'글로벌 비즈니스 지구 이노베이션 클럽 서울 트립' 교류 행사 성황리에 마무리

서울, 대한민국 2026년 6월 23일 /PRNewswire/ -- 디지털 경제, 도시 재생, 생태적 시너지 분야에서 글로벌 비즈니스 지구 간 교류와 협력을 심화하기 위해 글로벌 비즈니스 지구 이노베이션 클럽(Global Business Districts Innovation Club, 'GBD 이노베이션 클럽')과 베이징 중앙 비즈니스 지구(Beijing Central Business District, '베이징 CBD')가 공동 주최한 '이노베이션 서울(Innovation Seoul)' — 글로벌 비즈니스 지구 서울 교류 행사가 6월 18일 오전 서울 강남구에서 성공적으로 개최됐다.

GBD 이노베이션 클럽, 베이징 CBD, 강남구 대표들이 우호적이고 건설적인 교류를 나눴다.

교류 세션에서 GBD 이노베이션 클럽의 마이클 에드워즈(Michael Edwards) 수석 고문, 김인희 서울 강남구 도시계획국장, 베이징 CBD 대표들이 연설을 진행했다. 또한 줄리아 솔로도바(Julia Solodova) GBD 이노베이션 클럽 파리 사무국 비서관이 주제별 살롱을 진행했다. 참가자들은 스마트 시티, 글로벌 혁신, 생태적 협력에 대한 심도 있는 논의를 펼쳤다.

2026년은 중화인민공화국과 대한민국 수교 34주년이 되는 해로, 양국 관계는 안정적이고 건강한 방식으로 계속 발전하고 있다. 1993년 자매 도시 관계를 수립한 이후 베이징과 서울은 무역, 문화, 과학기술, 환경 보호 분야에서 광범위하고 실질적인 협력을 유지해 왔다. 양국의 핵심 비즈니스 지구로서 베이징 CBD와 강남구는 매우 일치하는 기능적 입지를 가지고 있다. 이번 행사는 실질적인 협력을 발전시키고 양자 관계를 심화했다.

전 세계적으로 영향력 있는 비영리 국제기구인 GBD 이노베이션 클럽은 전 세계 비즈니스 지구 간의 조화로운 발전을 촉진하는 데 전념하고 있다. 클럽의 의장 기관으로서 베이징 CBD는 회원들 간의 자원 공유와 산업 협력을 촉진하고 개방적이고 포용적이며 상호적으로 이익이 되는 글로벌 비즈니스 지구 협력 네트워크를 구축하기 위해 플랫폼 장점을 계속 활용할 예정이다.

올해 베이징 CBD 포럼은 '세계와의 대화, 공동 발전 형성(Dialogue with the World, Jointly Shaping Development)'을 주제로 대한민국 서울에서 첫 번째 시리즈 행사를 개최하여 지역 공동 건설의 새로운 모델을 탐구하고, 다양한 관점을 모으며, 집단적 지혜를 육성하여 효율적이고 개방적인 글로벌 혁신 환경을 공동으로 구축하는 것을 목표로 한다.

오후에는 대표단이 ASEM 타워와 주변 비즈니스 지구, 조선 팰리스 센터필드(Josun Palace Centerfield)를 방문하고 테헤란로를 따라 강남의 경제 회랑을 탐방했다. 다음 날에는 넥스트라이즈 2026(NextRise 2026)에 참석하고 서울 퐁피두센터 한화(Centre Pompidou Hanwha Seoul) 미술관을 방문하여 한국의 혁신 생태계와 문화적 통합에 대한 인사이트를 얻었다.

SOURCE Global Business Districts Innovation Club