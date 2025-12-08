Alors que le nombre de décès d'enfants devrait augmenter pour la première fois depuis un siècle, la Fondation Gates et la Fondation Mohamed Bin Zayed pour l'humanité appellent à l'action alors que le monde est confronté à un tournant décisif.

Lors de la conférence Goalkeepers Abu Dhabi, les dirigeants du monde entier ont tracé la voie à suivre pour améliorer et sauver la vie de millions d'enfants grâce à des innovations vitales et à des investissements renouvelés.

Les partenaires annoncent 1,9 milliard de dollars pour faire progresser l'éradication de la poliomyélite

L'événement organisé en partenariat avec la Fondation Mohamed bin Zayed pour l'humanité souligne l'urgence, honore le leadership et présente les champions qui font avancer les choses malgré les réductions historiques du financement mondial.

ABU DHABI, UAE, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la conférence Goalkeepers Abu Dhabi, les dirigeants des gouvernements, de la philanthropie, des entreprises et de la société civile ont lancé un appel unifié pour accélérer les progrès en matière de survie des enfants et d'éradication des maladies infectieuses. L'appel était étayé par des engagements à hauteur de 1,9 milliard de dollars pour faire progresser l'éradication de la poliomyélite , annoncés plus tôt dans la journée à l'occasion de la Semaine financière d'Abu Dhabi.

La Fondation Gates a apporté une contribution de 1,2 milliard de dollars, reflétant son engagement à long terme en faveur d'un avenir où aucune mère, aucun bébé, aucun enfant ne mourra de causes évitables et où les maladies infectieuses mortelles comme la polio seront éliminées à jamais.

Organisé conjointement par la Fondation Gates et la Fondation Mohamed bin Zayed pour l'humanité, Goalkeepers Abu Dhabi a rassemblé plus de 500 leaders mondiaux. Les dirigeants ont délivré un message clair : le monde doit agir maintenant pour inverser la tendance à la hausse de la mortalité infantile, mettre fin aux décès maternels évitables et achever la lutte contre les maladies évitables, à commencer par la poliomyélite.

Organisé pour la première fois dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, cet événement marque une expansion significative de Goalkeepers auprès des publics de la région et souligne le leadership croissant des Émirats arabes unis en matière de santé infantile. Ensemble, les dirigeants ont délivré un message clair : le monde doit agir maintenant pour inverser la tendance à la hausse de la mortalité infantile et achever la lutte contre les maladies évitables, à commencer par la poliomyélite.

De nouvelles données issues du rapport 2025 Goalkeepers de la Fondation Gates montrent que le nombre d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans devrait augmenter pour la première fois depuis un siècle. Les dirigeants ont souligné que ce tournant exigeait des choix audacieux, un financement renouvelé et un engagement à généraliser les innovations susceptibles de sauver des millions de vies d'ici à 2045.

Annonce d'un nouvel engagement de 1,9 milliard de dollars en faveur de l'éradication de la poliomyélite

Plus tôt dans la journée, lors de l'événement organisé par la Fondation Mohamed bin Zayed pour l'humanité, des pays, des fondations philanthropiques et des partenaires de développement ont annoncé 1,9 milliard de dollars, dont environ 1,2 milliard de dollars de fonds nouvellement annoncés qui réduisent à 440 millions de dollars le déficit de ressources restant pour la stratégie 2022-2029 de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP). Ce financement permettra de renforcer les systèmes de santé mondiaux, d'étendre la vaccination et d'accélérer les progrès vers l'éradication de la poliomyélite.

« Beaucoup trop d'enfants meurent encore de maladies que nous savons prévenir », a déclaré Bill Gates, président de la Fondation Gates. « Les outils existent - vaccins, traitements et stratégies de distribution éprouvées - et les pays travaillent d'arrache-pied pour les mettre à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin. Le soutien annoncé aujourd'hui renforcera ces efforts, protégera les enfants les plus vulnérables et aidera le monde à maintenir le cap sur l'éradication définitive de la polio. »

Ces engagements reflètent la reconnaissance croissante du fait que, même dans un environnement budgétaire mondial restreint, l'investissement stratégique dans la santé humaine produit des résultats inégalés.

Une part importante du financement servira à soutenir les efforts de survie des enfants : élargir l'accès aux vaccins, protéger les nouveau-nés et soutenir les programmes de vaccination essentiels dans les régions fragiles et touchées par les conflits.

La polio étant désormais éradiquée à 99,9 %, les dirigeants ont souligné que le fait de combler le dernier fossé était à la fois un impératif moral et la preuve qu'une action mondiale coordonnée peut vaincre même les maladies les plus tenaces.

« L'éradication de la polio est à portée de main et les généreuses promesses d'aujourd'hui nous rapprochent plus que jamais de cet objectif », a déclaré Son Excellence le Dr Shamma Khalifa Al Mazrouei, directrice générale par intérim de la Fondation Mohamed bin Zayed pour l'humanité. « Goalkeepers Abu Dhabi et la cérémonie d'engagement d'aujourd'hui soulignent ce qui est possible lorsque les pays et les donateurs agissent de concert : un monde sans polio et un avenir plus sain et plus résistant pour tous. »

Sous la direction de Son Altesse Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, la Fondation Mohamed bin Zayed pour l'humanité travaille avec des partenaires pour accélérer les progrès vers un monde plus sain et plus équitable.

Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a personnellement engagé 525 millions de dollars depuis 2011 pour l'éradication de la polio, contribuant ainsi à vacciner plus de 400 millions d'enfants chaque année.

Gardiens de but Abu Dhabi : Imaginer le possible

Le thème de Goalkeepers Abu Dhabi de cette année, « Imaginez le possible », a mis en lumière ce que le monde peut réaliser grâce au courage, au partenariat et à l'innovation.

Parmi les moments clés, citons

Allocution de Son Altesse Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, en l'honneur de S.A. Sheikha Fatima bint Mubarak, « Mère de la nation », et célébration de décennies de progrès pour les femmes et les enfants

L'animateur David Oyelowo, acteur acclamé et défenseur des droits de l'homme, guidera la soirée avec détermination et urgence.

Becky Anderson, rédactrice en chef de CNN International, réunit sur scène Bill Gates et son Excellence Reem Al Hashimy, ministre d'État des Émirats arabes unis pour la coopération internationale.

Ramesh Ferris, survivant de la polio et champion du monde, lance un appel puissant pour parvenir à l'éradication.

Spectacles de faiseurs de changement mondiaux partageant leurs expériences vécues sur la survie des enfants et l'équité.

Une performance musicale exceptionnelle d'Adekunle Gold qui a dynamisé le public avec un message de résilience et d'espoir.

Ces voix illustrent le fait que le progrès est possible lorsque le monde s'y engage.

À propos de la Fondation Gates

Guidée par la conviction que chaque vie a une valeur égale, la Fondation Gates s'efforce d'aider tous les individus à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, nous travaillons avec des partenaires pour créer des solutions efficaces afin que les gens puissent prendre leur avenir en main et réaliser leur plein potentiel. Aux États-Unis, nous nous efforçons de faire en sorte que chacun, en particulier ceux qui ont le moins de ressources, ait accès aux possibilités nécessaires pour réussir à l'école et dans la vie. Basée à Seattle, dans l'État de Washington, la fondation est dirigée par le PDG Mark Suzman, sous la direction de Bill Gates et de notre conseil d'administration.

À propos des gardiens de but

Goalkeepers est la campagne de la fondation visant à accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable (objectifs mondiaux). En partageant les histoires et les données relatives aux objectifs mondiaux par le biais d'un rapport annuel, la Fondation Gates espère inspirer une nouvelle génération de leaders - des « gardiens des objectifs » qui sensibilisent aux progrès réalisés, demandent des comptes à leurs dirigeants et encouragent l'action pour atteindre les objectifs mondiaux.

