Nexteer เตรียมเปิดตัวธีม M³ ในงาน Auto China 2026
16 Apr, 2026, 22:25 CST
ปักกิ่งและซูโจว, ประเทศจีน, 16 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotive (HK 1316) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีควบคุมการเคลื่อนที่ (motion control) เตรียมนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดในงาน Beijing International Automotive Exhibition ครั้งที่ 19 (Auto China 2026) ภายใต้ธีมหลักอย่างเป็นทางการ "Future of Intelligence" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้า China International Exhibition Center (Shunyi) และ Capital International Exhibition Center of China ในกรุงปักกิ่ง โดย Nexteer ขอเชิญผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเยี่ยมชมบูธ W1B03 ในฮอลล์ W1
การเคลื่อนที่ การตอบสนองระดับมิลลิวินาที และความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ (Motion, Millisecond, Mastery)
ในงานแสดงรถยนต์ปีนี้ Nexteer จะนำเสนอธีม M³ ซึ่งพัฒนาขึ้นบนเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ Motion, Millisecond และ Mastery ซึ่งสื่อถึงการเคลื่อนที่ ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือ โดยทั้งสามองค์ประกอบนี้สะท้อนถึงแก่นสำคัญของความแข็งแกร่งของ Nexteer ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการควบคุมการเคลื่อนที่ ได้แก่ การมอบการตอบสนองระดับมิลลิวินาทีเพื่อการควบคุมยานยนต์ที่แม่นยำ โดยมีมรดกทางวิศวกรรมยาวนานกว่าศตวรรษเป็นตัวสนับสนุน และทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) และผู้ขับขี่ทั่วโลก ธีม M³ ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งของ Nexteer ต่อเทคโนโลยีการควบคุมการเคลื่อนที่ ตั้งแต่ความแม่นยำขั้นพื้นฐานของพลวัตยานยนต์ ไปจนถึงการตัดสินใจที่รวดเร็วระดับมิลลิวินาที ด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงที่สั่งสมมากว่าหนึ่งศตวรรษ Nexteer จึงสามารถมอบโซลูชันการควบคุมการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และไว้วางใจได้ ให้กับผู้ผลิตรถยนต์และผู้ใช้ปลายทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
3 โซนจัดแสดงหลัก: การนำเสนอศักยภาพหลักด้านเทคโนโลยี Motion-by-Wire™ อย่างรอบด้าน
บูธของ Nexteer จะนำเสนอการจัดแสดงหลัก 3 ส่วน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบบูรณาการของบริษัทด้านเทคโนโลยี Motion-by-Wire™ ได้แก่
- Motion – by – Wire™ Technology Portfolio – การผสานรวมระบบ Steer-by-Wire (SbW), ระบบบังคับเลี้ยวล้อหลังหรือ Rear-Wheel Steering (RWS), ระบบเบรกแบบ Brake-by-Wire (EMB) และชุดซอฟต์แวร์ Motion IQ™ เข้าด้วยกันให้เป็นโซลูชันควบคุมการเคลื่อนที่บูรณาการแบบครบวงจร ผู้เข้าชมจะสามารถสัมผัสนวัตกรรมล้ำสมัยของยานยนต์ยุคถัดไปได้โดยตรงผ่านเครื่องจำลองการขับขี่ พร้อมสัมผัสถึงความปลอดภัยที่ยกระดับขึ้น ความสะดวกสบายที่เหนือกว่า และสมรรถนะโดยรวมของยานยนต์ที่ดียิ่งขึ้น
- Motion X – การจัดแสดงแบบมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบที่เปิดให้ผู้ชมมีส่วนร่วมโดยตรง ซึ่งถ่ายทอดศักยภาพแบบไดนามิกของระบบ EMB (Electro-Mechanical Brake) ของ Nexteer ได้อย่างมีชีวิตชีวา ผู้เข้าชมสามารถดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การเบรกที่ขับเคลื่อนด้วยการควบคุมล้อทั้งสี่อย่างอิสระและแม่นยำ พร้อมการตอบสนองระดับมิลลิวินาทีในหลากหลายสถานการณ์การขับขี่ของระบบ EMB ได้อย่างสมจริง
- Motion Module – การจัดแสดงแบบคงที่ที่ผสานรวมแบบบูรณาการ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงโครงสร้างขนาดกะทัดรัดของระบบ EMB รวมถึงแนวทางการจัดวางในระดับยานยนต์ โดยเน้นการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าของแต่ละโมดูลสำคัญ
นอกจากนี้ Nexteer ยังจะนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี Steer-by-Wire (SbW) โดยสามารถผสมผสานการทำงานของ Hand Wheel Actuator และ Road Wheel Actuator ได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของรถแต่ละรุ่นและรูปแบบการขับขี่ พร้อมมอบโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างความรู้สึกถึงแรงสะท้อน (feedback) ของพวงมาลัย ไปจนถึงการควบคุมล้อที่แม่นยำ ทั้งนี้ เทคโนโลยี Steer-by-Wire ของ Nexteer กำลังเปลี่ยนจากขั้นนวัตกรรมสู่การผลิตจริง โดยมีหลายโครงการจาก OEM ที่มีกำหนดเปิดตัวในตลาดทั่วโลกภายใน 12 เดือนข้างหน้า
จากการมุ่งเน้นระบบพวงมาลัยสู่การบูรณาการระดับโดเมน: Nexteer เฉลิมฉลองมรดกวิศวกรรม 120 ปี ด้วยเทคโนโลยีพวงมาลัยและระบบเบรกแบบบูรณาการ ในระหว่างงานแสดงรถยนต์ Nexteer จะจัดงานแถลงข่าวเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดด้านเทคโนโลยีและความคืบหน้าในการผลิตของระบบ Steer-by-Wire และ Brake-by-Wire ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในโอกาสครบรอบ 120 ปีของบริษัท โดยนับตั้งแต่ปี 2449 Nexteer ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีการควบคุมการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง ด้วยรากฐานจากความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่สั่งสมมากว่าศตวรรษ บริษัทได้พัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบพวงมาลัย ไปสู่ผู้ให้บริการโซลูชันพวงมาลัยและระบบเบรกแบบบูรณาการขั้นสูง ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ทำให้ Nexteer สามารถนำเสนอโซลูชันการบูรณาการระบบแชสซีชั้นนำ ที่ยังคงเป็นมาตรฐานอ้างอิงสำคัญของอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
Nexteer ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมบูธ W1B03 ฮอลล์ W1 ที่ศูนย์แสดงสินค้า China International Exhibition Center (Shunyi) ในกรุงปักกิ่ง เพื่อสัมผัสนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุดของบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติด้านการบูรณาการในสาขาการควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับ NEXTEER AUTOMOTIVE
Nexteer Automotive (HK 1316) คือบริษัทเทคโนโลยีการควบคุมการเคลื่อนที่ชั้นนำระดับโลกที่มุ่งเร่งพัฒนาการเคลื่อนที่ให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน่าตื่นเต้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของเราสนับสนุนระบบควบคุมแชสซีแบบ Motion-by-Wire™ ซึ่งรวมถึงระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าและไฮดรอลิก ระบบควบคุมพวงมาลัยด้วยไฟฟ้า (Steer-by-Wire) และระบบบังคับเลี้ยวล้อหลัง (Rear-Wheel Steering) คอพวงมาลัยและเพลากลาง (Intermediate Shaft) ระบบส่งกำลัง (Driveline) โซลูชันซอฟต์แวร์ รวมถึงระบบ Brake-by-Wire เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 120 ปีแห่งนวัตกรรมยานยนต์ในปี 2569 Nexteer ยังคงต่อยอดมรดกด้านความเป็นเลิศทางวิศวกรรม พร้อมทั้งกำหนดทิศทางอนาคตของการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาความท้าทายด้านการควบคุมการเคลื่อนที่อย่างครอบคลุมทุกเมกะเทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อ ระบบช่วยขับขี่ขั้นสูง (ADAS) และการขับขี่อัตโนมัติ รวมถึงรูปแบบยานยนต์เคลื่อนที่ที่ใช้ร่วมกัน ให้แก่ลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) ทั้งระดับโลกและในประเทศทั่วโลก ได้แก่ BMW, Ford, GM, RNM, Stellantis, Toyota และ VW รวมถึงผู้ผลิตรถยนต์ในอินเดียและจีน อาทิ BYD, Xiaomi, ChangAn, Li Auto, Chery, Great Wall, Geely, Xpeng และอื่น ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nexteer.com
