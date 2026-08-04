Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 5,8 millions de jetons et que ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités atteignent 11,3 milliards de dollars

Au 2 août 2026 à 16 h 00 (heure de l'Est), le portefeuille de cryptomonnaies de la Société se composait de 5 797 813 ETH au cours de 1 880 dollars par ETH (selon Coinbase, NASDAQ : COIN), 209 bitcoins (BTC), une participation de 180 millions de dollars dans Beast Industries, une participation de 61 millions de dollars dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et un total de liquidités et de titres négociables s'élevant à 173 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 4,8 % de l'offre totale d'ETH (qui s'élève à 120,7 millions d'ETH).

« En juillet, l'ETH a surperformé le Nasdaq 100 de 2 500 points de base (soit 25 points de pourcentage). Il s'agit de la plus forte surperformance enregistrée depuis juillet 2025, et nous estimons qu'elle reflète le renforcement des fondamentaux des cryptomonnaies. En juillet dernier (2025), le cours de l'ETH est passé de 2 375 dollars à 4 057 dollars à la fin du mois d'août », a déclaré Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine.

« Depuis que Bitmine s'est réorienté vers une stratégie de trésorerie Ethereum le 30 juin de l'année dernière, les performances nettement supérieures de l'ETH par rapport au QQQ (sur une base mensuelle) ont généralement été suivies, le mois suivant, par une surperformance des actions de Bitmine par rapport à l'ETH. C'est pourquoi Bitmine a racheté 4,5 millions d'actions ordinaires au cours de la semaine dernière, la direction de Bitmine continuant de considérer que les actions de la société présentent une valorisation intéressante », a poursuivi T. Lee.

« Le rachat de 4,5 millions d'actions effectué la semaine dernière porte le total de nos rachats d'actions ordinaires à plus de 16 millions d'actions ordinaires. Ce rachat reste le plus important jamais réalisé par un DAT (Digital Asset Treasury) d'Ethereum, de Bitcoin ou de cryptomonnaie », a ajouté T. Lee. Depuis le 1er juillet 2026, Bitmine a racheté 16,1 millions d'actions ordinaires dans le cadre du programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars préalablement autorisé.

« Au cours de la semaine dernière, nous avons acquis 10 399 ETH. Bitmine a acheté des ETH chaque semaine depuis le lancement de la stratégie de trésorerie ETH, le 30 juin 2025 », a déclaré T. Lee.

Le 16 juillet 2026, Bitmine a publié le dernier message du président (lien ici) pour le mois de juillet 2026. Le titre du message est « ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth » (L'ETH est le remède à la vallée dérangeante de la richesse).

Au début de l'année 2026, Bitmine a lancé MAVAN (Made in American VAlidator Network), une plateforme de jalonnement destinée aux investisseurs institutionnels. Alors que MAVAN a été initialement développée pour soutenir la propre trésorerie Ethereum de Bitmine, la plateforme a aujourd'hui vocation à se développer pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de jalonnement de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà jalonnée sur la plateforme MAVAN.

Au 2 août 2026, le montant total d'ETH jalonné sur Bitmine s'élève à 4 917 189 (soit 9,2 milliards de dollars, à 1 880 dollars par ETH). « Bitmine a jalonné plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À grande échelle (lorsque les ETH de Bitmine sont entièrement jalonnés par MAVAN et ses partenaires de jalonnement), la récompense prévue pour le jalonnement d'ETH est de 291 millions de dollars sur une base annualisée (en utilisant un rendement de 2,67 % sur 7 jours pour BMNR) », a déclaré T. Lee.

« Les recettes annualisées issues du jalonnement sont désormais estimées à 247 millions de dollars. Et ces 4,9 millions d'ETH représentent 85 % des 5,8 millions d'ETH détenus par Bitmine. Les opérations de jalonnement menées par Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,67 % (annualisé) », a poursuivi T. Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine règnent en tant que première trésorerie Ethereum et deuxième trésorerie mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui détiendrait 843 775 BTC d'une valeur d'environ 57 milliards de dollars. Bitmine reste la plus importante trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus négociées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, le titre a enregistré un volume quotidien moyen de transactions de 698 millions de dollars (moyenne sur 5 jours, au 31 juillet 2026), se classant ainsi à la 180e place aux États-Unis, derrière Schlumberger NV (179e) et devant Marsh & McLennan (181e) parmi les 5 704 titres cotés aux États-Unis (, statista.com, et étude Fundstrat).

La direction de Bitmine estime que la loi GENIUS et le projet Crypto de la Commission américaine des opérations boursières ( (SEC) auront, en 2026, un impact aussi transformateur sur les services financiers que la décision prise par les États-Unis le 15 août 1971, qui a mis fin au système de Bretton Woods et a détaché le dollar américain de l'étalon-or il y a 54 ans. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR) et ses filiales (« Bitmine » ou la « Société ») est une société spécialisée dans les infrastructures de technologie de la chaîne de blocs, active dans les services institutionnels de jalonnement et de validation d'actifs numériques, l'exploitation minière de bitcoins et la gestion stratégique d'actifs numériques. En tant que leader mondial dans le domaine de la gestion de trésorerie Ethereum, la Société met en œuvre une stratégie innovante en matière d'actifs numériques à l'intention des investisseurs institutionnels et des acteurs des marchés publics. La Société fournit une infrastructure de jalonnement et de validation de niveau institutionnel — grâce à laquelle elle perçoit des récompenses de jalonnement et des revenus de validation — parallèlement à ses activités d'extraction de bitcoins. Bitmine détient des actifs numériques dans le cadre d'une stratégie visant à générer des revenus sur ces avoirs afin de soutenir la liquidité et la constitution de capital. Au cours de l'année 2025, la Société a renforcé ses capacités en matière d'infrastructure de chaîne de blocs, notamment en développant et en déployant MAVAN, sa plateforme institutionnelle de jalonnement et de validation. Les activités de la société comprennent également des investissements dans des projets blockchain en phase de démarrage (investissements « moonshot ») ainsi que des services connexes dans les domaines du minage, de l'hébergement et du conseil.

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Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer » et d'autres expressions similaires. Le présent document contient en particulier des déclarations prospectives concernant : (i) les objectifs de la Société en matière d'acquisition d'ETH, notamment l'initiative « Alchimie des 5 % » et l'affirmation selon laquelle Bitmine a déjà atteint 96 % de cet objectif ; (ii) la stratégie d'accumulation d'actifs numériques de la Société et ses opérations de staking, y compris l'affirmation selon laquelle Bitmine détient 4 917 189 ETH mis en jalonnement, représentant 9,2 milliards de dollars, des récompenses de staking d'ETH annualisées prévues d'environ 291 millions de dollars (lorsque les ETH de Bitmine seront entièrement mis en jalonnement par MAVAN et ses partenaires de jalonnement), et des revenus de jalonnement annualisés actuellement prévus d'environ 247 millions de dollars ; (iii) l'expansion prévue de MAVAN pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels, des dépositaires et des partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de jalonnement de premier ordre ; (iv) l'engagement continu de la Société à acquérir des ETH chaque semaine dans le cadre de sa stratégie de trésorerie ETH ; (v) la conviction de la direction selon laquelle la loi GENIUS et le projet Crypto de la SEC constituent une transformation aussi profonde pour les services financiers que la décision prise par les États-Unis le 15 août 1971 de mettre fin au système de Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain ; (vi) les attentes concernant le programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars et sa valeur créatrice de valeur pour les actionnaires, y compris les déclarations selon lesquelles Bitmine a réalisé le plus important rachat d'actions ordinaires jamais effectué par une trésorerie d'actifs numériques en ETH ou en Bitcoin ; (vii) la conviction de la direction selon laquelle une surperformance significative de l'ETH par rapport au QQQ a généralement été suivie d'une surperformance des actions Bitmine par rapport à l'ETH, et que les actions Bitmine présentent une valorisation attractive ; (viii) les déclarations selon lesquelles l'investissement de la Société dans Eightco Holdings offre une exposition indirecte à OpenAI ; et (ix) la croissance et le développement futurs de la stratégie de trésorerie Ethereum de la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez tenir compte de divers facteurs, notamment : la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché ; la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, ses opérations de trésorerie Ethereum, ses activités de rachat d'actions et ses activités futures proposées ; l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine ; les conditions de marché affectant le prix de négociation de l'action ordinaire de la Société ; les développements réglementaires affectant les actifs numériques, y compris l'adoption finale et l'application de la loi GENIUS, d'autres législations en cours et des initiatives de la SEC ; la volatilité et l'imprévisibilité des prix des actifs numériques ; la performance, la fiabilité et la sécurité des opérations de jalonnement de la Société ; les risques liés aux systèmes d'IA et leur impact sur les marchés des cryptomonnaies ; et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.