TCL Professional Hadirkan Solusi "Digital Signage" dan LED Komersial Berstandar Olimpiade di ISE 2026

Setelah resmi menjadi Official Worldwide Olympic Partner, TCL semakin memperkuat posisinya di pasar B2B global melalui teknologi displai yang memenuhi standar kualitas tertinggi di ajang Olimpiade. Di ISE 2026—pameran teknologi audiovisual dan integrasi sistem terbesar di dunia—TCL menunjukkan, desain mewah digital signage buatannya mampu memenuhi ekspektasi pelanggan kelas atas. Selain itu, TCL juga membuktikan, displai LED terbarunya telah menetapkan standar kinerja baru di pasar Eropa.

Seri TMN: digital signage premium untuk skenario penggunaan profesional berstandar tinggi

Di segmen produk digital signage, TCL Professional menampilkan seri TMN sebagai salah satu produk utama di ISE 2026. Sebagai lini digital signage yang telah maju dan diproduksi secara massal, seri TMN mencerminkan pengalaman TCL dalam produksi displai berskala besar dan penerapan jangka panjang di lingkungan profesional.

Sebagai produk untuk skenario penggunaan oleh korporasi dan perkantoran premium, seri TMN hadir dengan desain ultra-slim 27,9 mm dan bezel seragam di keempat sisi. Displai ini mendukung pemasangan vertikal maupun horizontal sehingga mudah terintegrasi dengan berbagai ruang profesional. Tersedia dalam ukuran 32 hingga 115 inci, seri TMN menawarkan fleksibilitas tinggi untuk proyek berskala kecil hingga besar.

Didukung panel displai dari TCL CSOT, seri TMN menghadirkan kualitas visual unggulan dengan resolusi 4K UHD, tingkat kecerahan 500 nits, serta rentang warna 93% DCI-P3 untuk reproduksi warna yang sangat akurat. Rasio kontras 4.000:1 dan panel non-glare dengan tingkat haze 25% memastikan visibilitas optimal yang mengungguli banyak solusi sejenis di pasar.

Dengan kapasitas memori hingga 4+32 GB, konektivitas Wi-Fi 2.4G/5G, RS232, jam internal, serta stereo speaker 2 × 10 W, seri TMN siap menjawab berbagai kebutuhan dalam skenario penggunaan profesional.

Selain seri TMN, TCL Professional juga memperkenalkan seri TEN yang tersedia dalam ukuran 43 hingga 75 inci. Dengan tingkat kecerahan 350 nits, seri TEN menjadi solusi digital signage yang fleksibel dan ekonomis untuk beragam kebutuhan profesional.

TH55HO: digital signage untuk luar ruang yang berkinerja tinggi

Memperluas portofolio digital signage, TCL Professional menghadirkan digital signage terbaru untuk luar ruang TH55HO, produk terkini untuk 2026 yang dirancang khusus untuk lingkungan luar ruang dengan visibilitas tinggi. Memiliki tingkat kecerahan yang sangat tinggi, TH55HO menampilkan konten secara jelas dan tajam bahkan di bawah sinar matahari langsung. Teknologi anti-discoloration dan anti-yellowing canggih menjaga kualitas gambar tetap optimal dalam jangka panjang. Desain optically bonded dengan lapisan antireflektif memastikan kejernihan visual meski dalam kondisi suhu tinggi.

Dirancang untuk skenario penggunaan luar ruang yang menantang, TH55HO memiliki struktur pelindung yang kokoh guna meningkatkan daya tahan dan keandalan. Panel transmitansi tinggi yang dioptimalkan untuk polarizer-ready visibility membuat digital signage mudah terbaca dari berbagai sudut pandang. Teknologi penghemat daya cerdas juga ikut mengoptimalkan konsumsi energi tanpa mengorbankan performa. Berkat kombinasi fitur ini, TH55HO menjadi solusi tangguh dan efisien untuk digital signage luar ruang di pusat transportasi, fasad ritel, dan ruang publik.

Integrasi CMS terbuka dan jaminan kualitas menyeluruh

Untuk pengelolaan konten, digital signage TCL mendukung penerapan CMS yang fleksibel, baik melalui TCL Eshow CMS yang dikembangkan secara mandiri oleh TCL, serta berbagai platform CMS pihak ketiga yang telah banyak dipakai. Pendekatan terbuka ini memastikan kemudahan integrasi dalam proyek B2B dan lingkungan penggunaan dengan sistem yang kompleks. Koordinasi erat antara perangkat keras TCL Professional dan ekosistem perangkat lunak CMS menghadirkan pengalaman yang stabil, efisien, dan mudah dikembangkan bagi integrator maupun operator.

Kualitas produk semakin diperkuat oleh rantai nilai terintegrasi TCL yang mencakup desain, manufaktur, hingga komponen utama. Seluruh seri produk TCL telah meraih berbagai sertifikasi internasional dan memenangkan sejumlah penghargaan industri global.

Displai LED komersial: mengubah standar kinerja di Eropa

Di ISE 2026, TCL menampilkan solusi displai LED komersial terbaru yang dirancang untuk lingkungan profesional kelas atas dan proyek visual berskala besar. Solusi tersebut mengintegrasikan teknologi displai canggih yang berfokus pada kualitas visual terbaik, keandalan operasional, serta efisiensi pemasangan.

Berbasiskan teknologi displai TCL CSOT, displai LED ini menggunakan material enkapsulasi yang dirancang secara mandiri dengan refleksi ultra-rendah, menghasilkan rasio kontras hingga 37.500:1. Performa ini meningkatkan kedalaman dan detail gambar secara signifikan, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang menantang. Didukung teknologi kedalaman warna 24-bita terdepan, reproduksi warna gradasi abu-abu mencapai hingga 16,77 juta, menampilkan transisi warna yang halus, akurat, dan detail visual yang sangat tinggi.

Desain panel besar yang canggih meningkatkan keseragaman visual dengan mengurangi celah antara modul secara signifikan, sekaligus mempercepat proses instalasi pada konfigurasi layar berukuran besar. Dikombinasikan dengan tingkat kecerahan tinggi, manajemen termal yang andal, serta stabilitas operasional jangka panjang, solusi LED ini menjaga kualitas gambar secara konsisten dalam penggunaan profesional yang intensif.

Pada 2026, TCL juga akan memperluas portofolio produk dengan meluncurkan displai LED All-in-One (AIO) berukuran 136 inci dan 163 inci yang dirancang untuk mempermudah instalasi sekaligus menghadirkan pengalaman visual kelas premium berskala besar.

Pemain kunci baru di pasar displai komersial Eropa

Melalui kehadirannya di ISE 2026, TCL Professional semakin memantapkan posisinya sebagai pemain utama di industri displai komersial Eropa, dengan menghadirkan solusi digital signage dan LED berkualitas tinggi yang memadukan desain premium, inovasi teknologi, serta keandalan yang telah teruji di dunia nyata.

Sebagai Official Worldwide Olympic Partner, TCL membawa komitmen yang sama terhadap presisi, daya tahan, dan keunggulan visual ke pasar displai profesional guna memenuhi kebutuhan integrator sistem dan operator lokasi acara yang mengutamakan stabilitas jangka panjang, skalabilitas, serta performa yang telah teruji.

