningkat untuk pertama kalinya di abad ini. Menurut data terbaru hari ini dalam Laporan Goalkeepers 2025 dari Gates Foundation, hal ini merupakan kemunduran bagi kemajuan global yang telah tercapai selama puluhan tahun.

4,6 juta anak meninggal pada tahun 2024 sebelum berusia 5 tahun. Menurut pemodelan yang dilakukan oleh Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dalam laporan tersebut, jumlahnya diperkirakan akan meningkat hingga lebih dari 200.000 menjadi sekitar 4,8 juta anak tahun ini. Di saat yang sama, bantuan pengembangan global untuk kesehatan menurun tajam tahun ini menjadi 26,9% saja dibanding tahun 2024. Selain pemotongan dana yang drastis tahun ini, banyak negara menghadapi utang menggunung, sistem kesehatan yang rapuh, dan risiko kehilangan kesuksesan yang dicapai dengan susah payah dalam memerangi penyakit malaria, HIV, dan polio.

Laporan berjudul We Can't Stop at Almost memperingatkan bahwa jika pemotongan dana kesehatan global terus berlanjut, mungkin hingga 16 juta anak akan meninggal sampai tahun 2045. Laporan ini menyajikan rencana bahwa investasi tertarget pada solusi yang terbukti dan pada inovasi generasi berikutnya dapat menyelamatkan nyawa jutaan anak, sehingga mencegah kemunduran di lingkungan anggaran yang terbatas saat ini.

"Saya harap kita bisa melakukan lebih banyak karena anak-anak di seluruh dunia layak mendapatkannya. Namun meskipun anggaran terbatas, kita mampu membuat perbedaan besar," tulis Bill Gates, pimpinan Gates Foundation dan penulis laporan tersebut. "Saya akan terus mendukung bagaimana pun dan di mana pun untuk meningkatkan pendanaan bagi kesehatan anak-anak di seluruh dunia - dan untuk efisiensi yang dapat memperbaiki sistem kita saat ini. Namun karena jutaan nyawa terancam, saat ini kita harus berbuat lebih banyak dengan sumber daya lebih sedikit."

Titik Balik Kritis

Menurut perkiraan IHME, bila pemotongan dana kesehatan global sebesar 20% terus berlanjut, 12 juta anak akan meninggal hingga tahun 2045. Pemotongan permanen sebesar 30% akan meningkatkan angka kematian menjadi 16 juta anak.

Gates menggambarkan momen ini sebagai titik balik bagi kesehatan global, di mana pilihan yang tepat masih dapat menyelamatkan jutaan nyawa.

"Kita bisa menjadi generasi yang menikmati ilmu pengetahuan dan inovasi tercanggih dalam sejarah manusia, namun tidak bisa mendapatkan dana untuk memastikan keselamatan banyak nyawa," tulis Gates. "Dengan membuat prioritas maupun komitmen yang tepat dan berinvestasi pada solusi yang berdampak tinggi, saya yakin kita dapat jauh lebih mengurangi angka kematian anak dan membantu memastikan jutaan anak lain tetap hidup pada tahun 2045."

Dalam laporan tersebut, Gates mengidentifikasi investasi yang paling berpotensi menyelamatkan nyawa jutaan anak. Dia menyerukan untuk melipatgandakan intervensi yang paling efektif - perawatan kesehatan primer, imunisasi rutin, vaksin yang lebih baik, dan penggunaan data baru -untuk memanfaatkan dana dengan sebaik mungkin. Misalnya:

Dengan biaya tidak sampai $100 per orang setiap tahun, sistem perawatan kesehatan primer yang kuat mampu mencegah kematian anak hingga 90%.

Setiap $1 yang digunakan untuk vaksin akan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sebesar $54. Melalui Gavi, the Vaccine Alliance, lebih dari 1,2 miliar anak telah mendapatkan vaksin yang menyelamatkan nyawa sejak tahun 2000.

Upaya Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis dan Malaria juga bukti pencapaian investasi berkelanjutan. Sebagai salah satu mesin paling efektif di bidang kesehatan, Global Fund telah menyelamatkan 70 juta nyawa dan mengurangi kematian akibat malaria, TBC, dan HIV hingga lebih dari 60% sejak tahun 2002. Akhir bulan lalu, para pemimpin dunia menjanjikan dana $11,34 miliar kepada Eighth Replenishment Global Fund untuk menegaskan komitmen global tanpa henti dalam memerangi semua penyakit ini sekaligus menjelaskan risikonya jika melangkah mundur.

Menurut Gates, investasi untuk pengembangan inovasi generasi berikutnya dapat mengakhiri beberapa ancaman paling mematikan terhadap anak-anak untuk selamanya, misalnya malaria dan pneumonia. Pemodelan dalam laporan tersebut memperkirakan bahwa pendanaan berkelanjutan untuk semua inovasi ini dapat menyelamatkan jutaan anak hingga tahun 2045.

Vaksin generasi berikutnya untuk virus sinsitium saluran pernapasan dan pneumonia akan dapat menyelamatkan 3,4 juta anak.

Vaskin baru untuk malaria dapat menyelamatkan 5,7 juta anak, sedangkan obat yang bekerja lebih lama untuk pencegahan HIV seperti lenacapavir dapat membantu mengurangi infeksi dan kematian sampai nol di negara yang bebannya tinggi.

Kepemimpinan Lokal, Aksi Global

Laporan ini juga menampilkan beberapa esai disertai perspektif langsung dari pemimpin, petugas kesehatan, dan peneliti di Afrika dan Asia yang memajukan solusi untuk mempertahankan kemajuan:

Di Nigeria, Muhammad Inuwa Yahaya, Gubernur Negara Bagian Gombe, memprioritaskan kesehatan primer dan pendidikan meskipun mengalami defisit anggaran. "Tidak perlu kondisi yang sempurna untuk mencapai kemajuan. Anda membutuhkan kejelasan dan keberanian untuk berpegang teguh padanya."

Di Kenya, pekerja kesehatan masyarakat Josephine Barasa tetap menjadi sukarelawan di komunitasnya untuk menyediakan perawatan dan pendidikan kepada ibu dan anak, meskipun dia telah kehilangan pekerjaan. "Mereka dapat mengambil dana, tapi tidak mampu merenggut saya dari para wanita di bawah tanggung jawab saya... Sistem pendukung mungkin telah hilang, tapi kebutuhannya tetap ada. Begitu juga dengan saya."

Di Uganda, ahli entomologi Krystal Mwesiga Birungi sedang mengembangkan sarana generasi baru untuk memerangi malaria. "Menghentikan penyakit malaria adalah tidak mustahil dan sudah mendesak," katanya. "Kami, peneliti Afrika, mengetahui hal ini dan memimpin."

Dr. Naveen Thacker, dokter anak asal India, menegaskan pentingnya vaksin yang terjangkau dan bisa didapatkan. "Jika ingin melihat lebih banyak anak tetap sehat, kuncinya adalah vaksin yang terjangkau."

Gates mengajak pemerintah, filantropi, dan masyarakat untuk menindaklanjuti temuan dalam laporan tersebut dengan cara melindungi atau mengembangkan pendanaan, meningkatkan pemberian filantropi, dan mengingatkan pemimpin bahwa setiap anak berhak mendapat kesempatan untuk bertahan hidup dan berkembang, tidak peduli di mana mereka dilahirkan.

"Kita tidak bisa berhenti pada kata hampir," tulis Gates. "Jika kita melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit sumber daya sekarang - dan kembali ke dunia yang memiliki lebih banyak sumber daya untuk kesehatan anak-anak-maka dalam 20 tahun ke depan kita akan dapat menceritakan kisah yang berbeda: kita berhasil membantu lebih banyak bayi selamat saat dilahirkan dan di masa kanak-kanak."

Untuk membaca laporan Goalkeepers 2025, kunjungi: https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2025-report/.

