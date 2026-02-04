TCL Professional prezentuje rozwiązania z zakresu cyfrowej prezentacji treści i komercyjnych wyświetlaczy LED na poziomie olimpijskim podczas targów technologii audiowizualnych i integracji systemów ISE 2026

Nowa generacja urządzeń do cyfrowej prezentacji treści i komercyjnych wyświetlaczy LED łączy w sobie najwyższej klasy wzornictwo, wysoką wydajność i niezawodność, dostosowaną do najbardziej wymagających zastosowań profesjonalnych.

Jako oficjalny światowy partner olimpijski, TCL Professional umacnia swoją pozycję lidera technologicznego dzięki rozwiązaniom sprawdzonym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano Cortina 2026.

BARCELONA (Hiszpania), 4 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- TCL, światowy lider w dziedzinie elektroniki użytkowej i nr 1 na świecie wśród marek telewizorów Mini LED i ultradużych telewizorów, przedstawia dziś nową generację wysokiej klasy rozwiązań w zakresie urządzeń do cyfrowej prezentacji treści i komercyjnych wyświetlaczy LED na targach Integrated Systems Europe (ISE 2026), gdzie firma wystawia się na stoisku 1C500 (hala 1). TCL Professional, podmarka skupiająca się na rynkach wertykalnych B2B, prezentuje specjalnie zaprojektowane komercyjne rozwiązania wyświetlaczy przeznaczone do różnych profesjonalnych zastosowań. Rozwiązania te są oparte na technologiach wyświetlania dostarczanych przez TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), światowego lidera w dziedzinie zaawansowanych technologii wyświetlania i spółkę zależną TCL Technology (000100.SZ). TCL CSOT zapewnia grupie unikalne możliwości w zakresie innowacji, produkcji i kompleksowej kontroli jakości. Rozwiązania te, opracowane z wykorzystaniem potencjału TCL w całym łańcuchu wartości przemysłowej, zostały sprawdzone w jednym z najbardziej wymagających środowisk na świecie, jakim są Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026.

Firma TCL, która niedawno została oficjalnym światowym partnerem olimpijskim, umacnia swoją globalną pozycję na rynku B2B dzięki technologiom wyświetlania spełniającym najwyższe standardy jakości olimpijskiej. Podczas ISE 2026, wiodących światowych targów technologii audiowizualnych i integracji systemów, firma pokazuje, w jaki sposób luksusowy design jej urządzeń do cyfrowej prezentacji treści spełnia oczekiwania klientów z segmentu high-end, a jej nowe wyświetlacze LED na nowo definiują standardy wydajności na rynku europejskim.

Seria TMN: urządzenia do cyfrowej prezentacji treści premium przeznaczone dla wymagających środowisk profesjonalnych

W segmencie cyfrowej prezentacji treści firma TCL Professional prezentuje serię TMN jako kluczowy eksponat na targach ISE 2026. Jako dojrzała, produkowana masowo linia urządzeń do cyfrowej prezentacji treści, seria TMN odzwierciedla zgromadzone przez TCL doświadczenie w produkcji wyświetlaczy na dużą skalę oraz długoterminowym wdrażaniu produktów w środowiskach profesjonalnych.

Seria TMN, zaprojektowana z myślą o zastosowaniach korporacyjnych i komercyjnych klasy premium, charakteryzuje się ultracienką konstrukcją o grubości 27,9 mm i równymi ramkami z czterech stron, umożliwiając montaż zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej, co pozwala na płynną integrację z szeroką gamą profesjonalnych przestrzeni. Seria jest dostępna w rozmiarach od 32" do 115" i oferuje wyjątkową elastyczność w przypadku projektów o dowolnej skali.

Seria TMN, wyposażona w panele wyświetlające dostarczane przez TCL CSOT, zapewnia wyjątkową jakość obrazu, łącząc rozdzielczość 4K UHD, jasność 500 nitów i 93% pokrycie gamy kolorów DCI-P3, co zapewnia bardzo dokładne odwzorowanie kolorów. Kontrast 4000:1 i panel antyodblaskowy z 25% zamgleniem zapewniają doskonałą widoczność, przewyższającą wiele konkurencyjnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Dzięki pamięci o pojemności do 4+32 GB, łączności Wi-Fi 2,4G/5G, złączu RS232, wbudowanemu zegarowi i głośnikom stereo 2×10 W seria TMN zapewnia wszechstronną wydajność i łączność, gotową do profesjonalnego wdrożenia w różnych zastosowaniach komercyjnych.

Oprócz serii TMN firma TCL Professional wprowadza serię TEN, dostępną w rozmiarach od 43" do 75". Dzięki jasności na poziomie 350 nitów seria TEN stanowi wszechstronne i ekonomiczne rozwiązanie do cyfrowej prezentacji treści przeznaczonych do wielu profesjonalnych zastosowań.

TH55HO: wysokowydajne cyfrowe wyświetlacze zewnętrzne

Rozszerzając swoją ofertę urządzeń do cyfrowej prezentacji treści, TCL Professional przedstawia nowy wyświetlacz zewnętrzny TH55HO, kluczowy nowy produkt na rok 2026, zaprojektowany specjalnie z myślą o dobrze widocznych przestrzeniach zewnętrznych. Dzięki ultrawysokiej jasności TH55HO zapewnia wyraźny i żywy obraz nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Zaawansowane technologie zapobiegające odbarwianiu i żółknięciu zachowują jakość obrazu przez długi czas, a optycznie połączona, antyrefleksyjna konstrukcja zapewnia klarowność obrazu w warunkach wysokiej temperatury.

Stworzony z myślą o wymagających zastosowaniach zewnętrznych, model TH55HO charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją ochronną, która zwiększa jego trwałość i niezawodność w trudnych warunkach. Panel o wysokiej przepuszczalności, zoptymalizowany pod kątem widoczności z polaryzatorem, zapewnia doskonałą czytelność pod różnymi kątami widzenia, a inteligentna technologia oszczędzania energii optymalizuje zużycie energii bez utraty wydajności. Wszystkie te cechy sprawiają, że model TH55HO jest niezawodnym i wydajnym rozwiązaniem, które doskonale sprawdza się jako wyświetlacze zewnętrzne w węzłach komunikacyjnych, witrynach sklepowych i przestrzeniach publicznych.

Otwarta integracja CMS i kompleksowa kontrola jakości

W zakresie zarządzania treścią, urządzenia do cyfrowej prezentacji treści TCL umożliwiają elastyczne wdrażanie CMS, płynnie współpracując z opracowanym przez TCL systemem TCL Eshow CMS, a także z szeroką gamą popularnych platform CMS innych producentów. To otwarte i oparte na współpracy podejście zapewnia płynną integrację z rzeczywistymi projektami B2B i złożonymi środowiskami integracji systemów. Ścisła koordynacja między sprzętem TCL Professional a ekosystemami oprogramowania CMS zapewnia integratorom i operatorom stabilne, wydajne i skalowalne doświadczenie.

Jakość jest dodatkowo wzmocniona przez pionowo zintegrowany łańcuch wartości TCL, obejmujący projektowanie, produkcję i kluczowe komponenty na każdym etapie. Seria ta uzyskała wiele międzynarodowych certyfikatów i otrzymała liczne globalne nagrody branżowe.

Komercyjne wyświetlacze LED: nowe standardy wydajności w Europie

Na targach ISE 2026 firma TCL prezentuje swoje najnowsze komercyjne rozwiązania w zakresie wyświetlaczy LED, dostosowane do wymagań ekskluzywnych obiektów profesjonalnych i projektów wizualnych na dużą skalę. Rozwiązania te łączą w sobie zaawansowane technologie wyświetlania, zapewniające doskonałą jakość obrazu, niezawodność działania i łatwość instalacji w wymagających zastosowaniach.

Dzięki technologiom wyświetlania opracowanym przez TCL CSOT wyświetlacze te wykorzystują opatentowane materiały kapsułkujące o ultraniskim współczynniku odbicia, osiągając wyjątkowy współczynnik kontrastu wynoszący nawet 37 500:1. Znacznie zwiększa to głębię i szczegółowość obrazu, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Wiodąca w branży technologia 24-bitowej głębi kolorów umożliwia ponadto odtworzenie do 16,77 miliona odcieni szarości, zapewniając płynne gradienty, dokładne przejścia kolorów i bardzo szczegółową treść wizualną.

Zaawansowana konstrukcja dużych paneli poprawia jednolitość obrazu poprzez znaczne zmniejszenie szczelin między modułami, a jednocześnie zwiększa wydajność instalacji w konfiguracjach wielkoformatowych. W połączeniu z doskonałą jasnością, skuteczną regulacją temperatury i długotrwałą stabilnością działania, te rozwiązania LED zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić stałą jakość obrazu podczas intensywnego, profesjonalnego użytkowania.

W 2026 roku firma TCL rozszerzy swoją ofertę o 136-calowe i 163-calowe wyświetlacze LED typu All-in-One (AIO), które mają ułatwić wdrażanie i zapewnić najwyższej jakości wrażenia wizualne na dużym formacie.

Nowy kluczowy gracz na europejskim rynku wyświetlaczy komercyjnych

Dzięki obecności na targach ISE 2026 firma TCL Professional ugruntowuje swoją pozycję kluczowego gracza w europejskiej branży wyświetlaczy komercyjnych, dostarczając wysokiej klasy rozwiązania w zakresie urządzeń do cyfrowej prezentacji treści i wyświetlaczy LED, które łączą w sobie najwyższej jakości wzornictwo, innowacje technologiczne i sprawdzoną w praktyce niezawodność.

Jako oficjalny światowy partner olimpijski, firma TCL z takim samym zaangażowaniem dba o precyzję, trwałość i doskonałą jakość obrazu na rynku profesjonalnych wyświetlaczy, odpowiadając na potrzeby integratorów systemów i operatorów obiektów, którzy priorytetowo traktują długoterminową stabilność, skalowalność i sprawdzoną wydajność w rzeczywistych zastosowaniach.

