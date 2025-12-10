子どもの死亡数が1世紀ぶりに増加すると予測される中、世界が重大な転換点に直面する中、Gates FoundationとMohamed Bin Zayed Foundation for Humanityが行動を促す
10 12月, 2025, 19:36 JST
ゴールキーパーズ・アブダビ（Goalkeepers Abu Dhabi）で世界のリーダーたち、救命イノベーションと新たな投資による数百万人の子どもの命を救い改善する道筋を提示
パートナー団体、ポリオ根絶推進のため19億ドルの拠出を発表
Mohamed bin Zayed Foundation for Humanityとの共催イベントが緊急性を強調、リーダーシップを称え、歴史的な世界的な資金削減にもかかわらず進歩を推進するチャンピオンを紹介
アブダビ（UAE）、2025年12月10日 /PRNewswire/ -- ゴールキーパーズ・アブダビ（Goalkeepers Abu Dhabi）において、政府、慈善団体、企業、市民社会のリーダーたちが、子どもの生存率向上と感染症根絶に向けた進展加速を一致して呼びかけました。この訴えは、同日アブダビ・ファイナンス・ウィーク（Abu Dhabi Finance Week）で発表されたポリオ根絶推進のための19億米ドルの資金拠出を基盤としています。
Gates Foundationは12億米ドルを拠出し、予防可能な原因で母親、乳児、子どもが死亡せず、ポリオのような致死的な感染症が永久に根絶される未来への長期的なコミットメントを反映しました。
Gates FoundationとMohamed bin Zayed Foundation for Humanityが共催したゴールキーパーズ・アブダビ（Goalkeepers Abu Dhabi）には、500人以上の世界のリーダーが集結しました。リーダーたちは明確なメッセージを発信しました。世界は今こそ行動を起こし、増加する子どもの死亡を食い止め、予防可能な妊産婦の死亡を止め、ポリオを筆頭に予防可能な疾病を根絶する取り組みを完遂しなければなりません。
中東・北アフリカ地域で初めて開催された本イベントは、Goalkeepersの活動対象を同地域全体に拡大する重要な節目であり、UAEの子どもの健康分野におけるリーダーシップの強化を強調するものです。リーダーたちは一致して明確なメッセージを発信しました。世界は今こそ行動を起こし、増加する子どもの死亡を食い止め、ポリオを筆頭に予防可能な疾病を根絶する取り組みを完遂しなければなりません。
Gates Foundationの「2025年Goalkeepers報告書」の新データによると、5歳未満で死亡する子どもの数が1世紀ぶりに増加すると予測されています。リーダーたちはこの転換点において、大胆な選択、新たな資金調達、そして2045年までに数百万人の命を救う革新技術の拡大への取り組みが必要だと強調しました。
ポリオ根絶に向けた新たな19億ドルの資金拠出が発表
Mohamed bin Zayed Foundation for Humanityが主催した資金拠出イベントで、各国、慈善財団、開発パートナーは19億ドル（約2,100億円）の資金拠出を発表しました。このうち約12億ドルが新規拠出分であり、これにより世界ポリオ根絶イニシアチブ（Global Polio Eradication Initiative、GPEI）の2022-2029年戦略における残存資金不足額は4億4,000万ドルに縮小します。この資金は、世界の保健システムの強化、予防接種の拡大、ポリオ根絶に向けた進展の加速に充てられます。
「予防法が確立されている病気で、あまりにも多くの子どもたちが今も命を落としています」と、Gates FoundationのBill Gates会長は述べています。「ワクチン、治療法、実績ある供給戦略といった手段は存在し、各国は最も必要とする人々に届けるために懸命に取り組んでいます。本日発表された支援はこうした取り組みを強化し、最も脆弱な子どもたちを保護し、世界がポリオを永久に終わらせる道筋を維持する助けとなります。」
今回の公約は、世界的な財政環境が厳しい中でも、人間の健康への戦略的投資が比類のないリターンをもたらすという認識が高まっていることを反映しています。
資金の大部分は子どもの生存支援に充てられます。ワクチンアクセスの拡大、新生児の保護、脆弱かつ紛争の影響を受けた地域における重要な予防接種プログラムの維持です。
ポリオが99.9%根絶された今、リーダーたちはいわゆる最後のギャップを埋めることが道義的義務であると同時に、協調した世界的行動が最も困難な疾病さえも克服できる証左であると強調しました。
「ポリオ根絶は目前に迫っており、本日の寛大な支援公約により、この目標にこれまで以上に近づきました」と、Mohamed bin Zayed Foundation for Humanityの事務局長代理であるShamma Khalifa Al Mazrouei博士は述べています。「ゴールキーパーズ・アブダビ（Goalkeepers Abu Dhabi）と本日の支援公約は、各国と支援者が協力する際に実現可能なことを示しています。それはポリオのない世界、そしてすべての人々にとってより健康で回復力のある未来です。」
アラブ首長国連邦大統領Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下の指導のもと、Mohamed bin Zayed Foundation for Humanityはパートナーと連携し、より健康的で公平な世界に向けた進展を加速しています。
Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下は2011年以降、ポリオ根絶のために5億2500万米ドルを個人的に拠出され、年間4億人以上の子どもたちにワクチンを届ける支援を続けています。
ゴールキーパーズ・アブダビ（Goalkeepers Abu Dhabi）：可能性を想像する（Imagine the Possible）
今年のゴールキーパーズ・アブダビ（Goalkeepers Abu Dhabi）のテーマ「可能性を想像する（Imagine the Possible）」は、勇気、連携、革新によって世界が達成できることに焦点を当てました。
主なハイライト：
これらの取り組みは、世界が一致団結すれば進歩は可能であることを示しています。
Gates Foundationについて
Gates Foundationは、すべての命の価値は等しいという信念に基づき、すべての人々が健康で生産的な生活を送れるよう支援するために活動しています。発展途上国では、人々が自らの将来を決定し、潜在能力を最大限に発揮できるよう、パートナーと協力して効果的なソリューションを生み出しています。アメリカ合衆国における同財団の目的は、すべての人、特に資源が最も乏しい人々が、学校や人生で成功するために必要なチャンスを手にできるように支援することです。当財団はワシントン州シアトルに拠点を置き、Bill Gates氏と理事会の指揮のもと、CEOのMark Suzman氏が率いています。
Goalkeepersについて
Goalkeepersは、持続可能な開発目標（グローバル目標）達成に向けた進展を加速させるために財団が行っているキャンペーンです。Gates Foundationは、年次報告書を通じてグローバル目標の背景にあるストーリーやデータを共有することで、進歩に対する意識を高め、リーダーに責任を持たせ、グローバル目標の達成に向けて行動を推進するGoalkeepersとなる新世代のリーダーを育成したいと考えています。
