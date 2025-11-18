Certification Nation Day 2025 한국에서 가장 일하기 좋은 기업 인증

- 경기 불황 상황에서도 일하기 좋은 기업들은 높은 경영 성과 창출!

서울, 한국 2025년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 글로벌 신뢰경영 평가 기관인 Great Place To Work® Institute와 GPTW코리아(대표 지방근)가 주최한 '2025 Certification Nation Day - 한국에서 가장 일하기 좋은 기업'이 발표됐다.

'Certification Nation Day'는 세계 GPTW 180개 회원국가들이 글로벌 스탠다드로 기업의신뢰 지수(Trust Index™)를 평가하여 가장 일하기 좋은 기업을 선정한다.

이 일하기 좋은 기업 인증은 세계 180개 국가에서 매년 10만 개 이상의 기업들의 참여하는 글로벌 스탠다드 평가 제도로서 직원들의 경험(Employee Experience)을 기반으로 직원들이 직접 평가에 참여하는 세계 유일의 제도로 가장 공정하고 신뢰받는 인증으로 알려져 있다.

인증을 획득한 기업들은 일반 기업과 비교하여 이직율 50% 감소, 생산성과 수익률 333% 달성 등 경기 불황의 시대에서도 높은 성과를 창출하고 있다.

메리어트 인터내셔널은 미국 메릴랜드주 베데스다에 본사를 두고 전 세계 143개 국가 및 지역에서 업계를 선도하는 30개의 브랜드로 9,700개의 호텔을 운영 중이다. 메리어트는 전 세계에서 직접 운영 및 프랜차이즈, 베이케이션 오너십 리조트의 라이선스를 운영하고 있다. 또한, 업계 최고의 여행 프로그램 메리어트 본보이TM를 제공한다. 국내에서는 15개 브랜드, 37개의 메리어트 브랜드 호텔이 운영 중이다.

헤일리온코리아는 2022년 글로벌 제약회사인 GSK로부터 분사하여 컨슈머 헬스케어 전문 기업으로 출범하였다. 2024년에 이어 2025년에도 한국에서 일하기 좋은 기업으로 선정되었으며,'워킹맘이 일하기 좋은 기업'에 이어 '밀레니얼이 일하기 좋은 기업'에도 선정되며 다양한 세대와 라이프스타일을 존중하는 기업 문화를 입증했다. 2025년 Great Place To Work 서베이에서 만족도는 전년 대비 8점 상승해 97%를 기록했고, 전체 문항 평균도 89%로 향상됐다.

엔카닷컴은 국내 최대 자동차 거래 플랫폼으로 대한민국 일하기 좋은 기업 뿐만 아니라 '밀레니얼이 일하기 좋은 기업' 선정되었다. 엔카닷컴은 전 직원을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 응답자의 79%가 '엔카닷컴은 일하기 좋은 일터'라고 평가했다. 젊은 세대가 체감하는 신뢰•성장•혁신의 가치를 동시에 인정받은 결과다. 엔카닷컴은 빠르게 변화하는 디지털 환경에 발맞춰 AI를 중심으로 한 전사적인 조직 혁신을 적극적으로 추진하고 있다.

바이오젠은 복잡하고 치명적인 질병에 대한 과학을 개척하고 혁신을 주도하는 선도적인 글로벌 생명공학 회사다. 바이오젠은 신경과, 신경정신의학과, 면역학 및 희귀 질환에 걸쳐 잠재적 치료제의 파이프라인을 구축하고 있으며, 더 건강하고 지속 가능하며 형평성 있는 세상으로 발전시키고, 과학을 통해 인류에게 봉사한다는 목적에 집중하고 있다.

DKSH Korea는 스위스에 본사를 둔 글로벌 시장확대서비스(Market Expansion Services) 기업 DKSH의 한국 법인으로, 국내외 파트너가 한국 시장에서 안정적으로 성장할 수 있도록 종합적인 비즈니스 솔루션을 제공하고 있다. 헬스케어, 소비재, 퍼포먼스 머티리얼즈, 기계사업부 등 네 개 사업부를 중심으로 전문화된 서비스를 운영하고 있으며, 지속 가능한 비즈니스 성장을 지원하는 든든한 파트너로 자리매김하고 있다.

GPTW코리아의 지방근 대표는 "구성원의 행복을 소중히 여기고 구성원의 삶의 질을 챙기는 기업들은 경기 불황과 불확실한 경제 환경에서도 강력한 경쟁력을 발휘한다"며

"일반 기업들과 비교하여 이직률 감소, 생산성과 수익률 증가, 고객만족도 향상 등 모든 면에서 두각을 나타내고 있다"고 강조했다.

