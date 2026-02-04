TCL Professional представляет цифровые вывески олимпийского уровня и коммерческие светодиодные решения на выставке ISE 2026

Новое поколение цифровых вывесок и коммерческих светодиодных дисплеев сочетает в себе премиальный дизайн, высокую производительность и надежность для самых требовательных профессиональных сред

Являясь официальным международным олимпийским партнером, TCL Professional укрепляет свое технологическое лидерство с помощью решений, утвержденных на зимних Олимпийских играх в Милане 2026 года

БАРСЕЛОНА, Испания, 4 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL, мировой лидер в области потребительской электроники и ведущий мировой бренд телевизоров Mini LED и сверхбольших телевизоров, сегодня представляет новое поколение высококачественных цифровых вывесок и коммерческих светодиодных дисплеев на выставке Integrated Systems Europe (ISE 2026), где компания выставляется на стенде 1C500 (зал 1). TCL Professional, суббренд, ориентированный на вертикальные рынки B2B, демонстрирует специально разработанные коммерческие дисплейные решения, предназначенные для различных профессиональных сред. Решения основаны на технологиях отображения, поставляемых TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), мировым лидером в области передовых технологий отображения и дочерней компанией TCL Technology (000100.SZ). TCL CSOT предоставляет группе уникальные возможности в области инноваций, производства и сквозного контроля качества. Эти решения, разработанные с использованием потенциала TCL по всей промышленной цепочке создания стоимости, были проверены в одной из самых требовательных сред в мире: на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Недавно став официальным международным олимпийским партнером, TCL укрепляет свое глобальное позиционирование на рынке B2B с помощью технологий отображения, отвечающих самым высоким олимпийским стандартам качества. На ISE 2026, ведущей мировой выставке аудиовизуальных технологий и системной интеграции, компания демонстрирует, как роскошный дизайн ее цифровых вывесок соответствует ожиданиям клиентов высокого класса, в то время как ее новые светодиодные дисплеи переопределяют стандарты производительности на европейском рынке.

Серия TMN: цифровая вывеска премиум-класса для высоко профессиональных сред с высокими требованиями

В сегменте цифровых вывесок TCL Professional выделяет серию TMN в качестве ключевого экспоната на выставке ISE 2026. Как зрелая, массовая линейка цифровых вывесок, серия TMN отражает накопленный TCL опыт крупномасштабного производства дисплеев и долгосрочного развертывания продуктов в профессиональных средах.

Разработанная для корпоративных и коммерческих применений премиум-класса, серия TMN имеет ультратонкий дизайн 27,9 мм и даже лицевые панели с четырех сторон, поддерживающие как портретную, так и ландшафтную установку для плавной интеграции в широкий спектр профессиональных пространств. Серия, доступная в размерах от 32 до 115 дюймов, предлагает исключительную гибкость для проектов любого масштаба.

Благодаря дисплейным панелям, поставляемым TCL CSOT, серия TMN обеспечивает выдающуюся визуальную производительность, сочетая разрешение 4K UHD, яркость 500 нит и цветовую гамму DCI-P3 93% для высокоточной цветопередачи. Контрастность 4000:1 и неослепляющая панель с матовостью 25% обеспечивают отличную видимость, превосходя многие конкурирующие решения на рынке.

Серия TMN с памятью до 4+32 ГБ, Wi-Fi 2.4G/5G, подключением RS232, встроенными часами и стереодинамиками 2×10 Вт обеспечивает всестороннюю производительность и подключение, готовые к профессиональному развертыванию в различных коммерческих сценариях.

Наряду с серией TMN, TCL Professional представляет серию TEN, доступную в размерах от 43 до 75 дюймов. Предлагая уровни яркости 350 нит, серия TEN предлагает универсальное и экономичное решение для цифровых вывесок для широкого спектра профессиональных применений.

TH55HO: высокопроизводительная наружная цифровая вывеска

Расширяя свой портфель цифровых вывесок, TCL Professional представляет новый наружный цифровой дисплей TH55HO, ключевой новый продукт для 2026 года, разработанный специально для условий повышенной видимости на открытом воздухе. Разработанный для обеспечения сверхвысокой яркости, TH55HO обеспечивает четкое и яркое отображение даже под прямыми солнечными лучами. Передовые технологии защиты от обесцвечивания и пожелтения сохраняют качество изображения с течением времени, в то время как оптически связанный, антибликовый дизайн сохраняет визуальную четкость в высокотемпературных условиях.

TH55HO, предназначенный для использования на открытом воздухе, имеет прочную защитную конструкцию , которая повышает долговечность и надежность в суровых условиях. Его панель с высоким коэффициентом пропускания, оптимизированная для поляризационной видимости, обеспечивает отличную читаемость с нескольких углов обзора, в то время как интеллектуальная технология энергосбережения оптимизирует потребление энергии без ущерба для производительности. Вместе эти функции делают TH55HO надежным и эффективным решением для развертывания цифровых вывесок на открытом воздухе в транспортных узлах, на фасадах магазинов и в общественных местах.

Открытая интеграция CMS и комплексное обеспечение качества

Для управления контентом цифровые вывески TCL поддерживают гибкое развертывание CMS, беспрепятственно работая с TCL Eshow CMS собственной разработки TCL, а также с широким спектром основных сторонних платформ CMS. Этот открытый и совместный подход обеспечивает плавную интеграцию в реальные проекты B2B и сложные среды системной интеграции. Тесная координация между оборудованием TCL Professional и программными экосистемами CMS обеспечивает стабильный, эффективный и масштабируемый опыт для интеграторов и операторов.

Качество также подкрепляется вертикально интегрированной цепочкой создания стоимости TCL, охватывающей проектирование, производство и ключевые компоненты от начала до конца. Эта серия получила множество международных сертификатов и глобальных отраслевых наград.

Коммерческие светодиодные дисплеи: переопределение стандартов производительности в Европе

На выставке ISE 2026 компания TCL демонстрирует свои новейшие коммерческие решения для светодиодных дисплеев, разработанные для удовлетворения потребностей высококлассных профессиональных сред и крупномасштабных визуальных проектов. Эти решения интегрируют передовые технологии отображения, ориентированные на обеспечение превосходной визуальной производительности, эксплуатационной надежности и эффективности установки в высокоэффективных приложениях.

Основанные на технологиях отображения, разработанных TCL CSOT, эти дисплеи интегрируют запатентованные инкапсуляционные материалы со сверхнизким отражением, достигая исключительного коэффициента контрастности до 37 500:1. Это значительно увеличивает глубину и детализацию изображения даже в сложных условиях освещения. Ведущая в отрасли 24-битная технология глубины цвета также позволяет воспроизводить до 16,77 миллионов оттенков серого, обеспечивая плавные градиенты, точные цветовые переходы и высокодетализированный визуальный контент.

Усовершенствованная конструкция большой панели улучшает визуальную однородность за счет значительного сокращения зазоров между модулями, а также повышения эффективности установки в конфигурациях большого формата. В сочетании с высокой яркостью, надежным управлением температурой и долгосрочной эксплуатационной стабильностью эти светодиодные решения разработаны для поддержания стабильного качества изображения при интенсивном профессиональном использовании.

TCL еще больше расширит свой портфель в 2026 году, выпустив 136-дюймовые и 163-дюймовые светодиодные дисплеи «все в одном», предназначенные для упрощения развертывания при предоставлении высококачественных широкоформатных визуальных возможностей.

Новый ключевой игрок на европейском рынке коммерческих дисплеев

Благодаря своему присутствию на выставке ISE 2026 компания TCL Professional укрепляет свою роль в качестве ключевого игрока в европейской индустрии коммерческих дисплеев, предоставляя высокоуровневые цифровые вывески и светодиодные решения, которые сочетают в себе премиальный дизайн, технологические инновации и проверенную надежность в реальном мире.

В качестве официального всемирного олимпийского партнера TCL привносит ту же приверженность точности, долговечности и визуальному совершенству на рынок профессиональных дисплеев, удовлетворяя потребности системных интеграторов и операторов объектов, которые уделяют приоритетное внимание долгосрочной стабильности, масштабируемости и проверенной производительности в реальных применениях.

