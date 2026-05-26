타이베이 2026년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 엔터프라이즈 이기종 컴퓨팅 리소스 관리 및 AI 인프라 솔루션 기업 인피니틱스(INFINITIX)는 COMPUTEX 2026에서 'From AI Infra to AI Cloud Economy'를 주제로 AI-Stack과 ixCSP를 선보이며, 컴퓨팅 리소스 관리부터 모델 학습•추론 배포, AI 클라우드 서비스 상용화 운영까지 아우르는 엔드투엔드 기술 청사진을 제시한다.

글로벌 AI 경쟁이 모델 성능 중심에서 컴퓨팅 리소스 운영 및 거버넌스로 이동하는 가운데, GPU 활용률 저하, 리소스 파편화, 추론 비용 증가가 주요 과제로 부상하고 있다. 이에 따라 컴퓨팅 리소스 효율 극대화와 운영 비용 절감은 AI 시대의 핵심 경쟁력이 되고 있다.

AI 인프라에서 AI 클라우드 경제로 인피니틱스, COMPUTEX 2026에서 소프트웨어 경쟁력 선보여

이번 전시에서 인피니틱스는 'Compute Economy' 3계층 구조를 소개한다.

AI Infrastructure Layer: 컴퓨팅 인프라 관리

AI Platform Layer: AI 모델 학습 및 추론 플랫폼

AI Cloud Economy Layer: 컴퓨팅 리소스 서비스화 및 상용화 운영

AI-Stack과 ixCSP는 각각 AI 인프라 거버넌스와 AI 클라우드 운영을 담당하며, 리소스 관리부터 모델 배포, 서비스 운영 및 과금까지 통합 지원한다.

인피니틱스 CEO 천원위(陳文裕)는 "AI 시대의 핵심 경쟁력은 컴퓨팅 리소스 스케줄링 효율과 상용화 역량에 있으며, 앞으로 시장의 승자는 GPU 보유량이 아니라 이를 지속 가능한 서비스와 수익으로 전환할 수 있는 기업이 될 것"이라고 밝혔다.

AI-Stack × CTAs Scheduler — 이기종 컴퓨팅 리소스 지능형 스케줄링

AI-Stack은 Kubernetes 기반 엔터프라이즈 AI 인프라 관리 플랫폼으로, NVIDIA•AMD GPU, NPU, Phison aiDAPTIV+ 등 다양한 이기종 리소스를 통합 관리한다. GPU 분할•통합, 멀티 노드 연산, 멀티 테넌시, 시각화 모니터링을 지원하며 주요 AI 개발 환경과 연동된다.

핵심 기술인 CTAs(Core Type Aware Scheduler)는 워크로드에 최적화된 스케줄링을 통해 병렬 처리 효율과 리소스 활용도를 높인다. 또한 Phison aiDAPTIV+와의 결합을 통해 HBM GPU 의존도를 낮추는 이기종 AI 인프라 아키텍처를 제시한다.

ixCSP — AI 토큰 경제 대응 클라우드 서비스 상용화 플랫폼

ixCSP는 GPU 서버 자원을 과금•운영 가능한 AI 클라우드 서비스로 전환하는 플랫폼으로, AI Gateway, BOSS 과금 시스템, AI-Stack 리소스 관리를 통합 제공한다. 기업, 통신사, 데이터센터는 ixCSP를 통해 GaaS, MaaS, TaaS 등 다양한 AI 비즈니스 모델을 구축하고 컴퓨팅 리소스의 서비스화•수익화를 실현할 수 있다.

AI API 경제와 토큰 기반 과금 모델이 확산되는 가운데, ixCSP는 토큰 트래픽 관리, 추론 효율, 인프라 운영 역량을 강화해 GPU 인프라를 지속 가능한 수익 창출 플랫폼으로 전환하도록 지원한다.

AI 인프라에서 AI 클라우드 경제로

인피니틱스는 COMPUTEX 2026에서 AI-Stack과 ixCSP를 양대 축으로 AI 인프라 관리부터 클라우드 서비스 상용화까지 엔드투엔드 지원 역량을 선보일 예정이다. 또한 NVIDIA Solution Advisor 및 AMD GPU 생태계 파트너로서 기술 고도화를 지속 추진하며, 일본•한국•동남아 등 아시아 태평양 시장 공략을 가속화할 방침이다.

COMPUTEX 2026 전시 정보

일정: 2026년 6월 2일 ~ 6월 5일

장소: 난강전람센터 제2전시관 4층（TaiNEX 2, 4F）

부스: R0113 | Storage & Management Solutions

SOURCE INFINITIX Inc.