넥스티어의 하이마운트 다이렉트 드라이브 액추에이터, 소프트웨어 정의 차량을 위한 콕핏 설계 자유도 확보

콤팩트한 하이마운트 액추에이터 설계로 더 뛰어난 콕핏 설계 유연성, 프리미엄 조향감, 그리고 소프트웨어 정의 차량을 위한 확장 가능한 스티어 바이 와이어(Steer-by-Wire) 통합을 실현한다.

오번힐스, 미시간, 2026년 8월 12일 /PRNewswire/ -- 첨단 조향 및 모션 제어 기술 분야의 글로벌 선도기업 넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive)가 하이마운트 다이렉트 드라이브 스티어 바이 와이어 핸드휠 액추에이터(High Mount Direct Drive Steer-by-Wire Hand-Wheel Actuator, HMDD)를 출시했다. 이 콤팩트한 액추에이터 설계는 완성차 업체(OEM)들이 소프트웨어 정의 차량을 위한 조향 시스템 패키징과 콕핏 디자인을 새롭게 구상할 수 있도록 돕는다. 하이마운트 모터 배치와 다이렉트 드라이브 방식의 반응성, 고정형 허브를 결합해, HMDD는 더 뛰어난 설계 자유도와 프리미엄 조향감, 여러 차량 플랫폼에 걸친 확장 가능한 통합을 구현한다. 완성차 업체들이 소프트웨어 정의형, 전동화, 그리고 점점 더 유연해지는 차량 설계로 나아감에 따라, 조향 시스템은 고정된 기계적 배치에서 더 적응력 있는 소프트웨어 기반 모션 제어 솔루션으로 진화할 기회를 맞고 있다.

경량화되고 유연하며 적응성 높은 디자인

HMDD는 스티어 바이 와이어 시스템을 위한 넥스티어의 다이렉트 드라이브 핸드휠 액추에이터 포트폴리오의 최신 제품이다. 이 시스템은 운전자의 조향 입력을 디지털 명령으로 전환해 도로 측 휠에 전달하는 동시에 조향감 피드백을 운전자에게 되돌려준다. 대시보드 아래에 위치하는 넥스티어의 로우마운트 옵션과 더불어, HMDD는 완성차 업체들이 자사의 차량 패키징, 콕핏 디자인, 운전자 경험 전략을 가장 잘 뒷받침하는 액추에이터 설계를 선택할 수 있는 추가적인 유연성을 제공한다.

콤팩트한 하이마운트 설계와 다이렉트 드라이브 방식의 반응성, 고정형 허브를 결합함으로써, HMDD는 자동차 제조업체들이 콕핏을 새롭게 구상할 수 있는 새로운 기회를 만들어낸다. 이는 다음을 포함한다.

센터 허브 컨트롤 및 디스플레이 콘셉트, 접이식 또는 재구성 가능한 조향 인터페이스, 확장된 스티어링휠 배치 옵션 등 더 뛰어난 조향 인터페이스 설계 유연성

회전형 시스템에 필요한 대칭형 운전석 에어백 설계의 필요성을 제거하는 고정형 허브를 통해 구현되는 차세대 에어백 통합

차량 응용 분야와 패키징 요구사항에 따라 기존 컬럼 기반 설계와 비교해 최대 23%의 경량화 가능성

12V 및 48V 전기 설계와 좌핸들 및 우핸들 구성을 지원하며, 내연기관, 하이브리드, 전기차 플랫폼 전반에 걸친 확장 가능한 통합

소프트웨어 정의 차량을 위한 모션 제어의 새로운 가능성

HMDD는 조향, 제동, 후륜 조향, 소프트웨어 기반 모션 제어를 아우르는 넥스티어의 더 광범위한 모션 바이 와이어™(Motion-by-Wire™) 섀시 제어 전략의 일환인 자사의 SbW 포트폴리오를 한층 강화한다. 이러한 기술들이 결합될 시, 기계식 시스템만으로는 달성할 수 없는 수준으로 안전성, 성능 및 효율성을 향상하는 조율된 모션 제어를 실현할 수 있다.

넥스티어 오토모티브의 마이클 헤일스(Michael Hales) 연구개발 총괄이사는 "넥스티어의 HMDD는 완성차 업체들에게 조향감과 패키징 유연성, 안전과 직결되는 성능을 향상하면서 콕핏과 운전자 경험을 새롭게 구상할 수 있는 새로운 방법을 제공한다"고 말했다. 이어 "차량이 점점 더 소프트웨어 정의형으로 변화함에 따라, HMDD와 같은 기술은 차별화된 조향 경험과 미래 차량 설계를 위한 더 유연한 기반을 마련하는 데 도움이 된다"고 덧붙였다.

운전자 입장에서 HMDD는 부드럽고 직관적인 토크 응답과 조정 가능한 모드를 통해 사실적인 도로 피드백 및 운전자 연결성을 제공하는 프리미엄 조향감을 구현하도록 설계됐다. 이 제품의 다이렉트 드라이브 구성과 유연한 소프트웨어 튜닝은 완성차 업체들의 소프트웨어 전략이 발전함에 따라 잠재적인 무선 업데이트(OTA)를 포함한 소프트웨어를 통한 향후 기능 진화를 지원할 수 있다.

완성차 업체의 측면에서 넥스티어의 HMDD는 SbW 하드웨어를 표준화하고 확장할 수 있는 기회를 만들어내는 동시에, 소프트웨어로 정의되는 조향감과 콕핏 경험, 사용자 기능을 통해 브랜드 차별화를 실현한다. 이러한 접근 방식은 부품 복잡성을 줄이고 더 빠른 개발을 지원하며, 향후 소프트웨어 기반 차량을 위한 더 유연한 기반을 마련하는 데 도움이 될 수 있다.

넥스티어의 HMDD는 최근 2026년 오토모티브 뉴스 PACE 파일럿 어워드(2026 Automotive News PACE Pilot Award)의 최종 후보로 선정되어, 강력한 시장 관련성을 지닌 상용화 이전 혁신 기술로서의 잠재력을 인정받았다.

넥스티어의 스티어 바이 와이어 웹페이지를 방문하여 넥스티어의 HMDD에 대해 자세히 알아볼 수 있다.

넥스티어 오토모티브 소개

넥스티어 오토모티브(HK 1316)는 모빌리티를 더 안전하고 친환경적이며 흥미롭게 만들어가는 데 앞장서는 글로벌 선도 모션 제어 기술 기업이다. 당사의 혁신적인 포트폴리오는 전동식 및 유압식 파워스티어링 시스템, 스티어 바이 와이어 및 후륜 조향 시스템, 조향 컬럼 및 중간축, 드라이브라인 시스템, 소프트웨어 솔루션, 브레이크 바이 와이어를 포함한 바이 와이어 섀시 제어를 지원한다. 2026년 자동차 혁신 120주년을 기념하는 넥스티어는 엔지니어링 우수성이라는 견고한 유산을 기반으로 모빌리티의 미래를 계속 만들어가고 있다. 이 회사는 전동화, 소프트웨어/연결성, ADAS/자율주행, 공유 모빌리티를 포함한 업계의 핵심 변화 전반에 걸친 모션 제어 과제를 해결하며, BMW, 포드(Ford), GM, RNM, 스텔란티스(Stellantis), 토요타(Toyota), 폭스바겐(VW)을 비롯한 전 세계 글로벌 및 국내 완성차 업체들 및 BYD, 샤오미(Xiaomi), 창안(ChangAn), 리오토(Li Auto), 체리(Chery), 장성자동차(Great Wall), 지리(Geely), 샤오펑(Xpeng) 등 인도와 중국의 자동차 제조업체들에 서비스를 제공하고 있다. www.nexteer.com

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SOURCE Nexteer Automotive