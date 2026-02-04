TCL Professional、ISE 2026でオリンピックレベルのデジタル・サイネージと商業用LEDソリューションを発表

新世代のデジタル・サイネージおよび商業用LEDディスプレイは、最も要求の厳しいプロフェッショナル環境に対応する、プレミアムなデザイン、高性能、高信頼性を兼ね備えています。

オリンピックのワールドワイド公式パートナーとして、TCL Professionalはミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで検証されたソリューションにより、技術面でのリーダーシップを強化しています。

バルセロナ、スペイン、2026年2月5日 /PRNewswire/ -- 世界的な家電業界のリーダーであり、世界No.1のMini LEDおよび超大型TVブランドであるTCLは本日、Integrated Systems Europe（ISE 2026）において、新世代のハイエンド・デジタル・サイネージ・ソリューションと商業用LEDディスプレイを発表しました。同社はスタンド1C500（Hall1）に出展しています。B2B垂直市場に特化したサブブランドであるTCL Professionalは、様々なプロフェッショナル環境向けに設計された専用の商業用ディスプレイソリューションを展示しています。このソリューションは、先端ディスプレイ技術の世界的リーダーでありTCL Technology（000100.SZ）の子会社であるTCL CSOT（TCL China Star Optoelectronics Technology）が供給するディスプレイ技術により実現されています。TCL CSOTは、技術革新、製造、エンドツーエンドの品質管理における独自の能力をグループに提供しています。産業バリューチェーン全体にわたるTCLの強みを活かして開発されたこれらのソリューションは、世界で最も厳しい環境の一つで検証されています：ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックです。

最近、オリンピックのワールドワイド公式パートナーに昇格したTCLは、オリンピックの最高品質基準を満たすディスプレイ技術により、B2B市場における世界的な地位を強化しています。世界最大級のオーディオビジュアル技術とシステム統合の見本市であるISE 2026で、同社はデジタル・サイネージの高級感あふれるデザインがいかにハイエンド顧客の期待に応えているかを実証するとともに、新しいLEDディスプレイが欧州市場における性能基準を再定義していることを示しています。

TMNシリーズ：高度な要求を持つプロフェッショナル環境向けプレミアム・デジタル・サイネージ

デジタルサイネージ分野では、TCL ProfessionalがTMNシリーズをISE 2026の主要展示として紹介しています。成熟した量産型デジタル・サイネージのラインアップとして、TMNシリーズは、TCLが蓄積してきた大規模ディスプレイ製造の経験と、プロフェッショナル環境での長期的な製品展開の経験を反映しています。

プレミアムな企業や商業用途向けに設計されたTMNシリーズは、27.9mmの超薄型デザインと4辺の均一なベゼルを特長とし、縦置きと横置きの両方に対応しているため、さまざまなプロフェッショナル空間にシームレスに統合できます。サイズは32インチから115インチまであり、このシリーズはあらゆる規模のプロジェクトに優れた柔軟性を提供します。

TCL CSOTが提供するディスプレイパネルを搭載したTMNシリーズは、4K UHD解像度、500 nitsの輝度、93%のDCI-P3色域カバー率を兼ね備え、高精度の色再現を実現し、卓越した映像性能を提供します。4,000:1のコントラスト比と、25%のヘイズを持つノングレアパネルにより、優れた視認性が確保され、市場の多くの競合ソリューションを上回ります。

最大4+32 GBメモリ、2.4G/5G Wi-Fi、RS232接続、内蔵時計、2×10Wステレオスピーカーを搭載し、TMNシリーズは包括的なパフォーマンスと接続性を提供し、多様な商業シナリオにおけるプロフェッショナルな展開に対応します。

TCL Professionalは、TMNシリーズと並んで、43インチから75インチまでのサイズを揃えたTENシリーズも展開しています。TEN シリーズは、350 nitsの輝度レベルを実現し、多用途でコスト効率の高いデジタル・サイネージ・ソリューションを幅広いプロフェッショナル用途に提供します。

TH55HO：高性能屋外デジタル・サイネージ

TCL Professionalは、デジタル・サイネージ・ポートフォリオを拡充し、視認性の高い屋外環境向けに特別に設計された2026年の主要新製品として、新しい屋外用デジタル・サイネージ・ディスプレイTH55HOを発表します。超高輝度を実現するよう設計されたTH55HOは、直射日光の下でもクリアで鮮やかなコンテンツを提供します。高度な変色防止および黄変防止技術により、長期間にわたって画質を維持し、光学的に貼り合わせた反射防止設計により、高温条件下でも鮮明な視認性を維持します。

過酷な屋外用途向けに設計されたTH55HOは、堅牢な保護構造を採用し、過酷な環境下での耐久性と信頼性を高めています。その高透過率パネルは、偏光板対応の視認性に最適化されており、複数の視野角から優れた読みやすさを実現します。また、インテリジェント省電力技術は、パフォーマンスを損なうことなくエネルギー消費を最適化します。これらの特徴を併せ持つTH55HOは、交通ハブ、小売店のファサード、公共スペースなどの屋外デジタル・サイネージに適した、堅牢で効率的なソリューションです。

オープンCMSの統合とエンドツーエンドの品質保証

コンテンツ管理については、TCLのデジタル・サイネージは柔軟なCMS展開をサポートしています。TCLが自社開発したTCL Eshow CMSに加え、幅広い主流のサードパーティCMSプラットフォームともシームレスに連携します。このオープンで協力的なアプローチは、実際のB2Bプロジェクトや複雑なシステム統合環境へのスムーズな統合を保証します。TCL ProfessionalハードウェアとCMSソフトウェア・エコシステムの緊密な連携により、インテグレーターとオペレーターに、安定した効率的でスケーラブルな体験を提供します。

TCLの垂直統合バリューチェーンは、設計、製造、主要部品をエンドツーエンドでカバーしており、品質はさらに強化されています。このシリーズは、複数の国際認証に合格しており、グローバルな業界賞を多数受賞しています。

商業用LEDディスプレイ：欧州における性能基準の再定義

ISE 2026において、TCLは、ハイエンドのプロフェッショナル環境や大規模なビジュアル・プロジェクトの需要に応えるよう設計された、最新の商業用LEDディスプレイ・ソリューションを展示します。これらのソリューションは、卓越した視覚性能、運用信頼性、設置効率をインパクトの大きい用途で提供することに重点を置いた高度なディスプレイ技術を統合しています。

これらのディスプレイは、TCL CSOTが開発したディスプレイ技術に基づき、独自の超低反射カプセル化材料を統合しており、最大37,500:1の卓越したコントラスト比を実現しています。これにより、厳しい照明条件下でも、画像の奥行きとディテールが大幅に向上します。業界をリードする24ビット色深度技術により、最大1,677万階調の再現が可能になり、滑らかなグラデーション、正確な色遷移、高精細なビジュアルコンテンツを実現します。

先進的な大型パネル設計により、モジュール間の 継ぎ目 を大幅に縮小して視覚的な均一性を高めるとともに、大型構成での設置効率も向上させます。高輝度性能、堅牢な熱管理、長期的な動作安定性と組み合わせることで、これらのLEDソリューションは、集中的なプロフェッショナル用途でも一貫した画質を維持できるように設計されています。

TCLは2026年、136インチおよび163インチのLEDオールインワン（AIO）ディスプレイを発売し、ポートフォリオをさらに拡大する予定です。これらは展開を簡素化しながらプレミアムな大型フォーマットのビジュアル体験を提供するよう設計されています。

欧州の商業用ディスプレイ市場における新たなキープレーヤー

ISE 2026 に出展することで、TCL Professional は、欧州の商業用ディスプレイ業界における主要プレーヤーとしての役割を強化し、プレミアムデザイン、技術革新、実世界で実証された信頼性を兼ね備えたハイレベルなデジタル・サイネージおよびLEDソリューションを提供します。

TCLは、オリンピックのワールドワイド公式パートナーとして、プロ用ディスプレイ市場においても、精度、耐久性、ビジュアル品質における卓越性への同じコミットメントを示しています。これにより、長期的な安定性、拡張性、実世界の用途で実証された性能を優先するシステム・インテグレーターや会場運営者のニーズに対応します。

TCLについて

TCLは家電製品のトップブランドであり、世界のテレビ業界をリードしています。TCLは現在、世界160以上の市場で事業を展開しています。同社は、テレビ、オーディオ、家電製品、モバイル機器、スマートグラス、商業用ディスプレイなど、幅広い家電製品の研究、開発、製造に特化しています。TCLのウェブサイトhttps://www.tcl.comをご覧ください。

