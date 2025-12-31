'베트남산 칩', 일본 엄격한 수입 요건 통과

하노이, 베트남 2025년 12월 31일 /PRNewswire/ -- FPT 코퍼레이션(FPT Corporation, 이하 "FPT")이 반도체와 전자부품을 거래하는 일본 기업 레스타 코퍼레이션(Restar Corporation, 이하 "레스타")를 통해 일본 내 최대 전자회사에 전력 칩(전력 IC) 첫 물량을 공식 인도했다.

베트남 기업이 품질과 신뢰성 측면에서 세계에서 가장 까다로운 일본 시장에 상용 반도체 칩을 성공리에 인도하기는 이번이 처음이다.

이번 수출은 2030년까지 전 세계 전력 칩 시장이 590억 달러에 달하고 일본에서만 시장 규모가 30억 달러로 전망되는 가운데 나온 것이어서 그 의미가 크다고 할 수 있다. 이 같은 성장세는 소비자 가전, 산업, 자동차, 첨단 기술 분야 등 여러 업종에서 수요가 급증한 데 따른 것이다.

이번에 일본에 수출한 전력 칩은 사무실과 기업에서 쓰이는 고성능 복합기(MFP)용으로 특별히 설계된 제품이다. FPT에서 설계를 맡았으며 내부 전원을 공급하고 안정화할 뿐만 아니라 전압과 전류 변동 시 부품을 보호하고 고부하에서도 안정적으로 작동하는 것이 특징이다. FPT는 현재 PMIC, LDO, BUCK 컨버터, LED 드라이버, 파워 MOSFET 등 여러 제품을 아우르는 포괄적 전력 IC 생태계도 개발 중이다.

FPT는 수 개월 동안 까다롭게 최적화한 끝에 '베트남산' 전력 칩이 최고 수준의 국제 표준을 충족하게 하는 데 성공했다. 전기적 특성 분석, JEDEC 신뢰도 평가, 실제 장치 검증 등 종합 평가를 성공적으로 통과했을 뿐만 아니라 일본의 엄격한 산업 등급 안전 요건도 충족하였다.

이번 수출로 레스타가 2027년까지 아시아 태평양 지역에 FPT 설계 칩 1000만 개를 유통할 수 있는 발판이 마련되었다. 양사는 첫 인도 이후 물량을 늘리고 R&D에서도 협력할 계획이다. 향후에는 일본의 영상과 공업 부문에 맞춰 설계된 차세대 전력 칩과 집적 회로에 집중할 방침이다.

FPT 코퍼레이션 산하 FPT 반도체의 트란 당 호아(Tran Dang Hoa) 회장은 다음과 같이 밝혔다. "반도체는 FPT의 핵심 전략 중 하나다. 우리의 비전은 글로벌 기술 업계에서 베트남의 상승세를 이끌고 베트남을 국제 가치 사슬의 핵심 연결고리화 하는 것이다. 이번 첫 일본 수출은 베트남의 핵심 기술 숙련도가 그만큼 높고 베트남이 글로벌 하이테크 공급망의 중요한 허브로 부상하고 있음을 보여주는 증거"라고 말했다.

최근 들어 넥스페리아(Nexperia)가 연루된 공급망 중단 사태가 터지면서 전 세계적으로 신뢰할 만한 대안을 찾는 움직임이 활발해졌다. FPT는 일본, 한국, 대만의 전략적 대안으로서 ESD와 제너 다이오드 등 각종 전력 소자를 출시하여 수요에 대응하고 있다.

SOURCE FPT Corporation