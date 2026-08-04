Bitmine Immersion Technologies (BMNR) ha annunciato che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,8 milioni di token, mentre le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,3 miliardi di dollari

Alle 16:00 ET del 2 agosto 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.797.813 ETH al prezzo di 1.880 dollari per ETH (per Coinbase NASDAQ: COIN), 209 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione di 61 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e una liquidità totale e titoli negoziabili pari a 173 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,8% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

"Nel mese di luglio, ETH ha superato il Nasdaq 100 di 2.500 punti base (o 25 punti percentuali). Si tratta della maggiore sovraperformance dal luglio 2025 e riteniamo che rifletta il rafforzamento dei fondamentali della criptovaluta. Lo scorso luglio (2025), l'ETH è passato da $ 2.375 a 4.057 dollari entro la fine di agosto", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine.

"Da quando Bitmine ha adottato una strategia di tesoreria basata su Ethereum il 30 giugno dello scorso anno, una significativa sovraperformance mensile di ETH rispetto al QQQ è stata generalmente seguita da una sovraperformance delle azioni Bitmine rispetto a ETH nel mese successivo. Pertanto, Bitmine ha riacquistato 4,5 milioni di azioni ordinarie nella scorsa settimana, poiché il management di Bitmine continua a considerare le azioni Bitmine come valutate in modo interessante", ha proseguito Lee.

"I 4,5 milioni di riacquisti effettuato la scorsa settimana portano il nostro totale di riacquisti di azioni ordinarie a oltre 16 milioni di azioni ordinarie. Questo riacquisto rimane il più grande mai eseguito da qualsiasi DAT (Digital Asset Treasury) operante nell'ambito di Ethereum, Bitcoin o cripto", ha proseguito Lee. Dal 1° luglio 2026, Bitmine ha riacquistato 16,1 milioni di azioni ordinarie nell'ambito del programma di riacquisto di azioni da 4 miliardi di dollari autorizzato in precedenza.

"Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 10.399 ETH. Bitmine ha acquistato ETH ogni settimana dall'avvio della strategia di tesoreria ETH, il 30 giugno 2025", ha dichiarato Lee.

Il 16 luglio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del Presidente (link qui) per il mese di luglio 2026. Il titolo del messaggio è "ETH è la cura per la Valle perturbante della ricchezza".

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare la tesoreria Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 2 agosto 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 4.917.189 (9,2 miliardi di dollari al prezzo di 1.880 dollari per ETH). "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 291 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,67%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking sono attualmente previsti a 247 milioni di dollari. E questi 4,9 milioni di ETH rappresentano l'85% dei 5,8 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,67% (su base annua)", ha proseguito Lee.

Le partecipazioni in criptovalute di Bitmine occupano il 1° posto delle tesorerie Ethereum e il 2° posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riferito possiede 843.775 BTC per un valore di circa 57 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande tesoreria di ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 698 milioni di dollari (media a 5 giorni, al 31 luglio 2026), classificandosi al 180° posto negli Stati Uniti, dietro a Schlumberger NV (179° posto) e davanti a Marsh & Mclennan (181° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) abbiano, per i servizi finanziari nel 2026, una portata trasformativa analoga a quella del provvedimento statunitense del 15 agosto 1971 che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro USA 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Questi investimenti si sono rivelati più efficienti dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) e le sue controllate ("Bitmine" o la "Società") è una società specializzata in infrastrutture per la tecnologia blockchain, con attività nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di leader mondiale tra le società con una strategia di tesoreria basata su Ethereum, la società implementa un'innovativa strategia per gli asset digitali destinata a investitori istituzionali e operatori dei mercati dei capitali. La Società offre un'infrastruttura di staking e validazione di livello istituzionale, che le consente di generare ricompense da staking e ricavi dall'attività di validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene asset digitali come parte della propria strategia aziendale, generando rendimenti su tali attività a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Durante il 2025, la Società ha ampliato le sue capacità di infrastruttura blockchain, tra cui lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la sua piattaforma istituzionale di stacking e convalida. Le attività della Società comprendono inoltre investimenti in iniziative blockchain in fase iniziale (investimenti "moonshot"), nonché servizi accessori di mining, hosting e consulenza.

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Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Tali dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall'uso di termini quali "si attende", "prevede", "previsto", "intende", "ritiene", "anticipa", "stima" e altre espressioni analoghe. Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali riguardanti, in particolare: (i) gli obiettivi della Società riguardo all'acquisizione di ETH, inclusa l'iniziativa "Alchemy of 5%" e la dichiarazione secondo cui Bitmine ha raggiunto il 96% di tale obiettivo; (ii) la strategia della Società relativa all'accumulo di asset digitali e alle attività di staking, inclusa la dichiarazione secondo cui Bitmine detiene 4.917.189 ETH in staking per un valore di 9,2 miliardi di dollari, con ricompense annualizzate previste dallo staking di ETH pari a circa 291 milioni di dollari (quando l'intera posizione in ETH di Bitmine sarà completamente messa in staking tramite MAVAN e i suoi partner di staking), nonché ricavi annualizzati attualmente previsti derivanti dallo staking pari a circa 247 milioni di dollari; (iii) l'espansione prevista di MAVAN per servire investitori istituzionali, custodian e partner dell'ecosistema alla ricerca di un'infrastruttura di staking di livello superiore; (iv) il costante impegno della Società ad acquisire ETH su base settimanale nell'ambito della propria strategia di tesoreria Ethereum; (v) la convinzione del management secondo cui il GENIUS Act e il Project Crypto della SEC abbiano un impatto trasformativo sui servizi finanziari paragonabile all'azione degli Stati Uniti del 15 agosto 1971 che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense; (vi) le aspettative relative al programma di riacquisto azionario da 4 miliardi di dollari e al valore accrescitivo dello stesso per gli azionisti, incluse le dichiarazioni secondo cui Bitmine ha realizzato il più grande riacquisto di azioni ordinarie mai effettuato da una Digital Asset Treasury di Ethereum o Bitcoin; (vii) la convinzione del management secondo cui una significativa sovraperformance di ETH rispetto al QQQ è stata generalmente seguita da una sovraperformance delle azioni Bitmine rispetto a ETH e che le azioni Bitmine presentino una valutazione interessante; (viii) le dichiarazioni relative all'investimento della Società in Eightco Holdings quale fonte di esposizione indiretta a OpenAI; e (ix) la crescita e l'evoluzione future della strategia di tesoreria Ethereum della Società. Nel valutare tali dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum, le operazioni di riacquisto delle azioni e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di Serie A della Società; gli sviluppi normativi che riguardano gli asset digitali, tra cui l'emanazione e l'attuazione definitiva del GENIUS Act e delle altre proposte di legge in fase di approvazione e iniziative della SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali; le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni di staking della Società; i rischi riguardanti i sistemi di IA e il relativo impatto sui mercati delle criptovalute; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. Le prestazioni future e i risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione Fattori di rischio del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzowww.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni in seguito a revisioni o modifiche successive alla data del presente comunicato, salvo quanto previsto dalla legge.