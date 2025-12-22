Trend Micro के साथ वास्तविक समय में खतरे की खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए Vantage Markets को मान्यता मिली

ऑस्ट्रेलिया के अग्रणी वित्तीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों में से एक में Innovation Partnership Award गहन सहयोग, वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने और उन्नत सुरक्षा परिनियोजन को उजागर करता है।

सिडनी, 22 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Trend Micro Incorporated ( TYO: 4704 ; TSE: 4704 ), एक वैश्विक साइबर सुरक्षा अग्रणी, ने आज घोषणा की है कि साइबर आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए संगठन के अग्रणी दृष्टिकोण और Trend Micro के साथ उसके रणनीतिक सहयोग को मान्यता देते हुए, Vantage Markets को उसके Innovation Partnership Award से सम्मानित किया गया है।

Vantage Markets ग्रुप की कंपनियां 30 से अधिक वैश्विक कार्यालयों में कार्यरत हैं, जबकि Vantage Markets को विश्व के अग्रणी मल्टी-एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके द्वारा विश्वसनीयता, गति और उपयोगकर्ता अनुभव पर ध्यान केंद्रित करने के कारण यह ऑस्ट्रेलिया में नंबर एक और विश्व स्तर पर नंबर दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। तेजी से हो रही वृद्धि और लगातार जटिल होते जा रहे वैश्विक खतरे के परिदृश्य का सामना करते हुए, संगठन ने एकीकृत, खुफिया जानकारी पर आधारित साइबर सुरक्षा का आधार स्थापित करने में भारी निवेश किया है।

2021 से, Vantage Markets और Trend Micro ने एक घनिष्ठ साझेदारी विकसित की है। इस सहयोग के माध्यम से, Vantage Markets ने वास्तविक समय की खतरे की खुफिया जानकारी और महत्वपूर्ण वातावरणों में एकीकृत विज़िबिलिटी का लाभ उठाते हुए, अपनी सुरक्षा क्षमता को एक वैश्विक कार्य में विस्तारित किया है।

Eric Cheng, साइबर और सूचना सुरक्षा प्रमुख, Vantage Markets: "सुरक्षा हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले ट्रेडिंग अनुभव के हर पहलू का आधार है। अपने सुरक्षा परिचालनों को अकेले करने की तुलना में Trend Micro के साथ काम करने से हमें कहीं अधिक तेजी से परिपक्व होने में सहायता मिली है। एक ही स्थान पर क्लाउड, कार्यभार और पहचान टेलीमेट्री को सहसंबंधित करने की क्षमता ने हमारे वैश्विक स्तर पर खतरों का पता लगाने और उनका जवाब देने के तरीकों को मौलिक रूप से बदल दिया है। यह मान्यता हमें अपने संगठन के साथ-साथ व्यापक वित्तीय सेवा इकोसिस्टम के लिए आत्मनिर्भरता के स्तर को लगातार बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

Vantage Markets ने Vision One AI-Powered Enterprise Cybersecurity Platform के भीतर Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM), Trend Vision One™ XDR for Endpoints, Trend Vision One™ Endpoint Security, Trend Vision One™ Cloud Security और Trend Service One™ सहित Trend Micro समाधानों का एक सर्वसमावेशी सुइट् का परिनियोजन किया है। इस एकीकृत दृष्टिकोण ने क्लाउड, उपयोगकर्ताओं और एप्लीकेशनों में बेहतर विज़िबिलिटी, तीव्र पहचान और प्रतिक्रिया, और तेजी से विस्तार करने वाली वैश्विक उपस्थिति में एक तर्कयुक्त सुरक्षा अनुभव प्रदान किया है।

इस तकनीकी आधार को पूरा करते हुए, Vantage सुरक्षा टीम के पास CISSP, CCSP, CISM, CRISC, CRT, OSCP, CDPSE और CISA सहित विश्व स्तर के मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र, और बैंक-स्तरीय सुरक्षा आर्किटेक्चर और वैश्विक रेड-टीम संचालन में व्यापक अनुभव हैं। यह विशेषज्ञता प्रमाणित क्षमताओं वाले उच्च योग्य प्राप्त पेशेवरों द्वारा उपयोगकर्ता खातों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

जानकारियों और साझाकृत इंटेलिजेंस से प्रेरित नवाचार

व्यापक साइबर सुरक्षा समुदाय में Vantage Markets का अनवरत योगदान, इस पुरस्कार के माध्यम से मान्यता प्राप्ति का एक प्रमुख कारक है। यह संगठन उभरते हुए खतरे पैदा करने वाले तत्वों के बारे में नियमित रूप से जानकारी साझा करता है, निजी उत्पाद पूर्वावलोकन में भाग लेता है, और सीधे Trend Micro के प्लेटफॉर्म के विकास को प्रभावित करने वाली प्रतिक्रिया प्रदान करता है।

Vantage Markets को गहरी स्थितिजन्य जागरूकता और वास्तविक समय के खतरे के संदर्भ से सशक्त बनाते हुए, इस सहयोगात्मक मॉडल ने दोनों संगठनों की क्षमताओं को मजबूत किया है, जिससे Trend Micro को खतरे का पता लगाने और प्रतिक्रिया देने वाली टेक्नोलॉजियों को सुधारने में सहायता मिली है।

वित्तीय सेवाओं में साइबर आत्मनिर्भरता को मजबूत करना

वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थानों को तेजी से बढ़ने वाले जटिल साइबर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। Vantage Markets के लिए, टेलीमेट्री को एकीकृत करने, जोखिम की पहचान को स्वचालित करने और जांच कार्यप्रवाहों को गति देने की क्षमता उसके सुरक्षा परिवर्तन के लिए केंद्र में रही है।

Trend Vision One™ प्लेटफॉर्म ने इन परिणामों को हासिल करने में एक मूलभूत भूमिका निभाई है, जिससे क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, कार्यभारों, पहचान और उपयोगकर्ता गतिविधि में अधिक एकीकृत सुरक्षा सक्षम हुई है।

Srujan Talakokkula, प्रबंध निदेशक, Trend Micro Commercial ANZ: "संगठनों द्वारा साइबर सुरक्षा को एक रणनीतिक प्रवर्तक के रूप में मानने से उत्पन्न होने वाली संभावनाओं का Vantage Markets एक प्रमुख उदाहरण है। उनके अपनाने की गति, सहयोग करने की तत्परता और खतरे की खुफिया जानकारी में उनके योगदान ने सीधे तौर पर हमारे प्लेटफॉर्म को विकसित करने के तरीके को प्रभावित किया है। विज़िबिलिटी को मजबूत करके और उच्च-मूल्य वाले सुरक्षा कार्यप्रवाहों को स्वचालित करके, उन्होंने एक लचीला और स्केलेबल मॉडल बनाया है जो पूरे क्षेत्र में वित्तीय सेवा संगठनों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है। हमें उनकी इस यात्रा में सहयोग देने पर गर्व है और हम भविष्य में होने वाली गतिविधियों के लिए उत्साहित हैं।"

दूरदृष्टि

यह मान्यता Trend Micro और Vantage Markets की मौजूदा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

Vantage Markets द्वारा अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने के साथ-साथ, संगठन दीर्घकालिक रूप से वित्तीय-स्तरीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह Trend Micro के AI-संचालित प्लेटफॉर्म का अतिरिक्त लाभ उठाकर अनुपालन में विस्तार, क्लाउड सुरक्षा को मजबूत और पूरे विश्व के ग्राहकों के लिए सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करते हुए, अपने सुरक्षा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा।

Trend Micro का परिचय

वैश्विक साइबर सुरक्षा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी Trend Micro, व्यक्तियों, सरकारों और उद्यमों के बीच डिजिटल सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुरक्षित बनाने में सहायता करती है। सुरक्षा विशेषज्ञता और AI का लाभ उठाकर पूरे विश्व में क्लाउड, नेटवर्क, एंडपॉइंटों और उपकरणों पर Trend 500,000 से अधिक उद्यमों और कई मिलियन व्यक्तियों की सुरक्षा करती है। इसके मूल में साइबर जोखिम मैनेजमेंट और सुरक्षा संचालन को केंद्रीकृत करने, और ऑन-प्रिमाइसेस, हाइब्रिड और मल्टी-क्लाउड वातावरण में स्तरीय सुरक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र AI-संचालित एंटरप्राइज़ साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म Trend Vision One™ है। Trend द्वारा प्रदान की जाने वाली खतरे की बेजोड़ खुफिया जानकारियाँ, संगठनों को प्रतिदिन करोड़ों खतरों से सक्रिय रूप से बचाव करने में सक्षम बनाती हैं। सक्रिय सुरक्षा की शुरुआत यहीं से होती है। www.TrendMicro.com.au ।

Vantage का परिचय

Vantage Markets (या Vantage) एक मल्टी-एसेट CFD Broker है जो ग्राहकों को विदेशी मुद्रा, कमोडिटीज़, सूचकांक, शेयर, ETFs और बॉन्ड सहित Contracts for Difference (CFDs) उत्पादों की ट्रेडिंग के लिए एक तेज और शक्तिशाली सेवा तक पहुंच प्रदान करता है।

15 से अधिक वर्षों के मार्केट अनुभव के साथ, ब्रोकर की भूमिका से आगे बढ़कर Vantage एक विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक अवॉर्ड विजेता मोबाइल ट्रेडिंग ऐप और एक उपयोगकर्ता-अनुकूल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो ग्राहकों को ट्रेडिंग के अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है।

समझदारी से ट्रेड करें @vantage

