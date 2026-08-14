Bitmine Immersion Technologies annuncia le date di registrazione e il pagamento dei dividendi in contanti sulle azioni preferenziali perpetue della serie A al 9,50%

Notizia fornita da

Bitmine Immersion Technologies, Inc.

14 ago, 2026, 12:30 GMT

NORWALK, Connecticut, 14 agosto 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società") ha annunciato oggi che il consiglio di amministrazione ha approvato la distribuzione di diciassette dividendi in contanti sulle azioni preferenziali perpetue serie A al 9,50% della società (le "azioni preferenziali di serie A"), quotate alla Borsa di New York con il simbolo "BMNP".

I dividendi saranno pagabili in contanti, in conformità ai termini del certificato di designazione che disciplina le azioni preferenziali di serie A. Le date di registrazione, le date di pagamento e gli importi per azione per ciascun dividendo sono riportati di seguito:

Div #

Data di registrazione

Data di pagamento

Importo per azione

12

Martedì, 25 agosto 2026

Venerdì, 4 settembre 2026

0,1583 USD

13

Martedì, 1 settembre 2026

Venerdì, 11 settembre 2026

0,1847 USD

14

Martedì, 8 settembre 2026

Venerdì, 18 settembre 2026

0,1847 USD

15

Martedì, 15 settembre 2026

Venerdì, 25 settembre 2026

0,1847 USD

16

Martedì, 22 settembre 2026

Venerdì, 2 ottobre 2026

0,1847 USD

17

Venerdì, 29 settembre 2026

Martedì, 9 ottobre 2026

0,1847 USD

18

Martedì, 6 ottobre 2026

Venerdì, 16 ottobre 2026

0,1847 USD

19

Martedì, 13 ottobre 2026

Venerdì, 23 ottobre 2026

0,1847 USD

20

Martedì, 20 ottobre 2026

Venerdì, 30 ottobre 2026

0,1847 USD

21

Martedì, 27 ottobre 2026

Venerdì, 6 novembre 2026

0,1583 USD

22

Martedì, 3 novembre 2026

Venerdì, 13 novembre 2026

0,1847 USD

23

Martedì, 10 novembre 2026

Venerdì, 20 novembre 2026

0,1847 USD

24

Martedì 17 novembre 2026

Venerdì, 27 novembre 2026

0,1847 USD

25

Martedì, 24 novembre 2026

Venerdì, 4 dicembre 2026

0,1847 USD

26

Martedì, 1 dicembre 2026

Venerdì, 11 dicembre 2026

0,1847 USD

27

Martedì, 8 dicembre 2026

Venerdì, 18 dicembre 2026

0,1847 USD

28

Venerdì, 18 dicembre 2026

Lunedì, 28 dicembre 2026

0,2639 USD

Informazioni su Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), e le sue controllate ("Bitmine" o la "Società"), è una società specializzata in infrastrutture per la tecnologia blockchain, attiva nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di leader mondiale tra le società con una strategia di tesoreria basata su Ethereum, la società implementa un'innovativa strategia sugli asset digitali, destinata a investitori istituzionali e operatori dei mercati pubblici. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, che le consente di generare ricompense di staking e redditi dall'attività di validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene asset digitali come parte della propria strategia aziendale, generando rendimenti su tali attività a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità di infrastruttura blockchain, tra cui lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la sua piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono inoltre investimenti in iniziative blockchain in fase iniziale (investimenti "moonshot"), nonché servizi accessori di mining, hosting e consulenza.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:
https://x.com/bitmnr
https://x.com/fundstrat 

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, che non sono puramente storiche, sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Tali dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall'uso di termini quali "si attende", "prevede", "previsto", "intende", "ritiene", "anticipa", "stima" e altre espressioni analoghe. Il presente documento contiene, in particolare, dichiarazioni previsionali riguardanti i pagamenti dei dividendi della società sui titoli preferenziali di serie A. Nel valutare tali dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di finanziare le attività correnti, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività future proposte; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni preferenziali di serie A della società; gli sviluppi normativi che riguardano le attività digitali, compresa l'adozione e l'attuazione definitiva della legislazione in sospeso e delle iniziative della SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi delle attività digitali; le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza dello staking della società; operazioni e valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. Le prestazioni future e i risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle riportate nella sezione Fattori di rischio del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni in seguito a revisioni o modifiche successive alla data del presente comunicato, salvo quanto previsto dalla legge.

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