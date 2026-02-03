TCL Professional presenta soluciones de señalización digital y LED comerciales de nivel olímpico en ISE 2026

La nueva generación de señalización digital y pantallas LED comerciales combina un diseño premium, alto rendimiento y fiabilidad para los entornos profesionales más exigentes.

Como Socio Olímpico Mundial Oficial, TCL Professional refuerza su liderazgo tecnológico con soluciones validadas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

BARCELONA, España, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y la marca número 1 del mundo en mini LED y televisores ultragrandes, presenta hoy una nueva generación de soluciones de señalización digital de alta gama y pantallas LED comerciales en Integrated Systems Europe (ISE 2026), donde expone en el stand 1C500 (Pabellón 1). TCL Professional, una submarca centrada en los mercados verticales B2B, presenta soluciones de visualización comercial diseñadas específicamente para diversos entornos profesionales. Las soluciones utilizan tecnologías de visualización de TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), líder mundial en tecnologías de visualización avanzadas y filial de TCL Technology (000100.SZ). TCL CSOT proporciona al grupo capacidades únicas en innovación, fabricación y control de calidad integral. Desarrolladas aprovechando la solidez de TCL en toda la cadena de valor industrial, estas soluciones han sido validadas en uno de los entornos más exigentes del mundo: los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Recientemente nombrada Socio Olímpico Oficial Mundial, TCL refuerza su posicionamiento global en el mercado B2B con tecnologías de visualización que cumplen con los más altos estándares de calidad olímpica. En ISE 2026, la feria líder mundial en tecnología audiovisual e integración de sistemas, la compañía demuestra cómo el diseño de lujo de su señalización digital satisface las expectativas de los clientes de alto nivel, mientras que sus nuevas pantallas LED redefinen los estándares de rendimiento en el mercado europeo.

Serie TMN: señalización digital premium para entornos profesionales de alta demanda

En el segmento de señalización digital, TCL Professional destaca la serie TMN como un producto clave en ISE 2026. Como línea de señalización digital consolidada y de producción en masa, la serie TMN refleja la experiencia acumulada de TCL en la fabricación de pantallas a gran escala y la implementación a largo plazo de productos en entornos profesionales.

Diseñada para aplicaciones corporativas y comerciales premium, la serie TMN presenta un diseño ultrafino de 27,9 mm y biseles uniformes en los cuatro lados, lo que permite una instalación tanto vertical como horizontal para una integración perfecta en una amplia gama de espacios profesionales. Disponible en tamaños de 32" a 115", la serie ofrece una flexibilidad excepcional para proyectos de cualquier escala.

Equipada con paneles de visualización suministrados por TCL CSOT, la serie TMN ofrece un rendimiento visual excepcional, combinando resolución 4K UHD, brillo de 500 nits y una cobertura del 93 % de la gama de colores DCI-P3 para una reproducción del color de alta precisión. Una relación de contraste de 4.000:1 y un panel antideslumbrante con un 25 % de neblina garantizan una visibilidad excelente, superando a muchas soluciones competitivas en el mercado.

Con hasta 4+32 GB de memoria, Wi-Fi 2.4G/5G, conectividad RS232, reloj integrado y dos altavoces estéreo de 10 W, la serie TMN ofrece un rendimiento y una conectividad completos, listos para su implementación profesional en diversos escenarios comerciales.

Junto con la serie TMN, TCL Professional presenta la serie TEN, disponible en tamaños de 43" a 75". Con niveles de brillo de 350 nits, la serie TEN ofrece una solución de señalización digital versátil y rentable para una amplia gama de aplicaciones profesionales.

TH55HO: señalización digital para exteriores de alto rendimiento

Ampliando su cartera de señalización digital, TCL Professional presenta la nueva pantalla de señalización digital para exteriores TH55HO, una novedad clave para 2026, diseñada específicamente para entornos exteriores de alta visibilidad. Diseñada para ofrecer un brillo ultraalto, la TH55HO garantiza un contenido nítido y vívido incluso bajo la luz solar directa. Las tecnologías avanzadas antidecoloración y antiamarilleo preservan la calidad de la imagen a lo largo del tiempo, mientras que su diseño antirreflejo con unión óptica mantiene la claridad visual en condiciones de alta temperatura.

Diseñada para aplicaciones exigentes en exteriores, la TH55HO cuenta con una robusta estructura protectora que mejora la durabilidad y la fiabilidad en entornos hostiles. Su panel de alta transmitancia, optimizado para una visibilidad compatible con polarizadores, ofrece una excelente legibilidad desde múltiples ángulos de visión, mientras que la tecnología inteligente de ahorro de energía optimiza el consumo energético sin comprometer el rendimiento. En conjunto, estas características convierten a la TH55HO en una solución robusta y eficiente para implementaciones de señalización digital para exteriores en centros de transporte, fachadas de comercios y espacios públicos.

Integración con CMS abierto y control de calidad integral

Para la gestión de contenido, la señalización digital de TCL admite una implementación flexible de CMS, trabajando a la perfección con el CMS TCL Eshow, desarrollado por TCL, así como con una amplia gama de plataformas CMS de terceros. Este enfoque abierto y colaborativo garantiza una integración fluida en proyectos B2B reales y entornos complejos de integración de sistemas. La estrecha coordinación entre los ecosistemas de hardware y software CMS de TCL Professional ofrece una experiencia estable, eficiente y escalable para integradores y operadores.

La calidad se ve reforzada por la cadena de valor integrada verticalmente de TCL, que abarca el diseño, la fabricación y los componentes clave de principio a fin. Esta serie ha obtenido múltiples certificaciones internacionales y numerosos premios mundiales del sector.

Pantallas LED comerciales: redefiniendo los estándares de rendimiento en Europa

En ISE 2026, TCL presenta sus últimas soluciones de pantallas LED comerciales, diseñadas para satisfacer las demandas de entornos profesionales de alta gama y proyectos visuales a gran escala. Estas soluciones integran tecnologías de visualización avanzadas enfocadas en ofrecer un rendimiento visual superior, fiabilidad operativa y eficiencia de instalación en aplicaciones de alto impacto.

Basadas en tecnologías de visualización desarrolladas por TCL CSOT, estas pantallas incorporan materiales de encapsulación patentados de ultra baja reflexión, logrando una excepcional relación de contraste de hasta 37.500:1. Esto mejora significativamente la profundidad y el detalle de la imagen, incluso en condiciones de iluminación difíciles. La tecnología de profundidad de color de 24 bits, líder en la industria, permite además la reproducción de hasta 16,77 millones de tonos de gris, ofreciendo gradientes suaves, transiciones de color precisas y un contenido visual altamente detallado.

Un diseño avanzado de panel grande mejora la uniformidad visual al reducir significativamente las juntas entre módulos, a la vez que optimiza la eficiencia de instalación en configuraciones de gran formato. Combinadas con un alto rendimiento de brillo, una gestión térmica robusta y una estabilidad operativa a largo plazo, estas soluciones LED están diseñadas para mantener una calidad de imagen constante en condiciones de uso profesional intensivo.

TCL ampliará aún más su cartera en 2026 con el lanzamiento de pantallas LED todo en uno (AIO) de 136 y 163 pulgadas, diseñadas para simplificar la implementación y ofrecer experiencias visuales premium de gran formato.

Un nuevo actor clave en el mercado europeo de pantallas comerciales

Con su presencia en ISE 2026, TCL Professional consolida su papel como actor clave en la industria europea de pantallas comerciales, ofreciendo soluciones de señalización digital y LED de alto nivel que combinan un diseño premium, innovación tecnológica y una fiabilidad demostrada en el mundo real.

Como Socio Olímpico Mundial Oficial, TCL aporta el mismo compromiso con la precisión, la durabilidad y la excelencia visual al mercado de pantallas profesionales, satisfaciendo las necesidades de los integradores de sistemas y operadores de recintos que priorizan la estabilidad a largo plazo, la escalabilidad y el rendimiento comprobado en aplicaciones reales.

Acerca de TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y líder en la industria televisiva global. Actualmente, opera en más de 160 mercados a nivel mundial. La compañía se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, desde televisores y equipos de audio hasta electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y más. Visite el sitio web de TCL en https://www.tcl.com .