Auto China 2026 में Nexteer द्वारा M³ Theme का अनावरण किया जाएगा

बीजिंग और सूज़ौ, चीन, 17 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotive (HK 1316), गति नियंत्रण टेक्नोलॉजियों में वैश्विक अग्रणी, 19वें Beijing International Automotive Exhibition (Auto China 2026) में अपने नवीनतम नवाचार प्रदर्शित करेगा। आधिकारिक थीम "Future of Intelligence," के तहत 24 अप्रैल से 3 मई, 2026 तक चीन के China International Exhibition Center (Shunyi) और बीजिंग में Capital International Exhibition Center of China में एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। Nexteer सभी अथितियों को हॉल W1 में स्थित अपने बूथ W1B03 पर आने के लिए आमंत्रित करता है।

गति, मिलीसेकंड, महारत

इस वर्ष के ऑटो शो में, Nexteer अपने तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित M³ थीम प्रस्तुत करेगा: गति, मिलीसेकंड और महारत — गति, सटीकता और विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हुए। ये सभी मिलकर मोशन कंट्रोल विशेषज्ञ के रूप में Nexteer की ताकत के सार को दर्शाते हैं: सटीक वाहन नियंत्रण के लिए एक सदी की इंजीनियरिंग विरासत द्वारा समर्थित मिलीसेकंड-स्तर की प्रतिक्रियाशीलता प्रदान करना, जिसने OEM और ड्राइवरों दोनों का समान रूप से विश्वास अर्जित किया है। M³ थीम Nexteer की गति नियंत्रण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है - वाहन की गतिशीलता की मूलभूत सटीकता से लेकर फुर्तीले, मिलीसेकंड-तेज़ निर्णय लेने तक। एक सदी के व्यावहारिक अनुभव का लाभ उठाते हुए, Nexteer पूरे विश्व में OEMs और अंतिम ग्राहकों को सुरक्षित, विश्वसनीय और भरोसेमंद गति नियंत्रण समाधान प्रदान करता रहता है।

3 मुख्य प्रदर्शन: Motion-by-Wire™ टेक्नोलॉजीयों में कोर स्ट्रेंथ का एक पैनोरेमिक प्रदर्शन

Motion‑by‑Wire™ टेक्नोलॉजी में कंपनी की एकीकृत नवाचार क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए Nexteer के बूथ के तीन प्रमुख प्रदर्शन:

Motion - by - Wire™ Technology Portfolio – Steer‑by‑Wire (SbW), Rear‑Wheel Steering (RWS), Brake‑by‑Wire (EMB) और Motion IQ™ Software Suite को एक सर्वसमावेशी, एकीकृत मोशन कंट्रोल समाधान में एकीकृत करना। ड्राइविंग सिम्युलेटर के माध्यम से आगंतुक अगली‑पीढ़ी के वाहनों के अभूतपूर्व नवाचारों का प्रत्यक्ष अनुभव, और बेहतर सुरक्षा, आराम और समग्र वाहन प्रदर्शन को महसूस कर सकते हैं।

– Steer‑by‑Wire (SbW), Rear‑Wheel Steering (RWS), Brake‑by‑Wire (EMB) और Motion IQ™ Software Suite को एक सर्वसमावेशी, एकीकृत मोशन कंट्रोल समाधान में एकीकृत करना। ड्राइविंग सिम्युलेटर के माध्यम से आगंतुक अगली‑पीढ़ी के वाहनों के अभूतपूर्व नवाचारों का प्रत्यक्ष अनुभव, और बेहतर सुरक्षा, आराम और समग्र वाहन प्रदर्शन को महसूस कर सकते हैं। Motion X – Nexteer के EMB (Electro‑Mechanical Brake) सिस्टम की गतिशील क्षमताओं को जीवंत बनाने वाला एक मल्टीमीडिया, हैंड्स‑ऑन प्रदर्शन। आगंतुक विभिन्न ड्राइविंग परिदृश्यों में EMB सिस्टम के स्वतंत्र चार‑पहिया सटीक नियंत्रण और मिलीसेकंड‑स्तर की प्रतिक्रियाशीलता द्वारा सक्षम ब्रेकिंग अनुभव में स्वयं को पूरी तरह से डुबो सकते हैं।

– Nexteer के EMB (Electro‑Mechanical Brake) सिस्टम की गतिशील क्षमताओं को जीवंत बनाने वाला एक मल्टीमीडिया, हैंड्स‑ऑन प्रदर्शन। आगंतुक विभिन्न ड्राइविंग परिदृश्यों में EMB सिस्टम के स्वतंत्र चार‑पहिया सटीक नियंत्रण और मिलीसेकंड‑स्तर की प्रतिक्रियाशीलता द्वारा सक्षम ब्रेकिंग अनुभव में स्वयं को पूरी तरह से डुबो सकते हैं। Motion Module – प्रत्येक प्रमुख मॉड्यूल के कुशल एकीकरण और लचीले कॉन्फ़िग्रेशन को उजागर करते हुए एक एकीकृत स्थिर प्रदर्शन जो स्पष्ट रूप से EMB सिस्टम की कॉम्पैक्ट वास्तुकला और वाहन‑स्तरीय पैकेजिंग समाधान प्रदर्शित करता है।

इसके अतिरिक्त, Nexteer अपने Steer-by-Wire (SbW) उत्पाद और टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो प्रदर्शित करेगा। यह विभिन्न वाहन मॉडलों और ड्राइविंग परिदृश्यों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए Hand Wheel Actuators और Road Wheel Actuators के लचीले संयोजन प्रदान करता है, जो स्टीयरिंग फील फीडबैक से लेकर सटीक व्हील नियंत्रण तक एक संपूर्ण टेक्नोलॉजी चेन प्रदान करता है। Nexteer की Steer-by-Wire टेक्नोलॉजी नवाचार से उत्पादन की ओर अग्रसर है, और अगले 12 महीनों के भीतर वैश्विक बाजारों में इसकी कई OEM प्रोग्रामों को लॉन्च करने की योजना है।

दिशा निर्धारण से लेकर डोमेन एकीकरण तक: Nexteer ने Integrated Steering and Braking Technologies के साथ इंजीनियरिंग विरासत के 120 वर्षों को सम्मानित किया

Auto Show के दौरान, Steer‑by‑Wire और Brake‑by‑Wire में Nexteer अपनी नवीनतम टेक्नोलॉजीकल सफलताओं और उत्पादन प्रगति को साझा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा - जो कंपनी की 120वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक मील का पत्थर है। 1906 से, Nexteer गति नियंत्रण टेक्नोलॉजी के नवाचार और गहन विकास के लिए समर्पित रहा है। एक सदी की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता पर आधारित यह कंपनी, विशुद्ध‑रूप से स्टीयरिंग सिस्टम डेवलपर से विकसित होकर उन्नत, एकीकृत स्टीयरिंग और ब्रेकिंग समाधान प्रदान करने वाली कंपनी बन गई है। नवाचार के प्रति यह निरंतर प्रतिबद्धता Nexteer को अग्रणी चेसिस एकीकरण समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाती है जो उद्योग के लिए मानक स्थापित करती रहती हैं।

हम आपको बीजिंग स्थित China International Exhibition Center (Shunyi) के हॉल W1 में बूथ W1B03 पर स्थित Nexteer के बूथ में आने के लिए दिल खोलकर आमंत्रित करते हैं, ताकि आप गति नियंत्रण के क्षेत्र में हमारे नवीनतम तकनीकी नवाचारों और एकीकरण प्रथाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें।

NEXTEER AUTOMOTIVE का परिचय

Nexteer Automotive (HK 1316) एक वैश्विक अग्रणी गति नियंत्रण टेक्नोलॉजी कंपनी है जो गतिशीलता को सुरक्षित, हरित और रोमांचक बनाने में तेजी ला रही है। हमारा नवप्रवर्तनशील पोर्टफोलियो Motion-by-WireTM चेसिस नियंत्रण को सपोर्ट करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयर-बाय-वायर और रियर-व्हील स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग कॉलम और इंटरमीडिएट शाफ्ट, ड्राइवलाइन सिस्टम, सॉफ्टवेयर समाधान और ब्रेक-बाय-वायर शामिल हैं। 2026 में ऑटोमोटिव नवाचार के 120 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाते हुए, Nexteer इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की एक मजबूत विरासत को आगे बढ़ाते हुए गतिशीलता के भविष्य को आकार देना जारी रखेगा। कंपनी पूरे विश्व में BMW, Ford, GM, RNM, Stellantis, Toyota तथा VW के साथ-साथ भारत और चीन में BYD, Xiaomi, ChangAn, Li Auto, Chery, Great Wall, Geely, Xpeng इत्यादि ऑटोमेकर्स सहित वैश्विक और घरेलू OEMs के लिए विद्युतीकरण, सॉफ्टवेयर/कनैक्टिविटी, ADAS/स्वचालित ड्राइविंग और साझा गतिशीलता सहित सभी मेगाट्रेंड्स में गति कंट्रोल चुनौतियों का समाधान करती है। www.nexteer.com

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