TCL Professional predstavuje na veľtrhu ISE 2026 digitálne značenie a komerčné LED riešenia na olympijskej úrovni
Feb 04, 2026, 11:44 ET
- Nová generácia digitálnych reklamných a komerčných LED displejov kombinuje prémiový dizajn s vysokým výkonom a spoľahlivosťou pre tie najnáročnejšie profesionálne prostredia.
- Ako oficiálny globálny olympijský partner upevňuje spoločnosť TCL Professional svoje technologické líderstvo vďaka riešeniam overeným pre zimné olympijské hry Miláno Cortina 2026.
BARCELONA, Španielsko, 4. február 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť TCL, globálny líder v oblasti spotrebnej elektroniky a svetová jednotka v oblasti mini LED a ultraveľkých televízorov, dnes predstavuje novú generáciu špičkových riešení digitálneho značenia a komerčných LED displejov na veľtrhu Integrated Systems Europe (ISE 2026). Spoločnosť tu vystavuje na stánku 1C500 (hala 1). TCL Professional, podznačka zameraná na vertikálne trhy B2B, predstavuje špeciálne komerčné zobrazovacie riešenia určené pre rôzne profesionálne prostredia. Ide o riešenia s podporou technológií displejov dodávaných spoločnosťou TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), svetovým lídrom v oblasti pokročilých zobrazovacích technológií a dcérskou spoločnosťou TCL Technology (000100.SZ). TCL CSOT poskytuje skupine jedinečné možnosti v oblasti inovácií, výroby a komplexnej kontroly kvality. Tieto riešenia, vyvinuté s využitím silných stránok spoločnosti TCL v celom hodnotovom reťazci odvetvia, boli overené v jednom z najnáročnejších prostredí na svete: na Zimných olympijských hrách Miláno Cortine 2026.
Spoločnosť TCL bola nedávno povýšená na oficiálneho celosvetového olympijského partnera. Upevňuje tak svoju globálnu pozíciu na trhu B2B pomocou zobrazovacích technológií, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy olympijskej kvality. Na ISE 2026, poprednom svetovom veľtrhu audiovizuálnych technológií a systémovej integrácie, spoločnosť predvádza, ako luxusný dizajn jej digitálneho značenia spĺňa očakávania náročných zákazníkov. Jej nové LED displeje zároveň nanovo definujú výkonnostné štandardy na európskom trhu.
Séria TMN: prémiové digitálne značenie pre náročné profesionálne prostredia
V segmente digitálneho značenia vyzdvihuje spoločnosť TCL Professional sériu TMN ako kľúčový exponát na veľtrhu ISE 2026. Séria TMN, ako vyspelý, sériovo vyrábaný rad digitálnych displejov, odráža získané skúsenosti spoločnosti TCL s výrobou displejov vo veľkej mierke a dlhodobým nasadením produktov v profesionálnom prostredí.
Séria TMN, navrhnutá pre prémiové firemné a komerčné aplikácie, sa vyznačuje ultratenkým dizajnom s hrúbkou 27,9 mm a rovnomernými rámikmi na štyroch stranách, čo umožňuje inštaláciu na výšku aj na šírku pre jednoduchú integráciu v širokej škále profesionálnych priestorov. Táto séria, dostupná vo veľkostiach od 32" do 115", ponúka výnimočnú flexibilitu pre projekty akéhokoľvek rozsahu.
Séria TMN, poháňaná zobrazovacími panelmi značky TCL CSOT, poskytuje vynikajúci vizuálny výkon, kombinuje rozlíšenie 4K UHD, jas 500 nitov a 93 % pokrytie farebnej škály DCI-P3 pre vysoko presnú reprodukciu farieb. Pomer kontrastu 4000:1 a matný panel s 25 % mierou zahmlenia zaisťujú vynikajúcu viditeľnosť a prekonávajú mnohé konkurenčné riešenia na trhu.
S pamäťou až 4+32 GB, 2,4G/5G Wi-Fi, pripojením RS232, vstavanými hodinami a 2×10 W stereo reproduktormi poskytuje séria TMN komplexný výkon a možnosti pripojenia, pripravené na profesionálne nasadenie v rôznych komerčných scenároch.
Popri sérii TMN predstavuje spoločnosť TCL Professional aj sériu TEN, ktorá je dostupná vo veľkostiach od 43" do 75". S jasom 350 nitov ponúka séria TEN všestranné a cenovo dostupné riešenie digitálneho značenia pre širokú škálu profesionálnych aplikácií.
TH55HO: vysokovýkonné digitálne značenie do exteriéru
Spoločnosť TCL Professional predstavuje nový exteriérový digitálny displej TH55HO. Ide o kľúčový nový produkt pre rok 2026, ktorý je navrhnutý špeciálne do vonkajšieho prostredia s vysokou viditeľnosťou, a rozširuje tak svoje portfólio digitálnych displejov. TH55HO je navrhnutý tak, aby poskytoval ultra vysoký jas, čo zaisťuje čistý a živý obsah aj na priamom slnečnom svetle. Pokročilé technológie proti zafarbeniu a žltnutiu dlhodobo zachovávajú kvalitu obrazu, zatiaľ čo opticky prepojený antireflexný dizajn zachováva vizuálnu jasnosť aj pri vysokých teplotách.
Model TH55HO, vyrobený pre náročné použitie v exteriéri, sa vyznačuje robustnou ochrannou konštrukciou, ktorá zvyšuje odolnosť a spoľahlivosť v náročných podmienkach. Jeho vysokopriepustný panel, optimalizovaný pre viditeľnosť s prípravou na polarizáciu, poskytuje vynikajúcu čitateľnosť z viacerých pozorovacích uhlov, zatiaľ čo inteligentná technológia úspory energie optimalizuje spotrebu energie bez kompromisov v oblasti výkonu. Vďaka týmto vlastnostiam je TH55HO robustným a efektívnym riešením pre vonkajšie digitálne značenie v dopravných uzloch, na fasádach obchodných domov a vo verejných priestoroch.
Otvorená integrácia CMS a komplexné zaistenie kvality
Na spravovanie obsahu podporuje digitálne reklamné značenie TCL flexibilné nasadenie CMS a plynulo spolupracuje s vlastným systémom TCL Eshow CMS od spoločnosti TCL, ako aj so širokou škálou bežných platforiem CMS tretích strán. Tento otvorený a kolaboratívny prístup zabezpečuje jednoduchú integráciu do skutočných B2B projektov a komplexných prostredí systémovej integrácie. Úzka koordinácia medzi ekosystémami hardvéru TCL Professional a softvéru CMS poskytuje stabilný, efektívny a škálovateľný zážitok pre integrátorov aj operátorov.
Kvalitu ďalej posilňuje vertikálne integrovaný hodnotový reťazec spoločnosti TCL, ktorý zahŕňa dizajn, výrobu a kľúčové komponenty od začiatku do konca. Táto séria získala viacero medzinárodných certifikácií a množstvo globálnych ocenení vo svojom odvetví.
Komerčné LED displeje: nová definícia výkonnostných štandardov v Európe
Na veľtrhu ISE 2026 predstavuje spoločnosť TCL svoje najnovšie komerčné LED displeje, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky špičkových profesionálnych prostredí a rozsiahlych vizuálnych projektov. Tieto riešenia integrujú pokročilé zobrazovacie technológie zamerané na poskytovanie vynikajúceho vizuálneho výkonu, prevádzkovej spoľahlivosti a efektívnej inštalácie vo vysoko náročných aplikáciách.
Tieto displeje, založené na zobrazovacích technológiách vyvinutých spoločnosťou TCL CSOT, integrujú patentované zapuzdrovacie materiály s ultranízkym odrazom, vďaka čomu dosahujú výnimočný kontrastný pomer až 37 500:1. To výrazne zvyšuje hĺbku a detaily obrazu aj pri náročných svetelných podmienkach. Špičková 24-bitová technológia farebnej hĺbky ďalej umožňuje reprodukciu až 16,77 milióna odtieňov sivej. Prináša tak plynulé gradienty, presné farebné prechody a vysoko detailný vizuálny obsah.
Pokročilý dizajn s veľkorozmernými panelmi zlepšuje vizuálnu jednotnosť výrazným znížením medzier medzi modulmi a zároveň zvyšuje efektivitu inštalácie vo veľkoformátových konfiguráciách. V kombinácii s vysokým jasom, robustným tepelným riadením a dlhodobou prevádzkovou stabilitou sú tieto LED riešenia navrhnuté tak, aby si zachovali stabilnú kvalitu obrazu aj pri intenzívnom profesionálnom používaní.
TCL v roku 2026 ďalej rozšíri svoje portfólio uvedením 136-palcových a 163-palcových LED displejov všetko v jednom (AIO), ktoré sú navrhnuté tak, aby zjednodušili nasadenie a zároveň poskytovali prémiové vizuálne zážitky vo veľkom formáte.
Nový zásadný hráč na európskom trhu s komerčnými displejmi
Svojou účasťou na veľtrhu ISE 2026 si spoločnosť TCL Professional upevňuje svoju rolu kľúčového hráča v európskom odvetví komerčných displejov a prináša vysokokvalitné digitálne značenie a LED riešenia, ktoré kombinujú prémiový dizajn, technologické inovácie a spoľahlivosť overenú v praxi.
Ako oficiálny globálny olympijský partner prináša spoločnosť TCL rovnaký záväzok k presnosti, odolnosti a vizuálnej dokonalosti na trh s profesionálnymi displejmi a rieši potreby systémových integrátorov a prevádzkovateľov športových podujatí, ktorí uprednostňujú dlhodobú stabilitu, škálovateľnosť a overený výkon v skutočných aplikáciách.
O spoločnosti TCL
TCL je popredná značka spotrebnej elektroniky a líder v globálnom odvetví televízorov. TCL v súčasnosti pôsobí na viac ako 160 trhoch po celom svete. Spoločnosť sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu produktov spotrebnej elektroniky od televízorov, audiotechniky, domácich spotrebičov, mobilných zariadení, inteligentných okuliarov, komerčných displejov a ďalších. Navštívte webovú lokalitu TCL na adrese https://www.tcl.com.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2875892/TCL_Professional_presents_Olympic_level_digital_signage_and_commercial_LED_solutions_at_ISE_2026.jpg
