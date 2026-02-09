JA Solar uzatvára zmluvu na dodávku modulov s výkonom 1,2 GW pre fotovoltické projekty Samarkand 1 a 2 v Uzbekistane
PEKING, 9. februára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť JA Solar, dôveryhodný globálny partner v oblasti zelenej energie, podpísala so spoločnosťou Larsen & Toubro (L&T), dodávateľom v oblasti inžinierstva, obstarávania a výstavby (EPC), zmluvu na dodávku modulov pre solárne fotovoltické elektrárne Samarkand 1 a 2 v Uzbekistane. Podľa zmluvy dodá spoločnosť JA Solar všetky fotovoltické moduly pre dva rozsiahle energetické projekty, čím posilní svoju úlohu kľúčového poskytovateľa riešení v energetickej transformácii Strednej Ázie.
Projekty Samarkand 1 a 2, ktoré vyvíja spoločnosť ACWA Power, budú mať celkovú inštalovanú kapacitu 1,2 GWp a nachádzajú sa v regióne Samarkand. Po uvedení do prevádzky sa očakáva, že vyrobia dostatok elektrickej energie na zásobovanie približne 600 000 domácností a zároveň prispejú k zníženiu emisií CO₂ o 1,4 milióna ton ročne. Tieto projekty podporujú národný cieľ Uzbekistanu dosiahnuť do roku 2030 podiel 25 % elektriny z obnoviteľných zdrojov.
Spolupráca medzi spoločnosťami ACWA Power, L&T a JA Solar odráža spoločný záväzok dodávať rentabilné, vysoko výkonné solárne aktíva na rozvíjajúcich sa trhoch. Okrem výroby čistej energie by projekty mali prispieť k miestnej zamestnanosti, rozvoju infraštruktúry a stabilite siete.
„Je nám cťou podporovať tieto strategické projekty v spolupráci s partnermi svetovej úrovne," povedal pán Aiqing Yang, výkonný prezident spoločnosti JA Solar. „Naše vysokoúčinné a spoľahlivé moduly sú navrhnuté tak, aby maximalizovali energetický výnos v rôznych prostrediach. Táto zmluva podčiarkuje dôveru, ktorú naši partneri vkladajú do technológií a realizačných schopností spoločnosti JA Solar."
JA Solar bude pokračovať v úzkej spolupráci s medzinárodnými developermi a dodávateľmi EPC s cieľom zabezpečiť spoľahlivé fotovoltické riešenia, ktoré spĺňajú štandardy výkonu, odolnosti a dodania potrebné pre rozsiahle nasadenie. Spoločnosť sa zaviazala, že podporí udržateľný rast v Strednej Ázii a na ďalších trhoch s vysokým potenciálom.
O spoločnosti ACWAPower
ACWA Power (TADAWUL: 2082) je spoločnosť kótovaná na burze v Saudskej Arábii a najväčší súkromný producent odsolenej vody na svete, priekopník v oblasti zeleného vodíka a líder globálnej energetickej transformácie. Spoločnosť bola založená v roku 2004 v Rijáde, v Saudskej Arábii, zamestnáva viac než 4 000 pracovníkov a v súčasnosti pôsobí v 15 krajinách Blízkeho východu, Afriky, Strednej Ázie a juhovýchodnej Ázie.
Portfólio spoločnosti ACWA Power zahŕňa 110 projektov v prevádzke, v pokročilom štádiu rozvoja alebo vo výstavbe, s celkovou hodnotou investícií 431,25 miliardy SAR (115 miliárd USD). Tieto projekty majú kapacitu výroby 94 GW elektrickej energie, z čoho 56 GW tvoria obnoviteľné zdroje, a kapacitu 9,2 milióna m³ odsolenej vody denne.
Dodávky energie a vody sú realizované vo veľkom rozsahu s cieľom pokryť potreby štátnych energetických spoločností a priemyslu, a to na základe dlhodobých zmlúv s odberateľmi v rámci modelov outsourcingu verejných služieb a verejno-súkromného partnerstva (PPP).
Viac informácií nájdete na: www.acwapower.com
O spoločnosti Larsen & Toubro (L&T)
Larsen & Toubro je indická nadnárodná spoločnosť zameraná na projekty EPC, high-tech výrobu a služby, ktorá pôsobí vo viac ako 50 krajinách. L&T má viac ako osem desaťročí skúsenosti, vďaka čomu je uznávaná pre svoju technickú excelentnosť, prístup zameraný na kvalitu a záväzok k udržateľnosti v globálnych sektoroch infraštruktúry a energetiky.
O spoločnosti JA Solar
JA Solar, založená v roku 2005, je svetovým lídrom v oblasti riešení pre výrobu fotovoltickej energie s vertikálne integrovanou činnosťou, ktorá zahŕňa wafery, články, moduly a skladovanie energie. So 16 zahraničnými dcérskymi spoločnosťami poskytuje služby zákazníkom v 180 krajinách a regiónoch. K tretiemu štvrťroku 2025 dosiahli kumulatívne dodávky článkov a modulov spoločnosti JA Solar takmer 317 GW, s podporou viac ako 2 000 patentov a silnej globálnej siete.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2815261/Samarkand_1_2_poster.jpg
