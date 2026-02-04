TCL Professional představuje na veletrhu ISE 2026 řešení digitálního značení a komerčních LED displejů na olympijské úrovni
- Nová generace digitálního značení a komerčních LED displejů kombinuje prémiový design, vysoký výkon a spolehlivost pro nejnáročnější profesionální prostředí
- Jako oficiální celosvětový partner olympijských her posiluje TCL Professional své technologické vedoucí postavení řešeními, jež budou ověřena na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině v roce 2026
BARCELONA, Španělsko, 4. února 2026 /PRNewswire/ - Společnost TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky a světová jednička u Mini LED a ultravelkých televizorů, dnes představuje novou generaci špičkových řešení pro digitální značení a komerčních LED displejů na veletrhu Integrované systémy Evropa (ISE 2026), kde společnost vystavuje na stánku 1C500 (hala 1). TCL Professional, dceřiná značka zaměřená na vertikální trhy B2B (obchodní vztahy přímo mezi firmami), předvádí speciálně vyvinutá komerční řešení displejů určená pro různá profesionální prostředí. Ta jsou založena na technologiích displejů dodávaných společností TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), vedoucí globální firmou v oblasti pokročilých technologií displejů a dceřinou společností TCL Technology (000100.SZ). TCL CSOT poskytuje skupině jedinečné schopnosti v oblasti inovací, výroby a komplexní kontroly kvality. Tato řešení, vyvinutá s využitím silných stránek společnosti TCL v celém oborovém hodnotovém řetězci, se ověří v jednom z nejnáročnějších prostředí na světě: na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině v roce 2026.
Společnost TCL, která byla nedávno povýšena na oficiálního celosvětového partnera olympijských her, posiluje své globální postavení na trhu B2B díky zobrazovacím technologiím, které splňují nejvyšší olympijské standardy kvality. Na ISE 2026, předním světovém veletrhu audiovizuálních technologií a systémové integrace, společnost předvádí, jak luxusní design jejích digitálních značek splňuje očekávání náročných zákazníků, zatímco její nové LED displeje nově stanovují standardy na evropském trhu.
Řada TMN: prémiové digitální značení pro náročná profesionální prostředí
V segmentu digitálního značení představuje společnost TCL Professional na veletrhu ISE 2026 jako klíčový exponát řadu TMN. Tato vyspělá řada digitálního značení vyráběná sériově odráží nahromaděné zkušenosti společnosti TCL v oblasti výroby velkoplošných displejů a dlouhodobého nasazování produktů v profesionálních prostředích.
Řada TMN, navržená pro prémiové firemní a komerční aplikace, se vyznačuje ultratenkým designem o tloušťce 27,9 mm a rovnoměrnými rámečky na všech čtyřech stranách, které podporují instalaci na výšku i na šířku pro hladké začlenění do široké škály profesionálních prostor. Řada je k dispozici ve velikostech od 32 do 115 palců a nabízí výjimečnou flexibilitu pro projekty jakéhokoli rozsahu.
Série TMN, vybavená displeji dodávanými společností TCL CSOT, nabízí vynikající vizuální výkon, kombinující rozlišení 4K UHD, jas 500 nitů a pokrytí barevného rozsahu DCI-P3 z 93 % pro vysoce přesnou reprodukci barev. Kontrastní poměr 4000:1 a antireflexní panel s matností 25 % zajišťují vynikající viditelnost, která předčí mnoho konkurenčních řešení na trhu.
S pamětí až 4+32 GB, Wi-Fi 2,4G/5G, konektivitou RS232, vestavěnými hodinami a stereofonními reproduktory 2×10 W nabízí řada TMN komplexní výkon a konektivitu a je připravena pro profesionální uplatnění v různých komerčních scénářích.
Vedle řady TMN představuje TCL Professional také řadu TEN, která je k dispozici ve velikostech od 43 do 75 palců. S jasem 350 nitů nabízí řada TEN univerzální a nákladově efektivní řešení digitálního značení pro širokou škálu profesionálních aplikací.
TH55HO: vysoce výkonný digitální displej pro venkovní použití
Společnost TCL Professional rozšiřuje své portfolio digitálních displejů a představuje nový digitální displej TH55HO pro venkovní použití, klíčový nový produkt na rok 2026, který byl navržen speciálně pro venkovní prostředí s vysokou viditelností. TH55HO je navržen tak, aby poskytoval ultravysoký jas, a tím zajistil jasný a živý obsah i při přímém slunečním světle. Pokročilé technologie proti vyblednutí a zažloutnutí zachovávají kvalitu obrazu v průběhu času, zatímco opticky spojený antireflexní design udržuje vizuální čistotu i za vysokých teplot.
TH55HO je navržen pro náročné venkovní aplikace a disponuje odolnou ochrannou konstrukcí, která zvyšuje jeho odolnost a spolehlivost v náročných podmínkách. Jeho panel s vysokou propustností, optimalizovaný pro viditelnost s polarizátorem, poskytuje vynikající čitelnost z různých úhlů pohledu, zatímco inteligentní technologie úspory energie optimalizuje spotřebu energie bez snížení výkonu. Díky těmto vlastnostem je TH55HO celkově robustním a efektivním řešením pro venkovní digitální značení v dopravních uzlech, na fasádách obchodů a ve veřejných prostorech.
Otevřená integrace CMS a komplexní zajištění kvality
Pro správu obsahu podporuje digitální značení TCL flexibilní nasazení systému pro správu obsahu (CMS), které hladce spolupracuje s vlastním systémem TCL Eshow CMS vyvinutým společností TCL i s celou řadou běžných platforem CMS třetích stran. Tento otevřený a spolupracující přístup zajišťuje hladkou integraci do reálných projektů B2B a komplexních prostředí systémové integrace. Úzká spolupráce mezi hardwarem TCL Professional a softwarovými ekosystémy CMS poskytuje integrátorům a operátorům stabilní, efektivní a škálovatelné prostředí.
Kvalita je dále posílena vertikálně integrovaným hodnotovým řetězcem společnosti TCL, který pokrývá design, výrobu a klíčové komponenty od začátku do konce. Tato série prošla několika mezinárodními certifikacemi a získala řadu globálních ocenění v oboru.
Komerční LED displeje: nová definice výkonnostních standardů v Evropě
Na veletrhu ISE 2026 představuje společnost TCL své nejnovější komerční LED displeje, které jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky špičkových profesionálních prostředí a velkých vizuálních projektů. Tato řešení začleňují pokročilé technologie displejů zaměřené na poskytování vynikajícího vizuálního výkonu, provozní spolehlivosti a efektivity instalace v aplikacích s vysokým účinkem.
Tyto displeje, založené na zobrazovacích technologiích vyvinutých společností TCL CSOT, zavádějí vlastní materiály s ultranízkým odrazem, díky nimž dosahují výjimečného kontrastního poměru až 37.500:1. To výrazně zlepšuje výšku a šířku obrazu, a to i v náročných světelných podmínkách. V oboru špičková technologie čtyřiadvacetibitové barevné hloubky dále umožňuje reprodukci až 16,77 milionů odstínů šedé, což zajišťuje plynulé i přesné barevné přechody a vysoce detailní vizuální obsah.
Pokročilý design velkých panelů zlepšuje vizuální uniformitu tím, že výrazně snižuje mezery mezi moduly a zároveň zvyšuje efektivitu instalace ve velkoformátových konfiguracích. V kombinaci s vysokým jasem, robustním řízením teploty a dlouhodobou provozní stabilitou jsou tato LED řešení navržena tak, aby udržovala konzistentní kvalitu obrazu i při intenzivním profesionálním používání.
TCL v roce 2026 dále rozšíří své portfolio o stotřicetišestipalcové a stotřiašedesátipalcové LED displeje typu „vše v jednom" (AIO), které jsou navrženy tak, aby zjednodušily nasazení a zároveň poskytovaly prvotřídní velkoformátový vizuální zážitek.
Nový klíčový hráč na evropském trhu komerčních displejů
Svou účastí na veletrhu ISE 2026 upevňuje TCL Professional svou roli klíčového hráče v evropském odvětví komerčních displejů a dodává špičková řešení pro digitální značení a LED, která kombinují prvotřídní design, technologické inovace a spolehlivost ověřenou v praxi.
Jako oficiální celosvětový partner olympijských her přináší TCL závazek k přesnosti, odolnosti a vizuální dokonalosti na trh profesionálních displejů a reaguje tak na potřeby systémových integrátorů a provozovatelů zařízení, kteří upřednostňují dlouhodobou stabilitu, škálovatelnost a osvědčený výkon v reálných aplikacích.
O TCL
TCL je přední značka spotřební elektroniky a vedoucí podnik v globálním televizním průmyslu. TCL nyní působí na více než 160 trzích po celém světě. Společnost se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů, audio zařízení, domácích spotřebičů a mobilních zařízení až po chytré brýle, komerční displeje a další. Navštivte webové stránky TCL na adrese https://www.tcl.com.
