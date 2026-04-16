Nexteer、Auto China 2026でM³テーマを初披露

中国・北京および蘇州、2026年4月17日 /PRNewswire/ -- モーションコントロール技術の世界的リーダーであるNexteer Automotive（HK 1316）は、第19回北京国際自動車展覧会（Auto China 2026）で最新のイノベーションを展示します。公式テーマ「インテリジェンスの未来（Future of Intelligence）」の下、この展示会は2026年4月24日から5月3日まで、北京の中国国際展覧センター（順義）および中国首都国際展覧センターで開催されます。Nexteerは、ホールW1のブースW1B03へのご来場をお待ちしております。

Motion、Millisecond、Mastery

— 今年の自動車ショーで、Nexteerは3つの柱を中心としたM³のテーマを発表します： Motion、Millisecond、Mastery — 動き、正確さ、信頼を表します。これらが一体となり、モーションコントロールの専門家としてのNexteerの強みの本質が凝縮されています：ミリ秒レベルの応答性で正確な車両制御を実現し、100年にわたるエンジニアリングの伝統に裏打ちされているため、OEMメーカーやドライバーからの信頼も厚いです。M³のテーマは、ビークルダイナミクスの基本的な精度からミリ秒単位の俊敏な意思決定まで、モーションコントロールに対するNexteerの深いコミットメントを反映しています。Nexteerは、1世紀にわたる実践的な専門知識を活用し、安全で信頼性の高い、信頼できるモーション・コントロール・ソリューションを世界中のOEMおよびエンドカスタマーに提供し続けています。

３つのハイライト展示： Motion-by-Wire™ テクノロジー

における中核的強みの全景展示 — Nexteerのブースでは、Motion-by-Wire™テクノロジーにおける当社の総合的なイノベーション能力を示す3つの主要な展示を行います：

Motion - by - Wire™テクノロジーポートフォリオ - ステアバイワイヤ（SbW）、リアホイールステアリング（RWS）、ブレーキバイワイヤ（EMB）、Motion IQ™ソフトウェアスイートを統合し、包括的な統合モーションコントロールソリューションとします。来場者は、ドライビング・シミュレーターを通じて次世代車の画期的なイノベーションを直接体験し、安全性、快適性、車両性能全体の向上を実感することができます。

- ステアバイワイヤ（SbW）、リアホイールステアリング（RWS）、ブレーキバイワイヤ（EMB）、Motion IQ™ソフトウェアスイートを統合し、包括的な統合モーションコントロールソリューションとします。来場者は、ドライビング・シミュレーターを通じて次世代車の画期的なイノベーションを直接体験し、安全性、快適性、車両性能全体の向上を実感することができます。 Motion X — NexteerのEMB（Electro-Mechanical Brake）システムのダイナミックな能力を実感できるマルチメディアの体験型展示。来場者は、さまざまな走行シーンにおいて、EMBシステムの独立した4輪精密制御とミリ秒レベルの応答性によって実現されるブレーキ体験に没頭することができます。

— NexteerのEMB（Electro-Mechanical Brake）システムのダイナミックな能力を実感できるマルチメディアの体験型展示。来場者は、さまざまな走行シーンにおいて、EMBシステムの独立した4輪精密制御とミリ秒レベルの応答性によって実現されるブレーキ体験に没頭することができます。 モーション・モジュール- EMBシステムのコンパクトなアーキテクチャーと車両レベルのパッケージング・ソリューションを明確に紹介する統合型静的ディスプレイで、各主要モジュールの効率的な統合と柔軟な構成を強調します。

さらに、NexteerはSteer-by-Wire（SbW）製品と技術ポートフォリオを展示します。ハンドホイールアクチュエーターとロードホイールアクチュエーターの柔軟な組み合わせを提供することで、さまざまな車種や走行シナリオの多様なニーズに対応し、ステアリングフィールのフィードバックから正確なホイールコントロールまで、エンドツーエンドのテクノロジーチェーンを実現します。NexteerのSteer-by-Wire技術は、イノベーションから生産へと移行しつつあり、今後1年以内に世界市場で複数のOEMプログラムが開始される予定です。

ステアリング・フォーカスからドメイン統合へ：統合ステアリング・ブレーキ技術で築くNexteerの120年にわたるエンジニアリング遺産

自動車ショー期間中、Nexteerは記者会見を開き、Steer-by-WireとBrake-by-Wireの最新の技術的ブレークスルーと生産の進捗状況を紹介します。これは、同社が120周年を祝う節目となります。1906年以来、Nexteerはモーションコントロール技術の革新と深耕に専念してきました。100年にわたるエンジニアリングの専門知識に根ざし、同社は純粋なステアリング・システム開発会社から、先進的な統合ステアリング・ブレーキ・ソリューションのプロバイダーへと発展してきました。この継続的な技術革新へのコミットメントにより、Nexteerは業界のベンチマークとなるシャーシ統合ソリューションを提供しています。

北京の中国国際展覧センター（順義）W1ホールW1B03のNexteerブースにお越しいただき、モーションコントロール分野における当社の最新の技術革新と統合の実践を直接ご体験ください。

Nexteer Automotiveについて

Nexteer Automotive（HK 1316）は、安全で環境にやさしく、エキサイティングなモビリティを加速させる世界有数のモーション・コントロール・テクノロジー企業です。当社の革新的なポートフォリオは、モーション・バイ・ワイヤ™によるシャシー制御をサポートしており、電動および油圧パワーステアリング・システム、ステア・バイ・ワイヤおよびリヤホイール・ステアリング・システム、ステアリング・コラムおよびインターミディエイト・シャフト、ドライブライン・システム、ソフトウェア・ソリューション、ブレーキ・バイ・ワイヤを含んでいます。2026年に自動車分野のイノベーション120周年を迎えるNexteerは、卓越したエンジニアリングの強力な実績を基盤に、モビリティの未来を形作り続けています。当社は、BMW、Ford、GM、RNM、Stellantis、Toyota、VWを含む世界中のグローバルおよび国内OEM、ならびにBYD、Xiaomi、ChangAn、Li Auto、Chery、Great Wall、Geely、Xpengなどのインドおよび中国の自動車メーカー向けに、電動化、ソフトウェア/コネクティビティ、ADAS/自動運転、およびシェアード・モビリティといったあらゆるメガトレンドにわたるモーション・コントロールの課題を解決しています。www.nexteer.com

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SOURCE Nexteer Automotive