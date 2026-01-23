JA Solar ने उज़्बेकिस्तान में Samarkand 1 और 2 PV परियोजनाओं के लिए 1.2 GW मॉड्यूल सप्लाई सौदा हासिल किया

23 Jan, 2026, 09:46 IST

बीजिंग, 23 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार JA Solar ने उज्बेकिस्तान में Samarkand 1 और 2 Solar PV Power Plants के लिए EPC ठेकेदार, Larsen & Toubro (L&T) के साथ एक मॉड्यूल सप्लाई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध के तहत, मध्य-एशिया के ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख समाधान प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करते हुए, JA Solar दोनों उपयोगिता-स्तरीय परियोजनाओं के लिए सभी फ़ोटोवोल्टिक मॉड्यूल की सप्लाई करेगा।

समरकंद 1 और 2 परियोजनाएँ, जिन्हें ACWA Power द्वारा विकसित किया गया है, कुल 1.2 GWp की संयुक्त क्षमता की होंगी और समरकंद क्षेत्र में स्थित हैं। परिचालन शुरू होने के बाद, इनसे लगभग 6 लाख घरों को बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी तथा प्रतिवर्ष लगभग 14 लाख टन CO उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। ये परियोजनाएँ उज़्बेकिस्तान के उस राष्ट्रीय लक्ष्य का समर्थन करती हैं, जिसके तहत 2030 तक कुल विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 25% करने का लक्ष्य रखा गया है।

ACWA Power, L&T और JA Solar के बीच सहयोग उभरते बाजारों में भरोसे लायक, उच्च प्रदर्शन वाली सौर परिसंपत्तियां प्रदान करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के अतिरिक्त, इन परियोजनाओं से स्थानीय रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और ग्रिड स्थिरता में योगदान मिलने की उम्मीद है।

JA Solar के कार्यकारी अध्यक्ष, Mr. Aiqing Yang, ने कहा, "हमें विश्वस्तरीय साझेदारों के साथ मिलकर इन रणनीतिक परियोजनाओं का समर्थन करने पर गर्व है। हमारे उच्च दक्षता, उच्च विश्वसनीयता वाले मॉड्यूल विविध वातावरणों में ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह समझौता हमारे साझेदारों द्वारा JA Solar की टेक्नोलॉजी और निष्पादन क्षमताओं में स्थापित विश्वास को रेखांकित करता है।"

विश्वसनीय PV समाधान प्रदान करने के लिए JA Solar, बड़े पैमाने पर परिनियोजन के लिए आवश्यक प्रदर्शन, स्थायित्व और वितरण मानकों को पूरा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय डेवलपरों और EPC के साथ मिलकर काम करता रहेगा। कंपनी मध्य एशिया और अन्य उच्च-संभावित मार्केटों में सतत विकास को सक्षम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ACWA Power के बारे में

ACWA Power (TADAWUL: 2082) सऊदी अरब में सूचीबद्ध कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी निजी जल विलवणीकरण कंपनी, हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में अग्रणी पहलकर्ता, और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख खिलाड़ी है। 2004 में रियाद, सऊदी अरब में स्थापित, ACWA Power में 4,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और यह वर्तमान में मध्य पूर्व, अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के 15 देशों में सक्रिय है।

ACWA Power के पोर्टफोलियो में 110 परियोजनाएँ शामिल हैं, जो संचालन में, उन्नत विकास चरण में या निर्माणाधीन हैं, जिनका कुल निवेश मूल्य SAR 431.25 बिलियन (USD 115 बिलियन) है। इन परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता 94 GW है, जिसमें से 56 GW नवीकरणीय ऊर्जा से है, तथा प्रतिदिन 9.2 मिलियन घन मीटर जल विलवणीकरण क्षमता शामिल है। कंपनी दीर्घकालिक ऑफ-टेकर अनुबंधों के तहत सार्वजनिक उपयोगिता आउटसोर्सिंग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडलों के माध्यम से राज्य उपयोगिताओं और उद्योगों को थोक स्तर पर ऊर्जा और जल की आपूर्ति करती है। अधिक जानकारी के लिए: www.acwapower.com

Larsen & Toubro (L&T) का परिचय

Larsen & Toubro, EPC परियोजनाओं, उच्च तकनीक मैन्यूफैक्चरिंग और सेवाओं तथा 50 से अधिक देशों में कार्यरत एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आठ दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, L&T को तकनीकी उत्कृष्टता, गुणवत्ता-संचालित दृष्टिकोण और वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्रों में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है।

JA Solar का परिचय

2005 में स्थापित JA Solar, PV पावर उत्पादन समाधानों में एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है, जिसका एकीकृत व्यवसाय वेफर्स, सैल, मॉड्यूल और ऊर्जा स्टोरेज तक फैला हुआ है। 16 विदेशी सहायक कंपनियों के साथ, कंपनी 180 देशों और क्षेत्रों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। 2025 की तीसरी तिमाही तक, JA Solar की संचयी सैल और मॉड्यूल शिपमेंट कुल मिलाकर लगभग 317 GW है, जिसे 2,000 से अधिक पेटेंट और एक मजबूत वैश्विक नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2815261/Samarkand_1_2_poster.jpg

