JA Solar zawiera umowę na dostawę modułów o mocy 1,2 GW dla inwestycji fotowoltaicznych Samarkand 1 i 2 w Uzbekistanie

PEKIN, 9 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- JA Solar, zaufany globalny partner w dziedzinie zielonej energii, podpisał umowę na dostawę modułów z firmą Larsen & Toubro (L&T), wykonawcą EPC elektrowni fotowoltaicznych Samarkand 1 i 2 w Uzbekistanie. Na podstawie umowy JA Solar dostarczy wszystkie moduły fotowoltaiczne dla tych dwóch inwestycji na skalę użytkową, wzmacniając swoją rolę jako kluczowego dostawcy rozwiązań w transformacji energetycznej Azji Centralnej.

JA Solar Secures 1.2 GW Module Supply Deal for Samarkand 1 and 2 PV Projects in Uzbekistan

Projekty Samarkand 1 i 2, realizowane przez ACWA Power, będą miały łączną moc 1,2 GWp i zlokalizowane są w regionie Samarkandy. Po uruchomieniu mają generować ilość energii elektrycznej wystarczającą do zasilenia około 600 000 gospodarstw domowych, jednocześnie redukując emisje CO₂ o 1,4 mln ton rocznie. Projekty te wspierają krajowy cel Uzbekistanu, zakładający pozyskiwanie 25 procent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku.

Współpraca pomiędzy ACWA Power, L&T i JA Solar odzwierciedla wspólne zaangażowanie w dostarczanie wartościowych, wysokowydajnych aktywów fotowoltaicznych na rynkach wschodzących. Oprócz produkcji czystej energii oczekuje się również, że inwestycje przyczynią się do lokalnego zatrudnienia, rozwoju infrastruktury oraz stabilności sieci energetycznej.

„To zaszczyt móc wspierać te strategiczne inwestycje razem z partnerami światowej klasy - powiedział Aiqing Yang, wiceprezes wykonawczy JA Solar. - Nasze moduły o wysokiej sprawności i niezawodności zostały zaprojektowane tak, aby maksymalizować uzysk energii w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Umowa ta podkreśla zaufanie, jakim nasi partnerzy darzą technologię i zdolności wykonawcze JA Solar".

JA Solar będzie kontynuować ścisłą współpracę z międzynarodowymi deweloperami i wykonawcami EPC w celu dostarczania niezawodnych rozwiązań fotowoltaicznych spełniających wymagania dotyczące wydajności, trwałości i terminowości, niezbędne dla wdrożeń na dużą skalę. Firma pozostaje zaangażowana we wspieranie zrównoważonego rozwoju w Azji Centralnej i innych rynkach o wysokim potencjale.

ACWA Power

ACWA Power (TADAWUL:2082) jest spółką notowaną na giełdzie w Arabii Saudyjskiej oraz największym na świecie prywatnym przedsiębiorstwem zajmującym się odsalaniem wody, pionierem w dziedzinie zielonego wodoru i liderem globalnej transformacji energetycznej. Spółka została zarejestrowana i założona w 2004 roku w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej i zatrudnia ponad 4 000 pracowników. Obecnie ACWA Power prowadzi działalność w 15 krajach na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji Centralnej oraz Azji Południowo-Wschodniej.

Portfolio ACWA Power obejmuje 110 projektów będących w eksploatacji, na zaawansowanym etapie rozwoju lub w trakcie budowy, o łącznej wartości inwestycji 431,25 mld SAR (115 mld USD). Projekty te zapewniają łączną moc wytwórczą 94 GW, z czego 56 GW stanowią odnawialne źródła energii, oraz zdolność do produkcji 9,2 mln m³ odsolonej wody dziennie. Energia i woda dostarczane są w modelu hurtowym, aby zaspokajać potrzeby przedsiębiorstw użyteczności publicznej i przemysłu na podstawie długoterminowych umów odbiorczych, w ramach outsourcingu usług komunalnych oraz modeli partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji: www.acwapower.com

Larsen & Toubro (L&T)

Larsen & Toubro to indyjski koncern międzynarodowy zajmujący się projektami EPC, zaawansowaną produkcją i usługami, który działa w ponad 50 krajach. Dzięki ponad ośmiu dekadom doświadczenia L&T ma renomę firmy zapewniającej doskonałość techniczną, podejście oparte na jakości i zaangażowanie w zrównoważony rozwój w globalnym sektorze infrastruktury i energii.

JA Solar

Założona w 2005 r. JA Solar jest globalnym liderem w dziedzinie rozwiązań do wytwarzania energii fotowoltaicznej, z pionowo zintegrowanym modelem biznesowym obejmującym produkcję płytek, ogniw, modułów i systemów magazynowania energii. Firma posiada 16 zagranicznych spółek zależnych i obsługuje klientów w 180 krajach i regionach. Na koniec III kwartału 2025 r. dostawy ogniw i modułów JA Solar osiągnęły łączną moc prawie 317 GW, firma dysponuje ponad 2000 patentów i silną globalną siecią.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2815261/Samarkand_1_2_poster.jpg