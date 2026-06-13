2026 APEC '중국의 해' <텔링 차이나 스토리>프로그램 한국 한양대학교에서 한국 청년들과 아시아태평양 협력관련 새로운 미래에 대해 담론

선전시, 중국 2026년 6월 13일 /PRNewswire/ -- 2026년 11월, 아시아태평양경제협력체(APEC) 제33차 정상 비공식 회의가 중국 선전시에서 개최될 예정입니다. 이러한 특별한 기회를 계기로, 6월 9일부터 11일까지 선전 미디어 그룹（Shenzhen Media Group） 국제홍보센터에서 주최한 '텔링 차이나 스토리'("Telling China's Story") 프로그램 '선전에서 만나요' 오프라인 행사는 한국 한양대학교에서 개최되었습니다.

이번'선전에서 만나요'오프라인 행사는 한중 양국간 청년들의 교류를 핵심으로 살롱 & 대화, 기술 플래시 몹, 현지 콘텐츠 공동 제작 등 다양한 형식을 통해 한국 청년들이 선전시에 대해 근접으로 인식하고 중국식 혁신을 이해할 수 있도록 했으며, 한중 양국의 청년 발전, 과학기술 혁신, 경제무역 협력 분야에서의 새로운 기회를 심도 있게 탐색할 수 있었습니다. 이번 행사에는 500여명의 한국 대학생들과 현지 KOL을 비롯한 사회 각계 인사분들이 현장에서 활발한 교류에 참여했습니다.

'선전에서 만나요’ 오프라인 행사는

살롱 행사 현장에서는 한중 양국의 저명한 학자분들과 선전시의 우수한 과학 기술 기업 대표분들께서는 함께 아시아태평양 지역의 협력 발전 및 한중 과학기술 협력 등 주제로 한국 청년들과 심도 있는 담론을 진행했습니다. 특히 혁신, 창업, 취업 등 관련 한국 청년들이 많은 관심을 갖는 주제에 대해, 현장에서의 학생들도 질문이 활발하게 이어졌습니다.

또한, 이번 행사에서는'화창베이 AI 8라이징 스타','광둥성 제품 행천하'등 특색 있는 IP를 활용해'오픈 테크(Open Tech)'테마 플래시 몹 이벤트를 진행하였습니다. 여러 산업의 최신 트렌드를 대표하는'선전 제조' 제품군이 '해외 진출'을 함에 있어 실시간 상호작용이 가능한 AR 스마트 안경, 언어 장벽을 해소하는 통역 이어폰, 미래감 넘치는 외골격 로봇 및 덱스트러스 핸드 등 다양한 제품을 통해 선전시 인공지능 등 신흥 분야에서의 선도적인 성과를 종합적으로 선보였습니다. 이로 인해 많은 한국 학생들이 줄을 서서 직접 체험등 큰 관심을 이끌었습니다.

이번 행사에 참석한 한국 학자들은 '텔링 차이나 스토리' 프로그램이 기획한 '선전에서 만나요'오프라인 행사를 통해 한국 청년들이 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 소통의 교량 플랫폼을 구축했다고 밝혔습니다. 이 행사는 한국 청년들에게 선전시의 과학기술 혁신 역량과 도시 매력을 선보이는 동시에, 한중 양국 간 인문 교류, 과학기술 협력, 경제무역 협력에 대한 청년들의 지지를 강화하는 데 기여했으며, APEC '중국의 해'라는 맥락속에서 양국 청년들의 상호 학습, 취업 및 창업을 위한 발전 경로를 확대하고 아시아태평양 지역의 협력적 발전을 위한 새로운 비전을 함께 모색하는 데도 큰 기여를 하였다고 평가했습니다.

귀빈 명단 첨부:

이희옥 한국성균관대학교 성균중국연구원 명예원장

고재석 한국 성균관대학교 학부대학 교수,

성균인문아카데미 주임교수

최성진 한양대학교 경영대학 교수

이병철 한국세종연구소 객원연구위원,

전 삼성전자 부사장

유자양 한국 경기대학교 국제경영학과 주임 교수

황 징 상하이외국어대학 석학교수

궈루이 길림대학교 국가발전안보연구원 부원장

유 건 선전시타임캐틀기술유한회사 프로덕트 디렉터

SOURCE 선전 미디어 그룹