Gates Foundation und Mohamed Bin Zayed Foundation for Humanity fordern angesichts des prognostizierten Anstiegs der Kindersterblichkeit zum ersten Mal seit einem Jahrhundert zum Handeln auf, da die Welt vor einem kritischen Wendepunkt steht

Bei Goalkeepers Abu Dhabi skizzieren weltweit führende Politiker einen Weg zur Verbesserung und Rettung des Lebens von Millionen von Kindern durch lebensrettende Innovationen und neue Investitionen

Partner kündigen 1,9 Milliarden Dollar für die Ausrottung von Polio an

Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Mohamed bin Zayed Foundation for Humanity unterstreicht die Dringlichkeit, würdigt Führungsqualitäten und zeigt, dass trotz historischer globaler Mittelkürzungen Fortschritte erzielt werden

ABU DHABI, UAE, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Bei den Goalkeepers Abu Dhabi riefen führende Vertreter von Regierung, Philanthropie, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam dazu auf, die Fortschritte bei der Überlebensrate von Kindern und der Ausrottung von Infektionskrankheiten zu beschleunigen. Der Appell wurde durch Zusagen in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar für die Ausrottung der Kinderlähmung unterstützt, die zuvor auf der Abu Dhabi Finance Week bekannt gegeben worden waren.

Die Gates-Stiftung hat 1,2 Milliarden US-Dollar beigesteuert und damit ihr langfristiges Engagement für eine Zukunft zum Ausdruck gebracht, in der keine Mutter, kein Baby und kein Kind mehr an vermeidbaren Ursachen stirbt und in der tödliche Infektionskrankheiten wie Polio für immer ausgerottet sind.

Die von der Gates Foundation und der Mohamed bin Zayed Foundation for Humanity gemeinsam veranstalteten Goalkeepers Abu Dhabi brachten mehr als 500 Führungskräfte aus aller Welt zusammen. Die Staats- und Regierungschefs vermittelten eine klare Botschaft: Die Welt muss jetzt handeln, um den Anstieg der Kindersterblichkeit zu stoppen, der vermeidbaren Müttersterblichkeit Einhalt zu gebieten und den Kampf gegen vermeidbare Krankheiten zu beenden, angefangen bei der Kinderlähmung.

Die Veranstaltung, die zum ersten Mal im Nahen Osten und in Nordafrika stattfindet, stellt eine bedeutende Ausweitung von Goalkeepers auf ein Publikum in der gesamten Region dar und unterstreicht die wachsende Führungsrolle der VAE im Bereich der Kindergesundheit. Gemeinsam überbrachten die Staats- und Regierungschefs eine klare Botschaft: Die Welt muss jetzt handeln, um den Anstieg der Kindersterblichkeit zu stoppen und die Ausrottung vermeidbarer Krankheiten zu vollenden, angefangen bei der Kinderlähmung.

Neue Daten aus dem „2025 Goalkeepers Report" der Gates Foundation zeigen, dass die Zahl der Kinder, die vor dem fünften Lebensjahr sterben, zum ersten Mal seit einem Jahrhundert steigen wird. Die Staats- und Regierungschefs betonten, dass dieser Wendepunkt mutige Entscheidungen, eine neue Finanzierung und das Engagement für die Verbreitung von Innovationen erfordert, die bis 2045 Millionen von Menschenleben retten können.

Neue Zusagen in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar für die Ausrottung der Kinderlähmung bekannt gegeben

Zuvor hatten Länder, philanthropische Stiftungen und Entwicklungspartner auf der von der Mohamed bin Zayed Foundation for Humanity einberufenen Geberkonferenz 1,9 Milliarden US-Dollar angekündigt, darunter rund 1,2 Milliarden US-Dollar an neu zugesagten Mitteln, die die verbleibende Finanzierungslücke für die Strategie der Globalen Initiative zur Ausrottung der Kinderlähmung (Global Polio Eradication Initiative, GPEI) für den Zeitraum 2022-2029 auf 440 Millionen US-Dollar reduzieren. Mit diesen Mitteln werden die globalen Gesundheitssysteme gestärkt, die Impfungen ausgeweitet und die Fortschritte bei der Ausrottung der Kinderlähmung beschleunigt.

„Es sterben immer noch viel zu viele Kinder an Krankheiten, die wir verhindern können", sagte Bill Gates, Vorsitzender der Gates Foundation. „Die Mittel sind vorhanden - Impfstoffe, Behandlungen und bewährte Verabreichungsstrategien - und die Länder arbeiten hart daran, sie denjenigen zukommen zu lassen, die sie am meisten brauchen. Die heute angekündigte Unterstützung wird diese Bemühungen verstärken, die am meisten gefährdeten Kinder schützen und der Welt helfen, auf dem Weg zur endgültigen Ausrottung von Polio zu bleiben."

Die Zusagen spiegeln die wachsende Erkenntnis wider, dass strategische Investitionen in die menschliche Gesundheit selbst in einem angespannten globalen Finanzumfeld unvergleichliche Erträge bringen.

Ein erheblicher Teil der Mittel ist für die Überlebenshilfe für Kinder bestimmt: den Zugang zu Impfstoffen zu erweitern, Neugeborene zu schützen und wichtige Immunisierungsprogramme in fragilen und konfliktbetroffenen Gebieten aufrechtzuerhalten.

Nachdem die Kinderlähmung nun zu 99,9 % ausgerottet ist, betonten die Staats- und Regierungschefs, dass das Schließen der letzten Lücke sowohl ein moralisches Gebot als auch ein Beweis dafür ist, dass durch koordinierte globale Maßnahmen selbst die schwersten Krankheiten besiegt werden können.

„Die Ausrottung der Kinderlähmung ist zum Greifen nahe, und die heutigen großzügigen Zusagen bringen uns diesem Ziel näher als je zuvor", sagte Ihre Exzellenz Dr. Shamma Khalifa Al Mazrouei, amtierende Generaldirektorin der Mohamed bin Zayed Foundation for Humanity. „Sowohl Goalkeepers Abu Dhabi als auch der heutige Gebermoment unterstreichen, was möglich ist, wenn Länder und Geber gemeinsam handeln: eine Welt ohne Polio und eine gesündere, widerstandsfähigere Zukunft für alle."

Unter der Leitung Seiner Hoheit Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, arbeitet die Mohamed bin Zayed Foundation for Humanity mit Partnern zusammen, um den Fortschritt hin zu einer gesünderen und gerechteren Welt zu beschleunigen.

Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan hat seit 2011 persönlich 525 Millionen US-Dollar für die Ausrottung der Kinderlähmung bereitgestellt und dazu beigetragen, dass jedes Jahr mehr als 400 Millionen Kinder geimpft werden können.

Torhüter Abu Dhabi: Stellen Sie sich das Mögliche vor

Das diesjährige Motto der Goalkeepers Abu Dhabi, „Imagine the Possible", zeigte auf, was die Welt mit Mut, Partnerschaft und Innovation erreichen kann.

Zu den wichtigsten Momenten gehörten:

Eine Ansprache Seiner Hoheit Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Stellvertretender Premierminister und Außenminister, zu Ehren S.H. Scheicha Fatima bint Mubarak, „Mutter der Nation", feiert jahrzehntelange Fortschritte für Frauen und Kinder

Gastgeber David Oyelowo, gefeierter Schauspieler und Fürsprecher, führte zielstrebig und eindringlich durch den Abend

Die Chefredakteurin von CNN International, Becky Anderson, bringt Bill Gates und Ihre Exzellenz Reem Al Hashimy, Staatsministerin für internationale Zusammenarbeit der VAE, auf der Bühne zusammen.

Ramesh Ferris, Überlebender der Kinderlähmung und weltweiter Vorkämpfer, mit einem eindringlichen Aufruf zur Ausrottung der Krankheit

Erzählungen von globalen Changemakern, die ihre Erfahrungen mit dem Überleben von Kindern und Gerechtigkeit teilen

Eine herausragende musikalische Darbietung von Adekunle Gold, der das Publikum mit einer Botschaft der Resilienz und Hoffnung begeisterte

Diese Stimmen verdeutlichen, dass Fortschritt möglich ist, wenn sich die Welt dafür einsetzt.

