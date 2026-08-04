Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat het bezit aan ETH 5,8 miljoen tokens heeft bereikt en dat het totale bezit aan cryptovaluta en geldmiddelen 11,3 miljard dollar bedraagt

Op 2 augustus 2026 om 16.00 uur (ET) bestaan de cryptobezittingen van de onderneming uit 5.797.813 ETH tegen een koers van 1.880 dollar per ETH (via CoinbaseNASDAQ: COIN), 209 Bitcoin (BTC), een belang van 180 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 61 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totaal aan liquide middelen en verhandelbare effecten van 173 miljoen dollar. De ETH-bezittingen van Bitmine vertegenwoordigen 4,8% van het totale ETH-aanbod van 120,7 miljoen ETH.

"In juli presteerde ETH 2.500 basispunten (of 25 procentpunten) beter dan de Nasdaq 100. Dit is de grootste voorsprong sinds juli 2025 en volgens ons wijst dit op de steeds sterker wordende fundamentele basis van crypto. In juli vorig jaar (2025) steeg ETH van 2.375 dollar naar 4.057 dollar eind augustus", aldus Thomas "Tom" Lee, voorzitter van Bitmine.

"Sinds Bitmine op 30 juni vorig jaar is overgestapt op een Ethereum-treasurystrategie, werden aanzienlijk betere prestaties van ETH ten opzichte van QQQ doorgaans gevolgd door een maand waarin het aandeel Bitmine beter presteerde dan ETH. Daarom heeft Bitmine de afgelopen week 4,5 miljoen gewone aandelen ingekocht, aangezien het management van Bitmine de aandelen nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd acht", vervolgde Lee.

"Met de inkoop van 4,5 miljoen aandelen in de afgelopen week komt het totale aantal door ons ingekochte gewone aandelen uit op meer dan 16 miljoen. Dit blijft de grootste aandeleninkoop ooit door een Ethereum-, Bitcoin- of andere crypto-DAT (Digital Asset Treasury)", vervolgde Lee. Sinds 1 juli 2026 heeft Bitmine 16,1 miljoen gewone aandelen ingekocht in het kader van het eerder goedgekeurde aandeleninkoopprogramma van 4 miljard dollar.

"In de afgelopen week hebben we 10.399 ETH aangekocht. Bitmine heeft sinds de start van de ETH-treasurystrategie op 30 juni 2025 elke week ETH gekocht", aldus Lee.

Op 16 juli 2026 heeft Bitmine de meest recente boodschap van de bestuursvoorzitter voor juli 2026 gepubliceerd (link hier). De titel van de boodschap luidt: "ETH is de remedie voor de Uncanny Valley of Wealth".

Eerder in 2026 lanceerde Bitmine MAVAN (het Made in America VAlidator Network), een stakingplatform van institutioneel niveau. Hoewel MAVAN oorspronkelijk werd ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmines eigen Ethereum-treasury, is MAVAN van plan het platform uit te breiden om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar stakinginfrastructuur van topklasse van dienst te zijn. Een deel van Bitmines ETH is al gestaket op het MAVAN-platform.

Op 2 augustus 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 4.917.189 (9,2 miljard dollar bij een koers van 1.880 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaket dan enige andere partij ter wereld. Op volle schaal, wanneer alle ETH van Bitmine via MAVAN en zijn stakingpartners is gestaket, zullen de ETH-stakingbeloningen naar verwachting 291 miljoen dollar op jaarbasis bedragen, uitgaande van een zevendaags BMNR-rendement van 2,67%", aldus Lee.

"De jaarlijkse stakinginkomsten worden nu geschat op 247 miljoen dollar. Deze 4,9 miljoen ETH vertegenwoordigen 85% van de 5,8 miljoen ETH die Bitmine aanhoudt. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine realiseerden een rendement over 7 dagen van 2,67% (op jaarbasis)", vervolgde Lee.

De cryptobezittingen van Bitmine vormen de grootste Ethereum-treasury en de op één na grootste treasurypositie ter wereld, na Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat naar verluidt 843.775 BTC bezit met een geschatte waarde van ongeveer 57 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van het aandeel 698 miljoen dollar (5-daags gemiddelde, op 31 juli 2026). Daarmee staat het op plaats 180 in de Verenigde Staten, achter Schlumberger NV (plaats 179) en vóór Marsh & Mclennan (plaats 181) onder 5.704 in de Verenigde Staten genoteerde aandelen (statista.com en onderzoek van Fundstrat).

Het management van Bitmine is van mening dat de GENIUS Act en Project Crypto van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) in 2026 net zo ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als het besluit van de Verenigde Staten van 15 augustus 1971, waarmee 54 jaar geleden een einde werd gemaakt aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan goud werd losgelaten. Deze gebeurtenis in 1971 vormde de katalysator voor de modernisering van Wall Street en leidde tot het ontstaan van de huidige toonaangevende spelers op Wall Street en de huidige financiële en betalingsinfrastructuur. Deze bleken uiteindelijk betere investeringen dan goud.

De boodschap van de voorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De resultatenpresentatie voor het volledige boekjaar 2025 en de ondernemingspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Over Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) en zijn dochterondernemingen (Bitmine of de onderneming) vormen een infrastructuuronderneming voor blockchaintechnologie die actief is op het gebied van institutionele staking- en validatiediensten voor digitale activa, bitcoinmining en strategisch beheer van digitale activa. Als 's werelds toonaangevende Ethereum-treasuryonderneming hanteert Bitmine een innovatieve strategie voor digitale activa, gericht op institutionele beleggers en deelnemers aan de openbare kapitaalmarkten. De onderneming biedt staking- en validatie-infrastructuur van institutionele kwaliteit, waarmee zij stakingbeloningen en inkomsten uit validatie genereert, en houdt zich daarnaast bezig met bitcoinmining. Bitmine houdt digitale activa aan als strategische beleggingen en genereert rendement op die activa ter ondersteuning van de liquiditeit en kapitaalvorming. In 2025 breidde de onderneming haar mogelijkheden op het gebied van blockchaininfrastructuur uit, onder meer door MAVAN, haar institutionele staking- en validatieplatform, te ontwikkelen en in gebruik te nemen. De activiteiten van de onderneming omvatten verder investeringen in veelbelovende blockchainprojecten in een vroege fase (moonshotinvesteringen), evenals aanvullende diensten op het gebied van mining, hosting en consultancy.

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Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'projecteert', 'geprojecteerd', 'is voornemens', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de doelstellingen van de onderneming met betrekking tot de verwerving van ETH, waaronder het initiatief Alchemy of 5% en de verklaring dat Bitmine deze doelstelling voor 96% heeft bereikt; (ii) de strategie van de onderneming voor de accumulatie van digitale activa en haar stakingactiviteiten, waaronder de verklaring dat Bitmine 4.917.189 ETH heeft gestaket, met een waarde van 9,2 miljard dollar, dat de verwachte stakingbeloningen op ETH op jaarbasis ongeveer 291 miljoen dollar bedragen zodra alle ETH van Bitmine via MAVAN en zijn stakingpartners is gestaket, en dat de huidige verwachte stakinginkomsten op jaarbasis ongeveer 247 miljoen dollar bedragen; (iii) de beoogde uitbreiding van MAVAN om institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar stakinginfrastructuur van topklasse van dienst te zijn; (iv) de blijvende inzet van de onderneming om in het kader van haar ETH-treasurystrategie wekelijks ETH te verwerven; (v) de overtuiging van het management dat de GENIUS Act en Project Crypto van de SEC net zo ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als het besluit van de Verenigde Staten van 15 augustus 1971, waarmee een einde werd gemaakt aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan goud werd losgelaten; (vi) de verwachtingen ten aanzien van het aandeleninkoopprogramma van 4 miljard dollar en de waardeverhogende effecten ervan voor aandeelhouders, waaronder verklaringen dat Bitmine de grootste inkoop van gewone aandelen ooit door een Ethereum- of Bitcoin-Digital Asset Treasury heeft uitgevoerd; (vii) de overtuiging van het management dat een aanzienlijke prestatievoorsprong van ETH op QQQ doorgaans werd gevolgd door een periode waarin het aandeel Bitmine beter presteerde dan ETH, en dat het aandeel Bitmine aantrekkelijk gewaardeerd is; (viii) verklaringen dat de investering van de onderneming in Eightco Holdings indirecte blootstelling aan OpenAI biedt; en (ix) de toekomstige groei en verdere ontwikkeling van de Ethereum-treasurystrategie van de onderneming. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige ondernemingsactiviteiten, zijn Ethereum-treasuryactiviteiten, zijn aandeleninkoopactiviteiten en zijn voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving waarin Bitmine actief is; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelskoers van de gewone aandelen en de preferente aandelen van serie A van de onderneming; ontwikkelingen in de regelgeving met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke aanneming en implementatie van de GENIUS Act en andere aanhangige wetgeving en initiatieven van de SEC; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa; de prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van de stakingactiviteiten van de onderneming; risico's in verband met AI-systemen en de impact daarvan op de cryptomarkten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt vermeld in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de invloedssfeer van Bitmine liggen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in de sectie Risicofactoren van Bitmines Form 10-K, die op 21 november 2025 bij de SEC is ingediend, en in alle overige bij de SEC ingediende documenten, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van de indieningen van Bitmine bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen na de datum van dit persbericht naar aanleiding van herzieningen of wijzigingen bij te werken, behalve voor zover wettelijk vereist.