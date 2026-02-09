JA Solar uzavřela smlouvu na dodávku modulů o výkonu 1,2 GW pro fotovoltaické projekty Samarkand 1 a 2 v Uzbekistánu
PEKING, 9. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost JA Solar, důvěryhodný globální partner v oblasti zelené energie, podepsala smlouvu o dodávkách modulů se společností Larsen & Toubro (L&T), dodavatelem garantovaných energetických služeb (EPC) pro solární elektrárny Samarkand 1 a 2 v Uzbekistánu. Na základě této smlouvy bude JA Solar dodávat všechny fotovoltaické moduly pro tyto dva projekty v měřítku veřejných služeb, čímž posílí svou roli klíčového poskytovatele řešení v oblasti energetické transformace ve Střední Asii.
Projekty Samarkand 1 a 2, vyvíjené společností ACWA Power, budou mít celkový instalovaný výkon 1,2 GWp a nacházejí se v samarkandském regionu. Po uvedení do provozu by měly vyrobit dostatek elektřiny pro zhruba 600 000 domácností a ročně snížit emise CO₂ o 1,4 milionu tun. Tyto projekty přispívají k plnění národního cíle Uzbekistánu, podle něhož má do roku 2030 pocházet 25 % výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Spolupráce mezi společnostmi ACWA Power, L&T a JA Solar odráží společný závazek dodávat na rozvíjející se trhy rentabilní a vysoce výkonná solární zařízení. Kromě výroby čisté energie by projekty měly přispět k místní zaměstnanosti, rozvoji infrastruktury a stabilitě rozvodné sítě.
„Je nám ctí podporovat tyto strategické projekty společně s partnery světové úrovně," řekl Aiqing Yang, výkonný prezident společnosti JA Solar. „Naše vysoce účinné a spolehlivé moduly jsou navrženy tak, aby maximalizovaly výtěžnost energie v různých prostředích. Tato dohoda podtrhuje důvěru, kterou naši partneři vkládají do technologie a realizačních schopností společnosti JA Solar."
Společnost JA Solar bude i nadále úzce spolupracovat s mezinárodními developery a dodavateli EPC, aby poskytovala spolehlivá fotovoltaická řešení, která splňují požadavky na výkon, trvanlivost a dodání potřebné pro nasazení ve velkém měřítku. Společnost se zavázala podporovat udržitelný růst ve Střední Asii a dalších trzích s vysokým potenciálem.
O společnosti ACWA Power
ACWA Power (TADAWUL:2082) je společnost kotovaná na saúdské burze, největší soukromý provozovatel odsolování vody na světě, průkopník v oblasti zeleného vodíku a jeden z lídrů globální energetické transformace. Společnost byla založena v roce 2004 a má sídlo v Rijádu v Saúdské Arábii. Zaměstnává více než 4 000 pracovníků a v současnosti působí v 15 zemích Blízkého východu, Afriky, Střední Asie a jihovýchodní Asie.
Portfolio společnosti ACWA Power zahrnuje 110 projektů v provozu, v pokročilé fázi přípravy nebo ve výstavbě, s celkovou hodnotou investic 431,25 miliardy SAR (115 miliard USD). Tyto projekty představují výrobní kapacitu 94 GW elektrické energie (z toho 56 GW z obnovitelných zdrojů) a kapacitu pro odsolování 9,2 milionu m³ vody denně.
Vyrobená energie a voda jsou dodávány ve velkém objemu státním energetickým společnostem a průmyslovým odběratelům na základě dlouhodobých smluv s garantovaným odběrem, v rámci modelů outsourcingu energetických služeb a partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).
O společnosti Larsen & Toubro (L&T)
Larsen & Toubro je indická nadnárodní společnost zabývající se projekty EPC, high-tech výrobou a službami, která působí ve více než 50 zemích. S více než osmdesátiletými zkušenostmi je L&T uznávána pro svou špičkovou technickou úroveň, přístup zaměřený na kvalitu a závazek k udržitelnosti v globálních odvětvích infrastruktury a energetiky.
O společnosti JA Solar
Společnost JA Solar, založená v roce 2005, je vedoucím globálním podnikem v oblasti řešení pro výrobu fotovoltaické energie s vertikálně integrovaným podnikáním zahrnujícím substrátové disky, články, moduly a skladování energie. Se 16 zahraničními dceřinými společnostmi obsluhuje zákazníky ve 180 zemích a regionech. K třetímu čtvrtletí roku 2025 dosáhly kumulativní dodávky článků a modulů společnosti JA Solar téměř 317 GW, podporované více než 2 000 patenty a rozsáhlou globální sítí.
