TCL Professional presenta soluzioni di digital signage e LED commerciali di livello olimpico all'ISE 2026

La nuova generazione di segnaletica digitale e display LED commerciali combina design di alta qualità, prestazioni elevate e affidabilità per gli ambienti professionali più esigenti

In qualità di partner ufficiale delle Olimpiadi a livello mondiale, TCL Professional rafforza la sua leadership tecnologica con soluzioni convalidate ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026

BARCELLONA, Spagna, 4 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- TCL, leader mondiale nell'elettronica di consumo e marchio leader al mondo di TV mini LED e di grandi dimensioni, presenta oggi una nuova generazione di soluzioni di digital signage e display LED commerciali di fascia alta all'Integrated Systems Europe (ISE 2026), dove l'azienda espone allo stand 1C500 (Padiglione 1). TCL Professional, un marchio secondario focalizzato sui mercati verticali B2B, presenta soluzioni di display commerciali appositamente progettate per diversi ambienti professionali. Le soluzioni sono basate sulle tecnologie di visualizzazione fornite da TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), leader mondiale nelle tecnologie di visualizzazione avanzate e sussidiaria di TCL Technology (000100.SZ). TCL CSOT offre al gruppo competenze uniche in termini di innovazione, produzione e controllo qualità end-to-end. Sviluppate sfruttando i punti di forza di TCL lungo l'intera filiera produttiva industriale, queste soluzioni sono state validate in uno degli ambienti più esigenti al mondo: i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Recentemente nominata Partner Ufficiale delle Olimpiadi a Livello Mondiale, TCL rafforza il suo posizionamento globale nel mercato B2B con tecnologie di visualizzazione che soddisfano i più elevati standard qualitativi olimpici. All'ISE 2026, la fiera mondiale leader per la tecnologia audiovisiva e l'integrazione di sistemi, l'azienda dimostra come il design di lusso del suo digital signage soddisfi le aspettative dei clienti di fascia alta, mentre i suoi nuovi display a LED ridefiniscono gli standard di prestazione nel mercato europeo.

Serie TMN: digital signage premium per ambienti professionali esigenti

Nel segmento digital signage, TCL Professional mette in evidenza la serie TMN come uno dei prodotti chiave dell'ISE 2026. Come linea di digital signage compiuta e prodotta in serie, la serie TMN riflette l'esperienza maturata da TCL nella produzione di display su larga scala e nell'implementazione a lungo termine dei prodotti in ambienti professionali.

Progettata per applicazioni aziendali e commerciali di alta qualità, la serie TMN presenta un design ultrasottile da 27,9 mm e cornici uniformi su quattro lati, supportando l'installazione sia in verticale che in orizzontale per una perfetta integrazione in un'ampia gamma di spazi professionali. Disponibile in formati da 32" a 115", la serie offre un'eccezionale flessibilità per progetti di qualsiasi scala.

Dotata di pannelli display forniti da TCL CSOT, la serie TMN offre prestazioni visive eccezionali, unendo una risoluzione 4K UHD, luminosità di 500 nit e una copertura della gamma cromatica DCI-P3 del 93% per una riproduzione dei colori estremamente accurata. Un rapporto di contrasto di 4.000:1 e un pannello antiriflesso con opacità del 25% garantiscono un'eccellente visibilità, superando in prestazioni molte soluzioni concorrenti sul mercato.

Con una memoria fino a 4+32 GB, Wi-Fi 2,4G/5G, connettività RS232, un orologio integrato e 2 altoparlanti stereo da 10 W, la serie TMN offre prestazioni e connettività complete, pronta per l'implementazione professionale in diversi scenari commerciali.

Oltre alla serie TMN, TCL Professional presenta la serie TEN, disponibile in dimensioni che vanno da 43" a 75". Con livelli di luminosità di 350 nit, la serie TEN offre una soluzione di digital signage versatile ed economica per un'ampia gamma di applicazioni professionali.

TH55HO: digital signage per esterni ad alte prestazioni

Ampliando il proprio portafoglio di digital signage, TCL Professional presenta il nuovo display per digital signage per esterni TH55HO, un nuovo prodotto chiave per il 2026, progettato specificamente per ambienti esterni ad alta visibilità. Progettato per offrire luminosità ultra elevata, il modello TH55HO garantisce contenuti nitidi e vividi anche sotto la luce diretta del sole. Le avanzate tecnologie anti-scolorimento e anti-ingiallimento preservano la qualità dell'immagine nel tempo, mentre il design antiriflesso con incollaggio ottico mantiene la nitidezza visiva anche in condizioni di alte temperature.

Progettato per applicazioni esterne impegnative, il modello TH55HO è dotato di una struttura protettiva robusta che ne migliora la durata e l'affidabilità in ambienti difficili. Il suo pannello ad alta trasmittanza, ottimizzato per la visibilità con polarizzatore, garantisce un'eccellente leggibilità da più angolazioni di visione, mentre la tecnologia intelligente di risparmio energetico ottimizza il consumo energetico senza compromettere le prestazioni. Insieme, queste caratteristiche rendono il modello TH55HO una soluzione robusta ed efficiente per l'implementazione di digital signage per esterni in hub di trasporto, facciate di negozi e spazi pubblici.

Integrazione con OpenCMS e garanzia di qualità end-to-end

Per la gestione dei contenuti, il digital signage di TCL supporta un'implementazione CMS flessibile, integrandosi perfettamente con il TCL Eshow CMS sviluppato internamente da TCL e con un'ampia gamma di piattaforme CMS di terze parti. Questo approccio aperto e collaborativo garantisce un'integrazione fluida in progetti B2B reali e in ambienti di integrazione di sistemi complessi. Lo stretto coordinamento tra gli ecosistemi hardware TCL Professional e software CMS offre un'esperienza stabile, efficiente e scalabile per integratori e operatori.

La qualità è ulteriormente rafforzata dalla filiera produttiva integrata verticalmente di TCL, che copre la progettazione, la produzione e i componenti chiave end-to-end. Questa serie ha ottenuto diverse certificazioni internazionali e ha ricevuto numerosi premi di settore a livello mondiale.

Display LED commerciali: ridefinire gli standard di prestazione in Europa

All'ISE 2026, TCL presenta le sue ultime soluzioni di display LED commerciali, progettate per soddisfare le esigenze di ambienti professionali di fascia alta e progetti visivi su vasta scala. Queste soluzioni integrano tecnologie di visualizzazione avanzate incentrate sull'offerta di prestazioni visive superiori, affidabilità operativa ed efficienza di installazione in applicazioni ad alto impatto.

Basati sulle tecnologie di visualizzazione sviluppate da TCL CSOT, questi display integrano materiali di incapsulamento brevettati a bassissima riflessione, raggiungendo un eccezionale rapporto di contrasto fino a 37.500:1. Ciò migliora significativamente la profondità e i dettagli delle immagini, anche in condizioni di illuminazione difficili. La tecnologia di profondità colore a 24 bit, leader del settore, consente inoltre la riproduzione di fino a 16,77 milioni di sfumature di grigio, offrendo sfumature uniformi, transizioni di colore accurate e contenuti visivi estremamente dettagliati.

Un design avanzato a pannello di grandi dimensioni migliora l'uniformità visiva riducendo significativamente gli spazi delle giunzioni tra i moduli, migliorando al contempo l'efficienza di installazione nelle configurazioni di grande formato. In combinazione con prestazioni di elevata luminosità, una solida gestione termica e una stabilità operativa a lungo termine, queste soluzioni LED sono progettate per mantenere una qualità dell'immagine costante anche in caso di un intenso uso professionale.

TCL amplierà ulteriormente il proprio portafoglio nel 2026 con il lancio di display LED All-in-One (AIO) da 136 pollici e 163 pollici, progettati per semplificare l'implementazione e offrire al contempo esperienze visive di alta qualità su grande formato.

Un nuovo attore chiave nel mercato europeo dei display commerciali

Con la sua presenza all'ISE 2026, TCL Professional consolida il suo ruolo di attore chiave nel settore europeo dei display commerciali, offrendo soluzioni LED e digital signage di alto livello che combinano design premium, innovazione tecnologica e affidabilità comprovata nel mondo reale.

In qualità di partner ufficiale delle Olimpiadi a livello mondiale, TCL porta lo stesso impegno per precisione, durata ed eccellenza visiva al mercato dei display professionali, rispondendo alle esigenze di integratori di sistemi e gestori di impianti che danno priorità a stabilità a lungo termine, scalabilità e prestazioni comprovate in applicazioni reali.

