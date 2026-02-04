TCL Professional présente des solutions commerciales d'affichage dynamique numérique et à LED de niveau olympique à l'ISE 2026

La nouvelle génération d'écrans commerciaux à affichage dynamique numérique et à LED allie un design haut de gamme, des performances élevées et une grande fiabilité pour les environnements professionnels les plus exigeants.

En tant que partenaire officiel des Jeux olympiques, TCL Professional renforce son leadership technologique avec des solutions validées aux Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milan-Cortina.

BARCELONE, Espagne, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- TCL, leader mondial de l'électronique grand public et première marque mondiale de téléviseurs mini-LED ultra-larges, dévoile aujourd'hui une nouvelle génération de solutions d'affichage dynamique numérique haut de gamme et d'écrans commerciaux à LED à l'Integrated Systems Europe (ISE 2026), où la société expose au stand 1C500 (Hall 1). TCL Professional, sous-marque axée sur les marchés verticaux B2B, présente des solutions d'affichage commercial spécifiques destinées à divers environnements professionnels. Les solutions s'appuient sur des technologies d'affichage fournies par TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), leader mondial des technologies d'affichage avancées et filiale de TCL Technology (000100.SZ). TCL CSOT apporte au groupe des capacités uniques en matière d'innovation, de fabrication et de contrôle de la qualité de bout en bout. Développées sur les points forts de TCL sur l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle, ces solutions ont été validées dans l'un des environnements les plus exigeants au monde : les Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milan-Cortina.

Récemment élevé au rang de partenaire officiel des Jeux olympiques, TCL renforce son positionnement mondial sur le marché B2B avec des technologies d'affichage qui répondent aux normes de qualité olympiques les plus strictes. À l'occasion d'ISE 2026, le plus grand salon mondial des technologies audiovisuelles et de l'intégration de systèmes, l'entreprise démontre comment le design luxueux de ses affichages dynamiques numériques répond aux attentes des clients haut de gamme, tandis que ses nouveaux écrans LED redéfinissent les normes de performance sur le marché européen.

Série TMN : l'affichage dynamique numérique haut de gamme pour les environnements professionnels exigeants

Dans le segment de l'affichage dynamique numérique, TCL Professional met en avant la série TMN en tant qu'élément clé de l'exposition ISE 2026. En tant que gamme de modèles d'affichage dynamique numérique mature et produite en masse, la série TMN met en lumière l'expérience acquise par TCL en matière de fabrication d'écrans à grande échelle et de déploiement de produits à long terme dans des environnements professionnels.

Conçue pour les applications d'entreprise et commerciales haut de gamme, la série TMN présente un design ultramince de 27,9 mm et des cadres uniformes sur les quatre côtés, permettant une installation en mode portrait ou paysage pour une intégration transparente dans un large éventail d'espaces professionnels. Disponible dans les tailles 32" à 115", la série offre une flexibilité exceptionnelle pour les projets de toute envergure.

Alimentée par des panneaux d'affichage TCL CSOT, la série TMN offre des performances visuelles exceptionnelles, combinant une résolution 4K UHD, une luminosité de 500 nits, et une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 de 93 % pour une reproduction très précise des couleurs. Un rapport de contraste de 4 000:1 et un panneau anti-reflets avec 25 % de brume garantissent une excellente visibilité, surpassant de nombreuses solutions concurrentes sur le marché.

Avec jusqu'à 4+32 Go de mémoire, 2.4G/5G Wi-Fi, une connectivité RS232, une horloge intégrée et des haut-parleurs stéréo 2×10 W, la série TMN offre des performances et une connectivité complètes, prêtes pour un déploiement professionnel dans différents environnements commerciaux.

Outre la série TMN, TCL Professional présente la série TEN, disponible de 43" à 75". Avec des niveaux de luminosité de 350 nits, la série TEN offre une solution d'affichage dynamique numérique polyvalente et rentable pour un large éventails d'applications professionnelles.

TH55HO : affichage dynamique numérique extérieur haute performance

En élargissant son portefeuille d'affichage dynamique numérique, TCL Professional présente le nouvel écran à affichage dynamique numérique extérieur TH55HO, un nouveau produit clé pour 2026 conçu spécifiquement pour les environnements extérieurs à haute visibilité. Conçu pour offrir une luminosité ultra-élevée, le TH55HO garantit des contenus clairs et éclatants, même en plein soleil. Les technologies avancées anti-décoloration et anti-jaunissement préservent la qualité de l'image au fil du temps, tandis qu'un design anti-reflet à collage optique maintient la clarté visuelle dans des conditions de haute température.

Conçu pour les applications extérieures exigeantes, le TH55HO présente une structure de protection robuste qui améliore la durabilité et la fiabilité dans les environnements difficiles. Son panneau à haute transmittance, optimisé pour la visibilité avec un polariseur, offre une excellente lisibilité selon plusieurs angles de vue, tandis que la technologie intelligente d'économie d'énergie optimise la consommation d'énergie sans compromettre les performances. L'ensemble de ces caractéristiques fait du TH55HO une solution robuste et efficace pour les déploiements d'affichage dynamique numérique en extérieur dans les plaques tournantes de transport, sur les façades de magasins et dans les espaces publics.

Intégration d'un CMS ouvert et assurance qualité de bout en bout

Pour la gestion du contenu, l'affichage dynamique numérique TCL prend en charge un déploiement CMS flexible, fonctionnant de manière transparente avec le CMS TCL Eshow développé par TCL et avec un un large éventail de plateformes CMS tierces. Cette approche ouverte et collaborative garantit une intégration harmonieuse dans des projets B2B réels et des environnements d'intégration de systèmes complexes. La coordination étroite entre le matériel TCL Professional et les écosystèmes logiciels CMS offre aux intégrateurs et aux opérateurs une expérience stable, efficace et évolutive.

La qualité est encore renforcée par la chaîne de valeur à intégration verticale de TCL, qui couvre de bout en bout la conception, la fabrication et les principaux composants. Cette série a obtenu plusieurs certifications internationales et a reçu de nombreux prix de l'industrie mondiale.

Affichages commerciaux à LED : redéfinir les normes de performance en Europe

À l'ISE 2026, TCL présente ses dernières solutions commerciales d'affichage LED, conçues pour répondre aux exigences des environnements professionnels haut de gamme et des projets visuels à grande échelle. Ces solutions intègrent des technologies d'affichage avancées visant à assurer des performances visuelles supérieures, une fiabilité opérationnelle et une efficacité d'installation dans des applications à fort impact.

Reposant sur les technologies d'affichage développées par TCL CSOT, ces écrans intègrent les matériaux d'encapsulation exclusifs à très faible réflexion, ce qui permet d'obtenir un rapport de contraste exceptionnel allant jusqu'à 37 500:1. Cela permet d'améliorer considérablement la profondeur de l'image et les détails, même dans des conditions d'éclairage difficiles. La technologie de pointe en matière de profondeur de couleur 24 bits permet en outre de reproduire jusqu'à 16,77 millions de nuances de gris, offrant ainsi des dégradés fluides, des transitions de couleurs précises et un contenu visuel très détaillé.

La conception avancée des grands panneaux améliore l'uniformité visuelle en réduisant considérablement l'espace entre les modules, tout en améliorant l'efficacité de l'installation dans les configurations grand format. Associées à une luminosité élevée, une gestion thermique robuste et une stabilité opérationnelle à long terme, ces solutions LED sont conçues pour maintenir une qualité d'image constante dans le cadre d'une utilisation professionnelle intensive.

TCL élargira encore son portefeuille en 2026 avec le lancement des écrans LED All-in-One (AIO - Tout en un) de 136 et 163 pouces, conçus pour simplifier le déploiement tout en offrant des expériences visuelles grand format de qualité supérieure.

Un nouvel acteur clé sur le marché européen de l'affichage commercial

Avec sa présence à l'ISE 2026, TCL Professional consolide son rôle d'acteur clé dans l'industrie européenne de l'affichage commercial en proposant des solutions LED et d'affichage dynamique numérique de haut niveau qui combinent un design haut de gamme, une innovation technologique et une fiabilité éprouvée dans le monde réel.

En tant que partenaire officiel des Jeux olympiques, TCL apporte le même engagement de précision, de durabilité et d'excellence visuelle au marché de l'affichage professionnel, en répondant aux besoins des intégrateurs de systèmes et des exploitants de sites qui privilégient la stabilité à long terme, l'évolutivité et les performances éprouvées dans les applications du monde réel.

À propos de TCL

TCL est une marque d'électronique grand public de premier plan et un chef de file dans l'industrie mondiale des téléviseurs. La société est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés à travers le monde. Elle est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio, les appareils électroménagers, les dispositifs mobiles, les lunettes connectées et les affichages commerciaux. Vous pouvez consulter le site Internet de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2875892/TCL_Professional_presents_Olympic_level_digital_signage_and_commercial_LED_solutions_at_ISE_2026.jpg