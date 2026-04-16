넥스티어, 오토 차이나 2026에서 M³ 테마 공개 예정

중국 베이징 및 쑤저우, 2026년 4월 16일 /PRNewswire/ -- 모션 제어 기술 분야의 글로벌 선도기업 넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive, HK 1316)가 제19회 베이징 국제 자동차 전시회인 오토 차이나 2026(Auto China 2026)에서 최신 혁신 기술을 선보일 예정이다. '지능의 미래(Future of Intelligence)'를 공식 주제로 하는 이번 전시는 2026년 4월 24일부터 5월 3일까지 베이징 중국국제전람센터(순이) 및 중국 수도 국제 전시 센터(Capital International Exhibition Center of China)에서 개최된다. 넥스티어는 W1홀 W1B03 부스로 방문객들을 초청한다.

모션, 밀리초, 마스터리

이번 오토쇼에서 넥스티어는 움직임, 정밀성, 신뢰를 상징하는 모션(Motion), 밀리초(Millisecond), 마스터리(Mastery)라는 세 가지 핵심 축으로 구성된 M³ 테마를 선보인다. 모션 제어 전문 기업으로서 넥스티어의 강점을 집약적으로 보여준다. 즉 밀리초 단위의 반응성을 통해 정밀한 차량 제어를 구현하고, 100년 이상의 엔지니어링 유산을 기반으로 OEM 및 운전자에게 신뢰를 제공한다는 것이다. M³ 테마는 차량 역학의 기본 정밀성부터 민첩한 밀리초 단위 의사결정까지 모션 제어 전반에 대한 넥스티어의 깊은 헌신을 반영한다. 100년에 걸친 실무 경험을 바탕으로 넥스티어는 전 세계 OEM 및 최종 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 모션 제어 솔루션을 지속적으로 제공하고 있다.

3대 핵심 전시: 모션 바이 와이어™ 기술의 핵심 역량을 한눈에 보여주는 파노라마

넥스티어 부스에서는 모션 바이 와이어(Motion-by-Wire)™ 기술의 통합 혁신 역량을 보여주는 세 가지 주요 전시가 마련된다.

모션 바이 와이어™ 기술 포트폴리오 – 스티어 바이 와이어(Steer by Wire, SbW), 후륜 조향(Rear Wheel Steering, RWS), 브레이크 바이 와이어(Brake by Wire, EMB) 및 모션 IQ(Motion IQ)™ 소프트웨어 제품군을 포괄적이고 통합된 모션 제어 솔루션으로 결합했다. 방문객은 주행 시뮬레이터를 통해 차세대 차량 혁신 기술을 직접 체험하고 향상된 안전성, 승차감 및 전반적인 차량 성능을 느낄 수 있다.

– 스티어 바이 와이어(Steer by Wire, SbW), 후륜 조향(Rear Wheel Steering, RWS), 브레이크 바이 와이어(Brake by Wire, EMB) 및 모션 IQ(Motion IQ)™ 소프트웨어 제품군을 포괄적이고 통합된 모션 제어 솔루션으로 결합했다. 방문객은 주행 시뮬레이터를 통해 차세대 차량 혁신 기술을 직접 체험하고 향상된 안전성, 승차감 및 전반적인 차량 성능을 느낄 수 있다. 모션 X(Motion X) – 멀티미디어 기반 체험형 전시로, 넥스티어의 EMB(전자기계식 브레이크) 시스템의 역동적인 성능을 구현한다. 독립적인 4륜 정밀 제어와 밀리초 단위 반응성을 통해 다양한 주행 상황에서의 제동 경험을 몰입감 있게 제공한다.

– 멀티미디어 기반 체험형 전시로, 넥스티어의 EMB(전자기계식 브레이크) 시스템의 역동적인 성능을 구현한다. 독립적인 4륜 정밀 제어와 밀리초 단위 반응성을 통해 다양한 주행 상황에서의 제동 경험을 몰입감 있게 제공한다. 모션 모듈(Motion Module) – EMB 시스템의 컴팩트한 구조와 차량 수준의 패키징 솔루션을 직관적으로 보여주는 정적 전시로, 각 핵심 모듈의 효율적 통합과 유연한 구성 방식을 강조한다.

또한 넥스티어는 스티어 바이 와이어(SbW) 제품 및 기술 포트폴리오도 함께 공개할 예정이다. 핸드 휠 액추에이터(Hand Wheel Actuators)와 로드 휠 액추에이터(Road Wheel Actuators)의 유연한 조합을 통해 다양한 차량 모델과 주행 시나리오의 다양한 요구 사항을 충족하며, 조향감 피드백부터 정밀한 휠 제어까지 엔드투엔드 기술 체인을 제공한다. 해당 기술은 현재 혁신 단계를 넘어 생산 단계로 전환 중이며, 향후 12개월 내 글로벌 시장에서 다수의 OEM 프로그램 출시가 예정되어 있다.

조향 중심에서 도메인 통합으로: 넥스티어, 통합 조향 및 제동 기술로 120년 엔지니어링 유산 기념

오토쇼 기간 동안 넥스티어는 기자간담회를 개최해 스티어 바이 와이어 및 브레이크 바이 와이어 기술의 최신 혁신과 양산 진행 상황을 발표할 예정이다. 이는 120주년을 맞이한 넥스티어의 중요한 이정표를 의미한다. 1906년 설립 이후 넥스티어는 모션 제어 기술 혁신과 전문성 강화에 지속적으로 집중해 왔다. 100년 이상의 엔지니어링 경험을 바탕으로 순수 조향 시스템 개발 기업에서 진화해, 첨단 통합 조향 및 제동 솔루션 제공 기업으로 발전했다. 이러한 지속적인 혁신 의지를 통해 넥스티어는 업계 기준을 제시하는 선도적인 섀시 통합 솔루션을 제공할 수 있게 되었다.

넥스티어는 베이징 중국국제전람센터(순이) W1홀 W1B03 부스에서 최신 모션 제어 기술과 통합 솔루션을 직접 경험해 볼 것을 진심으로 초대한다.

넥스티어 오토모티브 소개

넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive, HK 1316)는 안전하고 친환경적이며 흥미로운 모빌리티 실현을 가속화하는 글로벌 모션 제어 기술 기업이다. 모션 바이 와이어™ 섀시 제어를 지원하는 혁신적인 포트폴리오를 통해 전가 및 유압식 파워 스티어링 시스템, 스티어 바이 와이어 및 후륜 조향 시스템, 스티어링 칼럼 및 중간 샤프트, 구동계 시스템, 소프트웨어 솔루션, 브레이크 바이 와이어 등을 제공한다. 2026년 자동차 혁신 120주년을 맞이한 넥스티어는 엔지니어링 우수성의 전통을 바탕으로 모빌리티의 미래를 지속적으로 선도하고 있다. 회사는 전동화, 소프트웨어/연결성, ADAS/자율주행, 공유 모빌리티 등 주요 메가트렌드 전반에서 모션 제어 과제를 해결하며, BMW, 포드(Ford), GM, RNM, 스텔란티스(Stellantis), 도요타(Toyota), VW를 포함한 전 세계 OEM 및 BYD, 샤오미(Xiaomi), 창안(ChangAn), 리오토(Li Auto), 체리(Chery), 그레이트 월(Great Wall), 지리(Geely), 샤오펑(Xpeng) 등 인도와 중국의 OEM 고객사를 보유하고 있다. www.nexteer.com

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SOURCE Nexteer Automotive