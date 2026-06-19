/C O R R E C T I O N -- SIG/

2026년 6월 18일 PR Newswire를 통해 배포된 SIG의 보도자료"SIG와 서울우유협동조합, 국내 최초 알루프리 멸균팩 혁신으로 세계 유제품 혁신상(World Dairy Innovation Award) 수상" 과 관련하여, 당사는 서울우유협동조합 측으로부터 인용문 출처를 수정해야 한다는 안내를 받았습니다. 기존에 "서울우유협동조합 우유마케팅팀장 이승욱"으로 표기된 인용문은 "서울우유협동조합 문진섭 조합장"의 발언으로 수정되어야 합니다. 본 정정 사항 외에는 발표 내용에 변경된 사항이 없습니다. 수정된 보도자료 전문은 아래와 같습니다:

"SIG 테라 알루프리 풀 배리어 패키지를 적용한 '서울우유 흰 우유', 2026 세계 유제품 혁신 어워드에서 가치 인정받아"

대한민국 서울, 2026년 6월 18일 /PRNewswire/ -- SIG와 서울우유협동조합이 '2026 세계 유제품 혁신 어워드'에서 최고 CSR/지속가능성 이니셔티브 부문을 수상했다. 수상 제품인 서울우유 흰 우유에는 알루미늄층을 제거한 세계 최초의 알루미늄 층이 없는 풀 배리어 무균 종이팩 포장재인 'SIG 테라 알루프리 풀 배리어'가 적용되었다.

세계 낙농업 의회(Global Dairy Congress)에서 개최되는 '세계 유제품 혁신 어워드'는 글로벌 유제품 산업의 미래를 선도하는 기업, 제품 및 기술을 선정하여 시상한다. 이번 수상은 유제품 제조사들이 고품질, 안전성, 그리고 지속 가능성에 대한 소비자의 기대를 충족할 수 있도록 지원하는 '재질구조 혁신'의 중요성이 갈수록 커지고 있음을 명확히 보여준다.

SIG와 서울우유협동조합이 ‘2026 세계 유제품 혁신 어워드’에서 최고 CSR/지속가능성 이니셔티브 부문을 수상했다.

서울우유는 국내 최초로 'SIG 테라 알루프리 풀 배리어'를 도입하고, 자사 흰 우유 라인업을 통해 알루미늄층을 제거한 혁신적 풀 배리어 무균 종이팩을 한국 소비자들에게 선보였다.

특히 국내 최초 "재활용 등급 기준에 부합하는 멸균팩" 이었다는 점에서 이번 성공적인 시장 론칭은 선도 기업과 패키징 기술 파트너십의 시너지가 어떻게 실질적인 지속가능성 혁신으로 이어지는지 증명하며, 대한민국 유제품 산업의 새로운 이정표가 되었다.

서울우유협동조합 문진섭 조합장은 "서울우유는 언제나 소비자들이 자신감을 가지고, 믿고 마실 수 있는 제품을 전달하기 위해 최선을 다하고 있다." 라며, " 알루미늄층이 없고, 완전차단성을 가진 멸균팩을 활용하여 상온 장기보존 가능한 우유 제품을 최초로 한국에 출시한 유제품 제조사로서, 이번 이니셔티브가 국제적으로 인정받게 되어 매우 기쁘게 생각한다" 고 말했다.

SIG KOREA 대표 조명현(Head of Market)은 "전 세계 유제품 커뮤니티에서 SIG 테라 알루프리 + 풀배리어 (SIG Terra Alu-free + Full barrier) 의 기술력을 인정받아 기쁘다"면서, "이번 성과는 지속가능한 패키징 혁신이 환경 부담을 낮추는 동시에, 제품의 안전성과 고품질을 완벽하게 유지하는 실질적인 솔루션임을 입증한 것"이라고 강조했다. 이어"서울우유와의 협력을 통해 이번 혁신을 한국에 선보이게 되어 매우 뜻깊게 생각하며, 협력이 산업의 발전을 이끄는 중요한 힘이 될 수 있음을 보여드릴 수 있어 기쁘다" 고 밝혔다.

About SIG

에스아이지(SIG)는 식품 및 음료를 보다 안전하고, 지속가능하며, 합리적인 가격에 소비자에게 제공할 수 있도록 지원하는 세계적인 패키징 솔루션 기업이다. 멸균팩, 백인박스(Bag-in-Box), 스파우트 파우치(Spouted Pouch) 등 차별화된 포트폴리오를 보유하고 있으며, 전 세계 100여 개국에서 고객사와 협력하고 있다. 1853년 스위스에서 설립된 SIG는 약 9,700명의 임직원이 근무하고 있으며, 2025년 한 해 동안 540억 팩을 생산하고 32억 유로의 매출을 달성했다. SIG는 MSCI AAA ESG 등급, EcoVadis 플래티넘 등급을 보유하고 있으며, FTSE4Good 지수에도 포함돼 있다. (www.sig.biz)

SOURCE SIG