AFX lancia Sovereign Layer 1, offrendo un ambiente di esecuzione ottimizzato per gli On-chain Perp DEX

ROAD TOWN, Isole Vergini Britanniche, 19 maggio 2026 /PRNewswire/ -- AFX, una sovrana Layer 1, creata appositamente per il trading di derivati decentralizzati, ha ufficialmente avviato l'operatività della sua L1 Mainnet, segnando la fine definitiva dell'era di esecuzione delle transazioni compromessa dalla congestione di una blockchain general-purpose. Progettata per i partecipanti più esigenti al mondo, AFX introduce il Sovereign Trading Layer, un ambiente finanziario dedicato, in cui la trasparenza non-custodial di un Perp DEX incontra la velocità e la profondità senza compromessi tradizionalmente riservate alle entità centralizzate di livello istituzionale.

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Al momento del lancio, il protocollo supporta una suite di mercati perpetui ad alta liquidità su asset macro digitali e tradizionali, tra cui BTC, ETH, Gold (XAU) e Crude Oil (CL), con leva fino a 40x per garantire la massima efficienza del capitale fin dal primo blocco.

Le fondamenta a livello architetturale di AFX costituiscono una rottura radicale con le piattaforme decentralizzate tradizionali, che restano vincolate all'elevata latenza e ai colli di bottiglia strutturali delle reti condivise. Grazie a un livello di esecuzione personalizzato, basato sul consenso DAG e su un'architettura modulare ABCI, AFX cambia l'esperienza di trading perpetuo, offrendo un ambiente specializzato, in cui l'esecuzione è disaccoppiata dal consenso. Questa sinergia offre un mempool dedicato ottimizzato esclusivamente per il flusso di ordini ad alta frequenza e la resistenza MEV a livello di protocollo, consentendo una latenza mediana di 100 ms e una capacità superiore a 100.000 transazioni al secondo.

Fondamentalmente, la Mainnet di AFX introduce un modello di esecuzione Zero Gas, eliminando l'attrito delle commissioni di rete e consentendo alla disciplina basata sui dati, piuttosto che i costi del gas, di determinare il successo del mercato.

Il lancio della Mainnet presenta, contemporaneamente, la Pro-Trader Suite, un motore di livello istituzionale progettato per lo "0,1%" dei trader, che danno priorità alla precisione. Questa suite è dotata di un Hyper-Efficiency Margin Engine, che richiede un margine di mantenimento di appena 1,25%, offrendo un'efficienza del capitale quattro volte superiore a quella dei concorrenti del settore, e supporto nativo per il riutilizzo in tempo reale degli utili non realizzati. Inoltre, in quanto primo exchange di derivati decentralizzato a offrire il supporto nativo al protocollo FIX, AFX fornisce alle aziende quantitative di livello Tier-1 un accesso immediato e senza interruzioni alla liquidità decentralizzata, colmando il divario tra il trading algoritmico sofisticato e la sovranità on-chain, senza dover richiedere un'ampia riorganizzazione del codice.

Oltre al primato tecnico, AFX sta ridefinendo il contratto sociale della finanza decentralizzata grazie a un modello economico community-first. Con lo scopo preciso di preservare la totale sovranità, il protocollo è stato lanciato senza capitale di venture, round privati né programmi di sblocco predatori, garantendo che l'evoluzione della rete sia guidata esclusivamente dai suoi partecipanti attivi. Questo impegno è consolidato da un modello di 100% Revenue Pass-through,, in cui l'intero valore generato dalla rete viene reindirizzato ai contributori e ai trader dell'ecosistema. La Mainnet di AFX è ora attiva, offrendo un rifugio sicuro a coloro che esigono la trasparenza di un Perp DEX con la precisione sovrana di una L1 dedicata. I trader sono invitati a provare la prossima fase dell'evoluzione on-chain su https://app.afx.xyz/trade.

Informazioni su AFX

AFX è una sovrana L1 ad alte prestazioni, progettata appositamente per i derivati decentralizzati. Unendo la rapidità di esecuzione di un exchange centralizzato con la sovranità immutabile della blockchain, AFX offre un ambiente Perp DEX di livello professionale, caratterizzato da finalità inferiore a 100 ms, liquidità istituzionale e un'efficienza del capitale senza confronti.

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