Nexteerのハイマウント・ダイレクト・ドライブ・アクチュエータが、ソフトウェア定義車両のコックピット設計の自由度を拡大

コンパクトなハイマウント・アクチュエータ構造により、コックピットの設計の自由度が向上し、上質なステアリングフィールを実現するとともに、ソフトウェア定義車両に向けたスケーラブルなステア・バイ・ワイヤの統合が可能になります。

ミシガン州オーバーンヒルズ、2026年8月12日 /PRNewswire/ -- 先進的なステアリングおよびモーションコントロール技術における世界的なリーダーであるNexteer Automotiveは、ハイマウント・ダイレクト・ドライブ・ステア・バイ・ワイヤ・ハンド・ホイール・アクチュエータ(HMDD)を発表しました。このコンパクトなアクチュエータ・アーキテクチャにより、OEM各社は、ソフトウェア定義車両に向けたステアリングシステムのパッケージングやコックピット設計を見直すことができるようになります。HMDDは、モーターの高位置配置、ダイレクトドライブによるレスポンスの良さ、および固定式ハブを組み合わせることで、設計の自由度の向上、上質なステアリングフィール、およびさまざまな車両プラットフォームへの拡張性の高い統合を実現します。OEM各社が、ソフトウェア定義型で電化が進み、柔軟性を高めた車両アーキテクチャへと移行するなか、ステアリングシステムも、固定的な機械的レイアウトから、より適応性が高く、ソフトウェアを活用したモーションコントロールソリューションへと進化する機会を迎えています。

軽量で、柔軟性があり、適応性の高い設計

HMDDは、Nexteerのステア・バイ・ワイヤシステム向けダイレクト・ドライブ・ハンド・ホイール・アクチュエータ製品群に新たに加わった製品です。このシステムは、ドライバーのステアリング操作を車輪へのデジタル指令に変換すると同時に、ドライバーにステアリングフィールのフィードバックを提供します。ダッシュボードの下に配置されるNexteerのローマウント・オプションに加え、HMDDはOEM各社に対し、車両のパッケージング、コックピットデザイン、およびドライバー体験戦略に最適なアクチュエータ・アーキテクチャを選択するためのさらなる柔軟性を提供します。

コンパクトなハイマウント構造、ダイレクト・ドライブならではのレスポンスの良さ、および固定式ハブを組み合わせることで、HMDDは自動車メーカーに対し、コックピットを再構築するための新たな可能性を切り拓きます。

ステアリングインターフェースの設計における柔軟性の向上 。これには、センターハブによる操作・表示コンセプト、収納式または再構成可能なステアリングインターフェース、およびステアリングホイールの配置オプションの拡充などが含まれます。

。これには、センターハブによる操作・表示コンセプト、収納式または再構成可能なステアリングインターフェース、およびステアリングホイールの配置オプションの拡充などが含まれます。 次世代エアバッグの統合技術 。固定式ハブを採用することで、回転式システムで必要とされる対称設計の運転席用エアバッグを不要にします。

。固定式ハブを採用することで、回転式システムで必要とされる対称設計の運転席用エアバッグを不要にします。 従来のカラム型アーキテクチャと比較して、 最大23％の軽量化 が可能となります（車両の用途やパッケージング要件により異なります）。

が可能となります（車両の用途やパッケージング要件により異なります）。 内燃機関車、ハイブリッド車、電気自動車の各プラットフォームにまたがるスケーラブルな統合を実現し、12Vおよび48Vの電気アーキテクチャ、ならびに左ハンドルおよび右ハンドル仕様に対応しています。

ソフトウェア定義車両におけるモーションコントロールの可能性を解き放つ

HMDDは、NexteerのSbW製品ラインナップを強化します。これは、ステアリング、ブレーキ、リアホイール・ステアリング、およびソフトウェアによるモーション制御を網羅する、同社の広範な「Motion-by-Wire™」シャーシ制御戦略の一環です。これらの技術を組み合わせることで、機械システム単独では達成できないレベルの安全性、性能、効率を実現する、協調的なモーション制御が可能になります。

「NexteerのHMDDは、OEM各社に対し、ステアリングフィール、パッケージングの柔軟性、そして安全上極めて重要な性能を向上させながら、コックピットとドライバー体験を再考するための新たな手段を提供します」と、Nexteer Automotiveの研究開発担当エグゼクティブ・ディレクターであるMichael Halesは述べています。「車両がますますソフトウェア主導型になるなか、HMDDのような技術は、差別化されたステアリング体験や将来の車両アーキテクチャに向けた、より柔軟な基盤の構築に貢献します。」

HMDDは、ドライバーに対し、滑らかでダイレクトなトルクレスポンスと、リアルな路面の感触とドライバーとの一体感をもたらす調整可能なモードを通じて、上質なステアリングフィールを実現するよう設計されています。そのダイレクトドライブ構成と柔軟なソフトウェアチューニングにより、OEMのソフトウェア戦略が進展するにつれて、将来的にはソフトウェア（Over-the-Air（OTA）アップデートを含む）を通じた機能の進化にも対応可能となります。

OEMメーカーにとって、NexteerのHMDDは、SbWハードウェアの標準化と規模拡大の機会をもたらすと同時に、ソフトウェアによって定義されるステアリングフィール、コックピット体験、ユーザー機能を通じて、ブランド差別化を実現します。このアプローチにより、部品の複雑さを軽減し、開発の迅速化を図り、将来のソフトウェア主導型車両に向けたより柔軟な基盤を構築することができます。

NexteerのHMDDはこのほど、2026 Automotive NewsPACE Pilot Awardのファイナリストに選出され、市場との関連性が高く、商用化前のイノベーションとしての可能性が評価されました。

NexteerのHMDDについて詳しく知りたい方は、Nexteerのステア・バイ・ワイヤのウェブページをご覧ください。

Nexteer Automotiveについて

Nexteer Automotive（HK 1316）は、モビリティを安全、グリーン、かつエキサイティングなものへと加速させる、モーションコントロール技術の世界的リーディング企業です。当社の革新的なポートフォリオは、電動および油圧パワーステアリング・システム、ステアバイワイヤおよび後輪操舵システム、ステアリングコラムおよびインターミディエイト・シャフト、ドライブラインシステム、ソフトウェア・ソリューション、ならびにブレーキバイワイヤを含むバイワイヤによるシャシー制御をサポートしています。2026年に自動車分野のイノベーション120周年を迎えるNexteerは、卓越したエンジニアリングの強力な実績を基盤に、モビリティの未来を形作り続けています。同社は、BMW、Ford、GM、RNM、Stellantis、Toyota、Volkswagenを含む世界中のグローバルおよび国内OEM、ならびにBYD、Xiaomi、ChangAn、Li Auto、Chery、Great Wall、Geely、Xpengなどのインドおよび中国の自動車メーカーに対して、モーションコントロールの課題を解決しています。これらの課題は、電動化、ソフトウェア/コネクティビティ、ADAS/自動運転、およびシェアードモビリティといった主要な業界の変化にわたります。www.nexteer.com

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SOURCE Nexteer Automotive