इस National Day पर West The Sale पूरे IMM तथा Westgate में नए ब्रांडों, रिवार्डों और 90% तक की छूट वाली खरीदारी डील्स के साथ वापस आ रहा है

West The Sale अपने छठे संस्करण के लिए National Day के 6 से 10 अगस्त, 2026, वाले लंबे सप्ताहांत के दौरान पूरे IMM और Westgate में आउटलेट खरीदारी, डाइनिंग और विशेष रिवार्डों को एक साथ लाते हुए वापस आ रहा है।

ग्राहक पूरे IMM और Westgate में eCapitaVoucher रिवार्डों के रूप में S$130 तक की Early Bonus Savings का लाभ उठाने के साथ-साथ पूरे अभियान के दौरान बोनस CapitaStar रिवार्डों और डाइनिंग विशेषाधिकारों का लाभ भी उठा सकते हैं।

खरीदारों को खरीदारी और भोजन के अनुभवों का अधिक व्यापक चयन उपलब्ध कराते हुए, इस अभियान के तहत IMM में पांच नए आउटलेट ब्रांडों और नए डाइनिंग विचारों को भी सम्मिलित किया गया है।

सिंगापुर, 30 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- चूंकि सिंगापुर National Day के लंबे सप्ताहांत के लिए तैयार हो रहा है, 6 से 10 अगस्त 2026 तक West The Sale द्वारा पूरे IMM और Westgate में 90% तक की छूट के साथ पांच दिनों की आउटलेट खरीदारी, विशेष रिवार्ड और डील्स प्रस्तुत की जाएंगी।

West The Sale 2026

अब अपने छठे संस्करण में, यह वार्षिक अभियान Early Bonus Savings, Triple Rewards for Triple Value और Spend & Savour प्रचारों के साथ खरीदारों को बचत करने के पहले से कहीं अधिक तरीके प्रदान कर रहा है। पूरे अभियान के दौरान खरीदार IMM में $100 तक के eCapitaVouchers, Westgate में $30 तक के eCapitaVouchers, CapitaStar ऐप के माध्यम से बोनस ब्रांड eVouchers के साथ-साथ डाइनिंग रिवार्डों का आनंद ले सकते हैं।

IMM में 100 से अधिक आउटलेट ब्रांडों के साथ-साथ दोनों मॉलों में 120 से अधिक डाइनिंग विकल्पों के साथ, West The Sale उन खरीदारों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करता है जो National Day के सप्ताहांत में शानदार सौदों, स्वादिष्ट भोजन और परिवार तथा दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय का आनंद लेना चाहते हैं।

सिंगापुर के सबसे बड़े आउटलेट मॉल में ब्रांडों के व्यापक चयन के साथ मजबूती प्रदान करते हुए, IMM में पांच नए ब्रांड भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

अब खरीदार अपने मैक्सिमलिस्ट परफॉर्मेंस रनिंग शूज़ के लिए प्रसिद्ध HOKA; रिवर्स-वीव स्वेटशर्ट का आविष्कारक माना जाने वाला विरासत में मिला अमेरिकी स्पोर्ट्सवियर लेबल Champion; चीन के अग्रणी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ब्रांडों में से एक Li-Ning; 1856 से अपने हस्तनिर्मित वाटरप्रूफ जूतों के लिए सर्वोत्तम ब्रिटिश ब्रांड Hunter; और समकालीन फैशन-फॉरवर्ड डिज़ाइनों के लिए प्रसिद्ध तथा विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अमेरिकी फुटवियर लेबल Sam Edelman, सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नामों को खोज सकते हैं।

खरीदारी का अनुभव रिटेल बिक्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह खरीदारी के बीच आराम करने के इच्छुक ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन विकल्प भी प्रदान करता है। IMM में नए डाइनिंग विकल्पों के साथ, BYD by 1826 - समकालीन परिवेश में विशिष्ट कॉफी और पूरे दिन के café पसंदीदा व्यंजन परोसने वाली इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांडों की लाइफस्टाइल café अवधारणा - BYD के जीवनशैली अनुभव में विस्तार का सृजन करती है। इस सूची में सिंगापुर के कुछ चुनिंदा हलाल फिश एंड चिप्स रेस्तरां में से एक समुद्र तट से प्रेरित इंटीरियर और ताज़ा तैयार समुद्री भोजन के लिए प्रसिद्ध Battercatch भी शामिल हो गया है, जिससे यह दिन भर में ऊर्जा प्राप्त करने के इच्छुक खरीदारी करने वालों के लिए एक आदर्श पड़ाव बन जाता है।

आगंतुकों को National Day के लंबे सप्ताहांत को पश्चिम में बिताने के और भी अधिक कारण प्रदान करते हुए ठीक बगल में स्थित Westgate, पारिवारिक खुदरा दुकानों, फैशन, सौंदर्य प्रसाधन और भोजन विकल्पों के एक सुनियोजित मिश्रण के साथ खरीदारी के अनुभव को और भी बेहतर बनाता है। IMM और Westgate साथ मिलकर परिवारों, फैशन के शौकीनों और जीवनशैली के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक सहज खरीदारी और भोजन का अनुभव प्रदान करते हैं।

IMM में फैशन, खेल और जीवनशैली के पूरे क्षेत्र में अविश्वसनीय ऑफर

IMM में फैशन और स्पोर्ट्सवियर से लेकर जीवनशैली, ट्रैवल और इलेक्ट्रॉनिक्स तक, 90% तक की छूट, विशिष्ट बंडल डील, मुफ्त उपहार और विशेष इन-स्टोर प्रचारों के साथ बेहतरीन डील पाएं।

Adidas – चार आइटम खरीदने पर 50% तक की छूट। Calvin Klein – 80% तक की छूट + पांच आइटम खरीदने पर अतिरिक्त 30% की छूट। COLDWEAR - प्रत्येक तीसरी वस्तु पर 30% की छूट के साथ पूरे स्टोर में 70% तक की छूट। ECCO – चुनिंदा स्टाइलों पर 50% तक की छूट + तीन आइटम खरीदने पर अतिरिक्त 30% की छूट। FURLA – पूरे स्टोर पर 70% तक की छूट + तीन आइटम खरीदने पर अतिरिक्त 25% की छूट। Gingersnaps – 70% तक की छूट + न्यूनतम $180 की खरीदारी पर अतिरिक्त $20 की छूट। iROO – 70% तक की छूट + मुफ़्त Leopard Print Canvas Bag (न्यूनतम $200 की खरीदारी पर)। Kate Spade New York – सभी हैंडबैगों पर 61% की छूट + खरीदों पर विशेष ऑफर। Michael Kors – 60% तक की छूट + दो या अधिक आइटम खरीदने पर अतिरिक्त 20% की छूट। Oakley – 50% तक की छूट + दो या अधिक आइटम खरीदने पर अतिरिक्त 10% की छूट। Club 21 का आउटलेट - तीन या अधिक आइटम खरीदने पर 88% तक की छूट। PANDORA – पूरे स्टोर पर 70% तक की छूट। Running Lab – चुनिंदा उत्पादों पर 60% तक की छूट + अतिरिक्त 10% की छूट। Samsonite – 50% तक की छूट। Sperry – चुनिंदा उत्पादों पर 70% तक की छूट + अतिरिक्त 10% की छूट। Steve Madden – पूरे स्टोर पर 70% तक की छूट + अतिरिक्त बंडल डील। Timberland – दो आइटम खरीदने पर 50% तक की छूट। Watch Station International / Fossil – चुनिंदा उत्पादों पर 65% तक की छूट। GUESS – $200 की खरीदारी पर अतिरिक्त 10% की छूट, और $300 की खरीदारी पर अतिरिक्त 20% की छूट। TUMI – पूरे स्टोर पर 30% की छूट के साथ-साथ 20% तक की अतिरिक्त छूट। New Balance – कम से कम $80 खर्च करने पर $1 में मोजों की एक जोड़ी (कीमत $19) प्राप्त करें।

IMM में नवीनतम नामों को जानें

Champion – पूरे स्टोर पर 61% तक की छूट। Hunter - 60% तक की छूट + दो या अधिक आइटम खरीदने पर अतिरिक्त 5% की छूट। Li Ning – पूरे स्टोर पर 70% तक की छूट। Sam Edelman - 20% की छूट पर दो खरीदें, 30% की छूट पर तीन खरीदें। Hoka – 50% तक की छूट + तीन या अधिक आइटम खरीदने पर अतिरिक्त 20% की छूट।

Westgate में आपके रोज़मर्रा के पसंदीदा आइटम

Better Vision – फ्रेम या धूप के चश्मों पर 20% की छूट। BONIA – कम से कम $180 खर्च करने पर एक BONIA Tote Bag (कीमत $38) मुफ्त पाएं। Calvin Klein – दो आइटम खरीदने पर 20% की छूट का आनंद लें और $250 की कुल खरीदारी पर एक Calvin Klein Denim Apron प्राप्त करें। FILA – तीन आइटम खरीदने पर 12% की छूट। Harvey Norman – चुनिंदा वस्तुओं पर 60% तक की छूट। Garmin - $729 (U.P. $909) में Instinct 3 SOLAR 50mm Tactical Edition और $669 (U.P. $839) में Instinct 3 SOLAR 45mm Tactical Edition। Pianoland – चुनिंदा Dexibell पियानो मॉडलों पर 35% तक की छूट। Sony – चुनिंदा ऑडियो उपकरणों पर अतिरिक्त 10% तक की छूट। Spectacle Hut – 50% तक की छूट + कम से कम दो आइटम खरीदने पर अतिरिक्त 10% की छूट। Laneige – Perfect Renew Signature Serum (U.P. $114, 40ml) पर 1 के बदले 1 का ऑफर। HYSSES – न्यूनतम $380 के कुल खर्च पर आपके कुल बिल पर 5% की छूट।

खरीदारों को किन चीजों की उम्मीद करनी चाहिए

6 से 10 अगस्त तक खरीदें, बचाएं और West The Sale के दौरान IMM और Westgate में उपलब्ध विशेष CapitaStar रिवार्ड और भोजन विशेषाधिकारों सहित और भी बेहतर रिवार्डों का आनंद लें।

27 जुलाई से CapitaStar ऐप पर रिवॉर्ड कोड <WESTSALE> दर्ज करें और $800 से अधिक मूल्य के विशिष्ट ब्रांड eVouchers रिडीम करें।

(eVouchers 6-31 अगस्त तक रिडीम करने के लिए मान्य हैं। यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, प्रत्येक eVoucher के लिए पहले 100 इन-स्टोर रिडेम्पशनों तक सीमित।)

दर्ज करें और $800 से अधिक मूल्य के विशिष्ट ब्रांड eVouchers रिडीम करें। IMM या Westgate में $80 खर्च करें और भाग लेने वाले खाद्य एवं पेय आउटलैटों पर STAR$® में $10 Cashback का आनंद लें।

(पहले 1,200 रिडेम्पशनों तक सीमित।) इसका प्रति सदस्य प्रतिदिन केवल एक बार ही उपयोग कर सकता है। STAR$® रिवॉर्ड प्रति लेनदेन $500 तक सीमित हैं और केवल पहले पात्र F&B लेनदेन पर लागू होते हैं।)

IMM

खर्च करें और $100 डॉलर तक के eCapitaVouchers वाउचर का पुरस्कार पाएं।

$400 खर्च करें : $50 का एक eCapitaVoucher प्राप्त करें

(6-7 अगस्त से प्रतिदिन पहले 200 रिडेम्पशनों और 8-10 अगस्त से प्रतिदिन पहले 300 रिडेम्पशनों तक सीमित। इसका प्रति सदस्य प्रति दिन केवल एक बार ही उपयोग कर सकता है।)

: $700 खर्च करें: अतिरिक्त $50 eCapitaVoucher

प्राप्त करें (पहले 400 रिडेम्पशनों तक सीमित)। (इसका प्रति सदस्य प्रति दिन केवल एक बार ही उपयोग कर सकता है।)

Westgate

अपनी पसंदीदा चीजें खरीदें और विशिष्ट रिवार्डों का आनंद लें।