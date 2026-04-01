Eightco (NASDAQ: ORBS) dichiara un patrimonio complessivo di 326 milioni di dollari, che comprende quasi 280 milioni di Worldcoin e oltre 11.000 ETH

ORBS offre esposizione al mercato pubblico alle società private più innovative, tra cui OpenAI e Beast Industries

ORBS colma un divario fondamentale tra gli investitori pubblici e le tecnologie trasformative

OpenAI rappresenta circa il 30% della posizione di tesoreria totale di ORBS

La Società è sostenuta da un gruppo di investitori strategici e istituzionali, tra cui: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR e altri

EASTON, Pennsylvania, 1 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("ORBS" o la "Società") ha annunciato oggi un aggiornamento sul proprio portafoglio complessivo, sottolineando l'espansione della propria posizione nel settore delle risorse digitali e gli investimenti strategici in aziende tecnologiche private leader di settore.

Al 30 marzo 2026, ore 13:00 (ora orientale degli Stati Uniti), le partecipazioni di ORBS includono 277.222.975 Worldcoin (WLD) al prezzo di 0,28 $ per WLD (Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH), un investimento indiretto di 90 milioni di dollari in OpenAI, un investimento di 25 milioni di dollari in Beast Industries e 109 milioni di dollari in contanti e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 326 milioni di dollari.

OpenAI rappresenta circa il 30% della posizione di tesoreria totale di ORBS. ORBS detiene quasi il 9% dell'attuale offerta di WLD in circolazione, posizionando la società come il più grande partecipante al mercato pubblico nell'ecosistema Worldcoin.

"In ORBS, la nostra strategia è incentrata sull'offrire agli investitori del mercato pubblico l'opportunità di investire in alcune delle più importanti società private che stanno plasmando il futuro della tecnologia", ha dichiarato Kevin O'Donnell, Amministratore delegato di Eightco ($ORBS). "Attraverso i nostri investimenti in società di grande influenza come OpenAI e Beast Industries, stiamo costruendo un portafoglio in cui convergono intelligenza artificiale, identità digitale ed ecosistemi di consumo di nuova generazione."

La Società aveva precedentemente annunciato nuovi finanziamenti per 130 milioni di dollari, guidati da un investimento di 80 milioni di dollari da parte di Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), con la partecipazione aggiuntiva di ARK Invest e Payward, la società madre di Kraken, che hanno impegnato ciascuna 25 milioni di dollari. Questo capitale consente a ORBS di accelerare la propria strategia di investimento in tecnologie trasformative nei settori dell'intelligenza artificiale, delle infrastrutture blockchain e delle piattaforme digitali globali per i consumatori.

"ORBS sta costruendo un punto di accesso al mercato pubblico per le aziende che guidano l'era dell'intelligenza artificiale", ha affermato Brett Winton, Chief Futurist di ARK Invest e Consulente del Consiglio di amministrazione di ORBS. "Ampliando l'accesso ad aziende private di grande influenza, ORBS contribuisce a colmare un divario fondamentale tra gli investitori pubblici e le tecnologie trasformative."

INFORMAZIONI SU EIGHTCO HOLDINGS INC.

La mission di Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è acquisire partecipazioni nel modello di IA leader, OpenAI, e nei principali creatori di contenuti, MrBeast e Beast Industries. Attraverso investimenti strategici e partnership, ORBS si colloca al crocevia tra infrastruttura blockchain, intelligenza artificiale e piattaforme di consumo di nuova generazione. La Società punta sulla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti, allocando il capitale in base alle tecnologie trasformative che plasmano il futuro dell'umanità.

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